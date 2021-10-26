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Житель Челябинска задел пешехода зеркалом, а после выследил его и избил лопатой

Житель Челябинска задел пешехода зеркалом, а после выследил его и избил лопатой (1 фото)

Автор:
26 октября 2021 08:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Россия   авто   интересное   конфликт   ссора   фото   челябинск   
1806
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В Челябинске водитель автомобиля отомстил пешеходу, которого сам же задел зеркалом. Пешеход попытался сбежать от неадекватного водителя, но тот выследил его и накинулся с лопатой.

В Челябинске водитель ехал на автомобиле по двору и случайно задел пешехода зеркалом. Водитель достал лопату и попытался напасть на прохожего, но тот увернулся и сбежал. Мужчина сел в авто и отправился выслеживать "обидчика". Он увидел его на остановке, подкрался из-за спины и нанёс несколько ударов по голове и телу.

«Своими умышленными действиями причинил потерпевшему телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева Znak.com.


В сети пользователи гадают, что же на самом деле произошло? Может быть пешеход умышленно ударил по стеклу автомобиля? Или водитель оказался не самым адекватным?

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Метки: Ynews   Россия   авто   интересное   конфликт   ссора   фото   челябинск   
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13  комментариев
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8k
vit 2 часа назад
Водилу на зону, пусть там лопатой помашет, раз ему это так нравится.
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38k
Олег 12 минут назад
теперь пять лет с лопатой под охраной и со скромным питанием будет жить
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275
Andrey Час назад
суровые челябинские водители !
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246
Шурман Час назад
Ну вас нафиг с этим Челябинском , туда ни ногой ;))) хрен знает что там еще может произойти :)
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2k
Michael Час назад
Короче непонятно кто непонятно кого непонятно за что отхерачил. Но это не повод не писать пост ни о чем...
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901
metrolog Час назад
Хрен его знает что там было. Но за лопату посадить водятла на пару годков, пусть там лопатой помашет.
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42k
Элек Мек Час назад
Машину сжечь,водителя отъе.б.а.ш.и.ть.лопатой.
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317
Мурчелло Час назад
На фото подозреваемый?В багажнике?
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317
Мурчелло 2 часа назад
Сам придумал,сам напИсал.
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29k
Fat Lynx 2 часа назад
где-то кто-то чего-то недоговаривает...
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29k
Игорь 2 часа назад
В сети пользователи гадают, что же на самом деле произошло?
============
А в сети толпайопы, которым нефуй делать, только этим и занимаются. А всякие помоечные ресурсы генерируют подобный контент, чтобы хомячки не скучали.
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−62
наместник 2 часа назад
православненько
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Водитель- ох@евший.
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