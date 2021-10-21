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Опасность глютена: реальная и надуманная

Опасность глютена: реальная и надуманная (4 фото)

Автор:
21 октября 2021 11:03
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: аллергия   белок   глютен   клейковина   опасность   польза   почемучка   целиакия   
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Итак, глютен: что это, и почему он вреден? Этому веществу посвящены целые научные исследования, а производители продуктов питания перетягивают канат каждый в свою сторону: одни настаивают на его опасности, а другие заявляют, что слухи об этом – вымысел. Где же истина?

Под глютеном понимается целая группа белков, содержащихся в пшенице, ржи, овсе, ячмене – зерновых культурах. Именно эти белки обеспечивают тесту тягучесть и эластичность. Кроме естественного содержания в зерне глютен встречается и в готовых продуктах – манке, макаронах, кексах, печенье и не только, куда производители добавляют компонент, преследуя, естественно, коммерческую выгоду.

Собственно, единственная опасность белка – это способность вызывать аллергию. При попадании в пищеварительную систему человека происходит его распад на отдельные фракции. И уже одну из них – глиадин организм и воспринимает как чужеродное вещество. В результате иммунной реакции происходит нарушение целостности слизистой кишечника. В итоге поврежденная слизистая атрофируется, теряя способность нормального усвоения. Полезные вещества организм не усваивает, и они превращаются в продукты распада, отравляя его.


Существует две формы непереносимости таких белков:

1.     Временная. Характерна для грудничков в период прикорма, особенно если он был начат неправильно. Обусловлена тем фактом, что ЖКТ ребенка еще не развит в должной степени. Обычно по мере роста проблема проходит сама по себе.

2.     Генетическая предрасположенная – целиакия. Этим недугом страдает примерно 1% населения земного шара. Быстрая утомляемость и постоянная слабость, частые вздутия, проблемы с желудком, колебания массы тела – это признаки, которые по отдельности или в комплексе указывают на непереносимость глютена. Опасность состояния в его способности вызывать хрупкость костей, поражать щитовидную железу и даже провоцировать появление новообразований. Единственный возможный вариант предупреждения целиакии – безглютеновая диета.


На настоящий момент времени ни одно из научных исследований, проведенных в отношении глютена, не подтвердило все слухи об этом белке. В чем причина опасности? Ведь люди ели хлеб из различных зерновых культур на протяжении всей истории существования. Исследование Североамериканской ассоциации по изучению целиакии опровергло версию о токсичности генов пшеницы. Проблема заключается в том, что организм не в состоянии полноценно усваивать пищу с колоссальным  содержанием быстрых углеводов. То есть в современном хлебе – пышном и аппетитном масса клейковины и минимум пользы. И искусственная добавка – глютен может дать видимость и ощущение болезни, которой в действительности нет.


Поэтому самостоятельно отказываться от глютена при отсутствии подтвержденного диагноза нет смысла. Растительный белок хоть и не так важен для человека, как животный, но все же тоже необходим с учетом аминокислотного состава. К тому же безосновательный отказ способен существенно снизить качество жизни. Поскольку чуть ли не в 1/3 современных продуктов имеется глютен.

На вес глютен тоже не влияет. О том, что масса тела будет быстро увеличиваться при несбалансированном питании и бесконтрольном поглощении выпечки, все отлично знали и в доглютеновую эпоху. Отказ от глютеносодержащей пищи с непонятными целями не имеет смысла. Он обедняет рацион и не приносит никакой реальной пользы. И при подозрении на непереносимость проще всего пройти обследование и исходить из его результатов. А с лупой рассматривать каждую магазинную упаковку, пытаясь найти признаки крупиц коварного глютена, смысла нет. Ведь в жизни есть множество гораздо более интересных и полезных занятий.

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Метки: аллергия   белок   глютен   клейковина   опасность   польза   почемучка   целиакия   
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2k
DerDimon 2 часа назад
Ты еще скажи, что земля не плоская, ага.
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4k
Максим 45 минут назад
А начать стоило со слов: Непереносимость глютена присутствует по разным данным у 0,5–1% населения (с) реальные исследования.

То есть, если Вы едите обычный хлеб и хорошо срет... тьфу, и у Вас нет дискомфорта, можете смело потреблять глютен.
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19k
Will2006 Час назад
Целая группа маркетологов не спят ночами, пытаясь придумать, на чем можно заработать.
"А давайте продавать безглютеновый хлеб?" "А давайте запретим фреон?" "А давайте запретим асбест?" "А давайте продавать семена чиа (хлореллу, годжи и т.д.)?"
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21k
ПаганецЪ Час назад
Автор явно чипирован рептилоидами и находится под воздействием 5G.
А, если серьёзно - жирный плюс.
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