Легкомоторный самолет потерпел крушение под Москвой. Два человека погибли

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В районе подмосковной Рузы, в деревне Ватулино разбился двухместный самолет Аэропракт А-22.
Пилот Юрий Самохвалов решил прокатить супругу Юлию. Она впервые в жизни полетела со своим мужем. Самолет упал и загорелся на глазах внуков, которые которые до этого катались на этом же самолете со своим дедом. Юлия и Юрий Самохваловы погибли на месте крушения.
Высокоплан упал на территорий аэроклуба "Аэроклассика". Возгорание произошло на площади пять квадратных метров. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства катастрофы выясняются.
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эта х*уйня поднимает всего 144кг видимо стоило взвесится на дорожку...