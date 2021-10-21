Под глютеном понимается целая группа белков, содержащихся в пшенице, ржи, овсе, ячмене – зерновых культурах. Именно эти белки обеспечивают тесту тягучесть и эластичность. Кроме естественного содержания в зерне глютен встречается и в готовых продуктах – манке, макаронах, кексах, печенье и не только, куда производители добавляют компонент, преследуя, естественно, коммерческую выгоду.

Собственно, единственная опасность белка – это способность вызывать аллергию. При попадании в пищеварительную систему человека происходит его распад на отдельные фракции. И уже одну из них – глиадин организм и воспринимает как чужеродное вещество. В результате иммунной реакции происходит нарушение целостности слизистой кишечника. В итоге поврежденная слизистая атрофируется, теряя способность нормального усвоения. Полезные вещества организм не усваивает, и они превращаются в продукты распада, отравляя его.