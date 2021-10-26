Житель Челябинска задел пешехода зеркалом, а после выследил его и избил лопатой

В Челябинске водитель автомобиля отомстил пешеходу, которого сам же задел зеркалом. Пешеход попытался сбежать от неадекватного водителя, но тот выследил его и накинулся с лопатой.
В Челябинске водитель ехал на автомобиле по двору и случайно задел пешехода зеркалом. Водитель достал лопату и попытался напасть на прохожего, но тот увернулся и сбежал. Мужчина сел в авто и отправился выслеживать "обидчика". Он увидел его на остановке, подкрался из-за спины и нанёс несколько ударов по голове и телу.
«Своими умышленными действиями причинил потерпевшему телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева Znak.com.
В сети пользователи гадают, что же на самом деле произошло? Может быть пешеход умышленно ударил по стеклу автомобиля? Или водитель оказался не самым адекватным?
Источник:
- По Новосибирску парни прокатились на крыше автомобиля и нарвались на штраф
- Посетитель автомойки чуть не утонул в смотровой яме
- "Она жива!": Светлаков ответил учительнице, которая пожаловалась Путину на Снежану Денисовну
- Женщина на Ставрополье нашла в лесу брошенный гроб с биркой из морга
- Гастарбайтер влюбился в хозяйку и залез с ножом на крышу коттеджа, который строил, чтобы потребовать взаимности
Понравилось21
============
А в сети толпайопы, которым нефуй делать, только этим и занимаются. А всякие помоечные ресурсы генерируют подобный контент, чтобы хомячки не скучали.