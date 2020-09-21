"Что хочу, то и ворочу": сын уральского бизнесмена смял трактором машину ради "лайков"

Отец Дмитрия оказался более разговорчивым. В момент произошедшего Эдуард Однораленко, находился на Алтае, однако он успел посмотреть "художества" сына в интернете.

"Ну что тут сказать… Просто два дурака! Один молодой, второй немного постарше. Просто решили таким способом заработать «лайки»", - прокомментировал бизнесмен.

По его словам, конфликта между сыном и владельцем "Нексии" не было. Эдуард Однораленко добавил, что Дмитрий купил эту легковушку в прошлом году за 30 тысяч рублей, но она постоянно ломалась, и потому его сын решил таким необычным способом "утилизировать" автомобиль. А заодно заработать "лайков". Куда без них?