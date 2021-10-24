FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7761 пост • 1249 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Легкомоторный самолет потерпел крушение под Москвой. Два человека погибли

Легкомоторный самолет потерпел крушение под Москвой. Два человека погибли (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2021 17:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Москва   Подмосковье   крушение   летчик   погибли люди   самолет   трагедия   
1473
3
1
В районе подмосковной Рузы, в деревне Ватулино разбился двухместный самолет Аэропракт А-22.
Пилот Юрий Самохвалов решил прокатить супругу Юлию. Она впервые в жизни полетела со своим мужем. Самолет упал и загорелся на глазах внуков, которые которые до этого катались на этом же самолете со своим дедом. Юлия и Юрий Самохваловы погибли на месте крушения.
Высокоплан упал на территорий аэроклуба "Аэроклассика". Возгорание произошло на площади пять квадратных метров. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства катастрофы выясняются.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Москва   Подмосковье   крушение   летчик   погибли люди   самолет   трагедия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Sergius SPb 2 часа назад
Было бы у нас столько частных самолетов как в США все эти падения не делали бы новостей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Aqueronte 9 минут назад
Погодные условия скорее всего. Страшно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
460
Сигизмунд Лазаревич Час назад
СЛА склонны к подобным инцидентам. Вероятней всего превышен взлётный вес или усталость конструкции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр Час назад
И как эта новость к "сайту хорошего настроения"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
8k
кот базилий 2 часа назад
Опять "царьки" отдыхали ,да и фуй с ними. По недавнему "падению" тишина, все ясно .....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
460
Сигизмунд Лазаревич кот базилий Час назад
Холоп, тебе скотина, кто слово велел молвить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Пулемет самому нужен. 2 часа назад
31 уже в этом году..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
Konstantin Kapanadze 2 часа назад
Такой самолет и без мотора сядет. Похоже на механический отказ управления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду "Ну, разбился и разбился": рыбаки засняли падение частного самолета в Москву-реку "Ну, разбился и разбился": рыбаки засняли падение частного самолета в Москву-реку В Турции погиб летчик-легенда Евгений Кузнецов В Турции погиб летчик-легенда Евгений Кузнецов В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200 В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200 В Пермском крае разбился бомбардировщик Су-24 В Пермском крае разбился бомбардировщик Су-24
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4423



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Денег нет, но мы загораем
2
102
Денег нет, но мы загораем
20 приколов нашего детства: мы развлекались как могли
1
166
20 приколов нашего детства: мы развлекались как могли
Набирающие популярность в сообществах
Музыка в древних Андах
1
1
Музыка в древних Андах
Какие наказания и пытки были в ходу у пиратов
3
12
Какие наказания и пытки были в ходу у пиратов
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#животные#познавательно#СССР#приколы#как приготовить#кухня#комментарии#сарказм
#факты#люди#кино#история#актеры#фотографии#Ynews#страна#кулинария#смешно
#фото#фильм#подборка#картинки#gif#прикольные#Рецепт#роль#новости#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться