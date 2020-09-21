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"Что хочу, то и ворочу": сын уральского бизнесмена смял трактором машину ради "лайков"

"Что хочу, то и ворочу": сын уральского бизнесмена смял трактором машину ради "лайков" (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 12:27
Сообщество : Жить в России
Метки: автомобиль   видео   трактор   уничтожение   урал   
1206
2
1

"Хозяин" машины снимал все это действо на камеру и громко матерился.

Источник:

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Метки: автомобиль   видео   трактор   уничтожение   урал   
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13  комментариев
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1k
Ivan Полчаса назад
Не понимаю негатива в комментах. Его машина, его трактор. Хочет-давит, хочет-трахает в выхлопную. 30.000 для кого-то большие деньги, а для кто то на кокаин тратит больше в день.
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3k
Татьянин день Минуту назад
Убивать надо , еще в детстве , из рогатки ...... за такие заголовки !!!
... а в целом , информация данного поста , крайне глупа и противоречива ...
Ссылка youtu.be
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78
EM 10 минут назад
Как-то не очень эффектно.
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3k
tamin 11 минут назад
Да пусть хоть в выхлоп добиться. Его имущество.
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8k
БарНалей 17 минут назад
Местным ГИБДДшникам надо приколоться. И на основание этого видео составить протокол о ДТП и оставление места ДТП. + проверить наличие вод. удостоверение на право управления данным ТС.

Ну а по сути херня какая то. Ну разломал свою тачку, ну и дальше? Таких говнороликов мильён в инете
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230
Nane First NameLast Полчаса назад
Ну дык а кто надоумил? Яблоко от груши недалеко напополам, так сказать.
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2k
Димка Смола/67 36 минут назад
Тварь лучше бы многодетной семье подарил! Животное!
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1k
Ivan Димка Смола/67 Полчаса назад
Если она сыпалась, как тварина, то в многодетной семье такой истоник расходов даже с доплатой ненужен. Ломающаяся машина очень много денег сосет. +стоянка+гсм+страховки+смена резины. Это-не дешевое удовольствие для тех, кто хлеб с расрочкой покупает.
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9
Андрей 36 минут назад
Может ему сунут в рыло за это, ради лайков
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1k
Дарвин и аморальная премия 49 минут назад
Деу восстанет из пепла и утилизирует Дмитрия
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