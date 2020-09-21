"Что хочу, то и ворочу": сын уральского бизнесмена смял трактором машину ради "лайков"

"Хозяин" машины снимал все это действо на камеру и громко матерился.
В соцсетях появился видеоролик, в котором трактор превращает автомобиль Daewoo Nexia в груду металлолома. Как оказалось, за рулем трактора находился 33-летний Дмитрий - сын местного бизнесмена Эдуарда Однораленко.
Инцидент произошел в поселке Калиново рядом с Новоуральском. Изначально сообщалось, что сын бизнесмена таким образом мстит своему водителю, эффектно уничтожая автомобиль, на котором тот работал.
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"КП" смогла связаться с Дмитрием и взять скупой комментарий от "героя" ролика.
"Моя машина, мое имущество. Что хочу, то и ворочу", - заявил Дмитрий, добавив, что во время уничтожения машины был абсолютно трезвым.
Отец Дмитрия оказался более разговорчивым. В момент произошедшего Эдуард Однораленко, находился на Алтае, однако он успел посмотреть "художества" сына в интернете.
"Ну что тут сказать… Просто два дурака! Один молодой, второй немного постарше. Просто решили таким способом заработать «лайки»", - прокомментировал бизнесмен.
По его словам, конфликта между сыном и владельцем "Нексии" не было. Эдуард Однораленко добавил, что Дмитрий купил эту легковушку в прошлом году за 30 тысяч рублей, но она постоянно ломалась, и потому его сын решил таким необычным способом "утилизировать" автомобиль. А заодно заработать "лайков". Куда без них?
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... а в целом , информация данного поста , крайне глупа и противоречива ...
Ну а по сути херня какая то. Ну разломал свою тачку, ну и дальше? Таких говнороликов мильён в инете