Легкомоторный самолет потерпел крушение под Москвой. Два человека погибли

Пилот Юрий Самохвалов решил прокатить супругу Юлию. Она впервые в жизни полетела со своим мужем. Самолет упал и загорелся на глазах внуков, которые которые до этого катались на этом же самолете со своим дедом. Юлия и Юрий Самохваловы погибли на месте крушения.