Житель Челябинска задел пешехода зеркалом, а после выследил его и избил лопатой

В Челябинске водитель ехал на автомобиле по двору и случайно задел пешехода зеркалом. Водитель достал лопату и попытался напасть на прохожего, но тот увернулся и сбежал. Мужчина сел в авто и отправился выслеживать "обидчика". Он увидел его на остановке, подкрался из-за спины и нанёс несколько ударов по голове и телу.

«Своими умышленными действиями причинил потерпевшему телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева Znak.com.

В сети пользователи гадают, что же на самом деле произошло? Может быть пешеход умышленно ударил по стеклу автомобиля? Или водитель оказался не самым адекватным?