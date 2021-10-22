Нашли человека, который дольше всех в мире болел Covid-19

Это американка, она почти год провела в больнице. И вот тут появляются вопросы.
Весной 2020 года у 47-летней женщины обнаружили вирус ковидлы. Ну его много у кого тогда находили, так что пока все нормально. Ее положили в больницу, там она провела 335 дней.
Все это время ее самочувствие было как на качелях — то лучше, то хуже, потом снова приходило в норму. В анализах постоянно определялась «корона». Чтобы убедиться, что женщина не заражается от других пациентов, ее поместили в отдельную палату и секвенировали геном вируса. И он совпал с геном того образца, с которым она и поступила в клинику. Получается, что она год прожила с тем же вирусом, который со временем мутировал, но отклонения были незначительными.
В конце концов ее вылечили. О чем подробно написали в статье — можете ознакомиться. Правда она, к сожалению, на «буржуазном», поэтому здесь излагаю ее суть.
За три года до этой женщины переболела раком. И у нее снижен уровень В-клеток, которые вырабатывают антитела. Выходит, что она перенесла онкологию, иммунитет был откровенно хреновым, но от ковидлы она не померла. Кстати, в статье указано, что ее не подключали к аппарату ИВЛ и не давали сильнодействующие препараты. Стандартное лечение и наблюдение.
Переболела и все. Теперь уже дома. Может тогда и не все так страшно?
Понятно, что у всех по-разному. Например, мой знакомый, 45 лет: этой весной переболел короной, через четыре месяца получил инсульт и умер не приходя в сознание. У кого-то из вас тоже наверняка есть такие невеселые случаи, но все же это «край». Большинство-то приходит в себя и живут как ни в чем не бывало. Кстати, тот знакомый был гипертоником и мог умереть и без всякой ковидлы.
Но в СМИ нагнетают ужасы: смертность растет, все мы скоро умрем, последствия могут быть ужасными, лучше сидите дома! Как только объявляют о грядущем локдауне, то цифры смертности всегда подскакивают. Вот статистика смертности от Covid-19 на 22.10.21:
Больше тысячи человек за сутки и так умирает по всей стране, и без всякого ковида… Нет?
Вот статистика смертности 2019 года:
За 2020 год я красивого графика не нашел. Зато есть данные из оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией: количество умерших от Covid-19 — 57 555 человек. В 2019 корона по России еще так не гуляла, а умерших от болезней органов дыхания было столько же. Я чего-то не понимаю? При этом Росстат говорит о 144 тысячах умерших от ковида за 2020 год — и это расхождение туманно объясняет вице-премьер Татьяна Голикова: «Это связано с проведением патологоанатомических вскрытий».
В общем, чем больше я копаю эту тему, тем чудней все становится. Возможно, я неправильно учитываю и надо смотреть не на болезни органов дыхания, а на, например, систему кровообращения? Но и тогда цифры схожие… В чем здесь прикол? Смертность примерно такая же. А за 2018 год по некоторым болезням она еще больше.
Стоп — только не надо кричать, что я отрицаю Covid-19. Я сам им переболел 6 месяцев назад, так что в него верю — еще как. Но судя по данным, он не сильно влияет на смертность. Или я не прав? То есть люди-то болеют, причем многие очень тяжело. Но большинство без всяких жутких последствий и тем более, нет огромной смертности. О которой так любят рассказывать в СМИ.
А в одной из статей наткнулся на статистику заболевших Covid-19 за 2021 год, когда вовсю шла вакцинация. Так вот, там сказано, что вакцинированные двойной дозой «чудо-зелья» заболевают чаще, чем невакцинированные. НО! Этот источник не проверен, поэтому здесь никаких данных приводить не буду.
Источник:
- В Индии новая вспышка опасного вируса Нипах. Роспотребнадзор заверяет, что готов
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А в нашей стране на новостных порталах закрыли возможность комментировать новости о ковиде. А то активаксеры аргументами и троллингом разносят всю новостную пропаганду)))) кстати за год вакцинирования у нас привились >60% населения, а количество заражений в день увеличилось с 40 до 1300 человек.
Свиным гриппом пугали - не прошло.
Ковид 2019! - сработало!
Все обосрались!
А смертность как была, так и осталась. Как дохли так и дохнем. Дибилы
Сучий песдёжь!
больше всего меня поражают всякого рода адепты заговоров и интриг. я не говорю про 5G или "чипирование" - это просто клиника; я говорю про то, что есть ОЧЕВИДНЫЕ ФАКТЫ, но эти люди всё-равно отрицают их, придумывая себе явно несуществующую реальность.
И ещё: подумай сам, вот нахрена правительству, не только нашему, все эти заморочки с карантином ? С финансовыми потерями, с социальной напряжённостью. От нечего делать ?
"Так вот, там сказано, что вакцинированные двойной дозой «чудо-зелья» заболевают чаще, чем невакцинированные. НО! Этот источник не проверен, поэтому здесь никаких данных приводить не буду."
А за это тебя вообще надо привлекать к ответственности как за саботаж ! Если источник не проверен, на кой чёрт ты это пишешь ?!
Я в этом плане примером вижу Китай. У них приказали сидеть по домам и все дисциплинированно сидят. Сказали вакцинироваться, все пошли вакцинироваться, уже миллиард человек вакцинированы. И в результате с ковидом в Китае проблем уже давно нет. А у нас строят из себя свободолюбивых, несут средневековый бред про вакцину, а в результате люди умирают.
И автор, лицемер, "подумаешь 1000 больше, 1000 меньше". Это когда дело не касается его лично или его близких.
Да ещё и непроверенные данные выкладывает про вакцину, засранец.
Это как "на буржуазном"? Слишком много высокопарных фраз и умных слов, которые простому обывателю не понять?))))
А была же новость летом 2020, что у кошки нашли ковид. Ну может, в качестве переносчика и не болела