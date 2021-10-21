Итак, глютен: что это, и почему он вреден? Этому веществу посвящены целые научные исследования, а производители продуктов питания перетягивают канат каждый в свою сторону: одни настаивают на его опасности, а другие заявляют, что слухи об этом – вымысел. Где же истина?
Под глютеном понимается целая группа белков, содержащихся в пшенице, ржи, овсе, ячмене – зерновых культурах. Именно эти белки обеспечивают тесту тягучесть и эластичность. Кроме естественного содержания в зерне глютен встречается и в готовых продуктах – манке, макаронах, кексах, печенье и не только, куда производители добавляют компонент, преследуя, естественно, коммерческую выгоду.
Собственно, единственная опасность белка – это способность вызывать аллергию. При попадании в пищеварительную систему человека происходит его распад на отдельные фракции. И уже одну из них – глиадин организм и воспринимает как чужеродное вещество. В результате иммунной реакции происходит нарушение целостности слизистой кишечника. В итоге поврежденная слизистая атрофируется, теряя способность нормального усвоения. Полезные вещества организм не усваивает, и они превращаются в продукты распада, отравляя его.
Существует две формы непереносимости таких белков:
1. Временная. Характерна для грудничков в период прикорма, особенно если он был начат неправильно. Обусловлена тем фактом, что ЖКТ ребенка еще не развит в должной степени. Обычно по мере роста проблема проходит сама по себе.
2. Генетическая предрасположенная – целиакия. Этим недугом страдает примерно 1% населения земного шара. Быстрая утомляемость и постоянная слабость, частые вздутия, проблемы с желудком, колебания массы тела – это признаки, которые по отдельности или в комплексе указывают на непереносимость глютена. Опасность состояния в его способности вызывать хрупкость костей, поражать щитовидную железу и даже провоцировать появление новообразований. Единственный возможный вариант предупреждения целиакии – безглютеновая диета.
На настоящий момент времени ни одно из научных исследований, проведенных в отношении глютена, не подтвердило все слухи об этом белке. В чем причина опасности? Ведь люди ели хлеб из различных зерновых культур на протяжении всей истории существования. Исследование Североамериканской ассоциации по изучению целиакии опровергло версию о токсичности генов пшеницы. Проблема заключается в том, что организм не в состоянии полноценно усваивать пищу с колоссальным содержанием быстрых углеводов. То есть в современном хлебе – пышном и аппетитном масса клейковины и минимум пользы. И искусственная добавка – глютен может дать видимость и ощущение болезни, которой в действительности нет.
Поэтому самостоятельно отказываться от глютена при отсутствии подтвержденного диагноза нет смысла. Растительный белок хоть и не так важен для человека, как животный, но все же тоже необходим с учетом аминокислотного состава. К тому же безосновательный отказ способен существенно снизить качество жизни. Поскольку чуть ли не в 1/3 современных продуктов имеется глютен.
На вес глютен тоже не влияет. О том, что масса тела будет быстро увеличиваться при несбалансированном питании и бесконтрольном поглощении выпечки, все отлично знали и в доглютеновую эпоху. Отказ от глютеносодержащей пищи с непонятными целями не имеет смысла. Он обедняет рацион и не приносит никакой реальной пользы. И при подозрении на непереносимость проще всего пройти обследование и исходить из его результатов. А с лупой рассматривать каждую магазинную упаковку, пытаясь найти признаки крупиц коварного глютена, смысла нет. Ведь в жизни есть множество гораздо более интересных и полезных занятий.
Источник:
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То есть, если Вы едите обычный хлеб и хорошо срет... тьфу, и у Вас нет дискомфорта, можете смело потреблять глютен.
"А давайте продавать безглютеновый хлеб?" "А давайте запретим фреон?" "А давайте запретим асбест?" "А давайте продавать семена чиа (хлореллу, годжи и т.д.)?"
А, если серьёзно - жирный плюс.