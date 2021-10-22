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Нашли человека, который дольше всех в мире болел Covid-19

Нашли человека, который дольше всех в мире болел Covid-19 (6 фото)

Автор:
22 октября 2021 16:32
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   Голикова   болезнь   больница   вирус   лечение   минздрав   
2887
6

Это американка, она почти год провела в больнице. И вот тут появляются вопросы.

Весной 2020 года у 47-летней женщины обнаружили вирус ковидлы. Ну его много у кого тогда находили, так что пока все нормально. Ее положили в больницу, там она провела 335 дней.

Все это время ее самочувствие было как на качелях — то лучше, то хуже, потом снова приходило в норму. В анализах постоянно определялась «корона». Чтобы убедиться, что женщина не заражается от других пациентов, ее поместили в отдельную палату и секвенировали геном вируса. И он совпал с геном того образца, с которым она и поступила в клинику. Получается, что она год прожила с тем же вирусом, который со временем мутировал, но отклонения были незначительными.

×

В конце концов ее вылечили. О чем подробно написали в статье — можете ознакомиться. Правда она, к сожалению, на «буржуазном», поэтому здесь излагаю ее суть.

За три года до этой женщины переболела раком. И у нее снижен уровень В-клеток, которые вырабатывают антитела. Выходит, что она перенесла онкологию, иммунитет был откровенно хреновым, но от ковидлы она не померла. Кстати, в статье указано, что ее не подключали к аппарату ИВЛ и не давали сильнодействующие препараты. Стандартное лечение и наблюдение.

Переболела и все. Теперь уже дома. Может тогда и не все так страшно?

Понятно, что у всех по-разному. Например, мой знакомый, 45 лет: этой весной переболел короной, через четыре месяца получил инсульт и умер не приходя в сознание. У кого-то из вас тоже наверняка есть такие невеселые случаи, но все же это «край». Большинство-то приходит в себя и живут как ни в чем не бывало. Кстати, тот знакомый был гипертоником и мог умереть и без всякой ковидлы.

Но в СМИ нагнетают ужасы: смертность растет, все мы скоро умрем, последствия могут быть ужасными, лучше сидите дома! Как только объявляют о грядущем локдауне, то цифры смертности всегда подскакивают. Вот статистика смертности от Covid-19 на 22.10.21:

Больше тысячи человек за сутки и так умирает по всей стране, и без всякого ковида… Нет?

Вот статистика смертности 2019 года:

За 2020 год я красивого графика не нашел. Зато есть данные из оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией: количество умерших от Covid-19 — 57 555 человек. В 2019 корона по России еще так не гуляла, а умерших от болезней органов дыхания было столько же. Я чего-то не понимаю? При этом Росстат говорит о 144 тысячах умерших от ковида за 2020 год — и это расхождение туманно объясняет вице-премьер Татьяна Голикова: «Это связано с проведением патологоанатомических вскрытий».


В общем, чем больше я копаю эту тему, тем чудней все становится. Возможно, я неправильно учитываю и надо смотреть не на болезни органов дыхания, а на, например, систему кровообращения? Но и тогда цифры схожие… В чем здесь прикол? Смертность примерно такая же. А за 2018 год по некоторым болезням она еще больше.

Стоп — только не надо кричать, что я отрицаю Covid-19. Я сам им переболел 6 месяцев назад, так что в него верю — еще как. Но судя по данным, он не сильно влияет на смертность. Или я не прав? То есть люди-то болеют, причем многие очень тяжело. Но большинство без всяких жутких последствий и тем более, нет огромной смертности. О которой так любят рассказывать в СМИ.

А в одной из статей наткнулся на статистику заболевших Covid-19 за 2021 год, когда вовсю шла вакцинация. Так вот, там сказано, что вакцинированные двойной дозой «чудо-зелья» заболевают чаще, чем невакцинированные. НО! Этот источник не проверен, поэтому здесь никаких данных приводить не буду.

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Метки: COVID-19   Голикова   болезнь   больница   вирус   лечение   минздрав   
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1k
Пихайло 3 часа назад
До автора дошло, что его "немножко" обманывают. Поздравляю!
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82
@photoaQyn 2 минуты назад
Я лично знаю 30-летнего здоровенного мужика , которого после прививки по-моему пфайзером был инсульт. целый месяц пока он был в больнице вся больница пыталась убедить его и семью что это только совпадение
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941
GoInDown 9 минут назад
Раньше, сочинения на свободную тему читали только учителя, но сейчас, в эру свободного интернета, эти художества доступны всем.
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12k
net 16 минут назад
Пока у привытых идиотов преимущество над непривитыми идиотами по всем фронтам. Все нормальные люди независимо от отношения к вакцинации должны страдать.
А в нашей стране на новостных порталах закрыли возможность комментировать новости о ковиде. А то активаксеры аргументами и троллингом разносят всю новостную пропаганду)))) кстати за год вакцинирования у нас привились >60% населения, а количество заражений в день увеличилось с 40 до 1300 человек.
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529
Каменев Владимир 47 минут назад
Специально ходил в центр по лечению ВИЧ инфицированных с вопросом:"А болеют ли ВИЧ инфицированные ковидом". Так вот, как не болели, так и не болеют. Факт. На фоне лопиновира с ретонавиром, а это стандарт, заражения не происходит. Факт. А эти препараты ВОЗ исключили из всех схем, как бесполезные. Полгода назад, а год назад были в протоколе. Год назад такой смертности не было. И сравнил, была такая возможность, эффективность лечения Возовским протоколом последнего пересмотра, и с включением в схему калетры, лопиновир с ретонавиром. Так вот, пнемнония ушла за неделю. Сейчас. Есть кт динамика. Задокументирована. А на последнем ВОЗ протоколе месяц. Интересненько получается. Коронавир практически не работает. А калетра работает. Даже на себе проверил. Непонятно все это. Хумира, которая стоит тридцать тысяч, и не всегда спасает при цитокиновом шторме, и калетра, кторая не дает ему развиться. И стоит в десять раз дешевле. Где логика? Можете закидывать меня тухлыми яйцами и помидорами, но факт остается фактом. Смертность зашкаливает. И последний протокол ВОЗ, никуда не годный, играет в этом не последнюю роль. Прививки, понятно, нужны, но и выводы из результативности нынешнего лечения тоже делать надо.
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12k
Великий Кормчий 52 минуты назад
Птичим гриппом пугали, - не прошло.
Свиным гриппом пугали - не прошло.
Ковид 2019! - сработало!
Все обосрались!
А смертность как была, так и осталась. Как дохли так и дохнем. Дибилы
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9k
Касьян Пуздой Час назад
ну, то есть у автора весь мир как в фильме с Джимом Керри "Шоу Трумена"? в России "непонятки" с ковидом, ну а то что в остальном мире от ковида пиндык - это всё вообще неправда и выдумки журналистов? и переполненные больницы к койками в коридорах, и врачи работающие круглосуточно - это всё конечно трындёжь, потому что в калькуляторе циферки не складываются?
больше всего меня поражают всякого рода адепты заговоров и интриг. я не говорю про 5G или "чипирование" - это просто клиника; я говорю про то, что есть ОЧЕВИДНЫЕ ФАКТЫ, но эти люди всё-равно отрицают их, придумывая себе явно несуществующую реальность.
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4k
magic32 Час назад
Я не понял, а в больницах тогда с чем лежат, кстати и не только в России, с гриппом что-ли, раньше тоже столько лежало?
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13k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Не надо было есть повидло и не было бы ковидлы.
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12k
ss 2 часа назад
А я уже, в одном из постов, писал, что как только возьмёшь в руки калькулятор и чуть-чуть "пошевелишь мозгой", так сразу всё становится... Как-то не так, как нам рассказывают. Или, как метко выразился автор - чудней.
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745
Ольга 2 часа назад
То, что нас во многом дурят насчет короны, несомненно.
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28k
gfjhtgfjhf 2 часа назад
Вот образчик типичного "антиваксерского" высера. Учитесь малолетние дебилы, как надо наводить тень на плетень.
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5k
КремлеКот 3 часа назад
Автор, ты ничего не путаешь ? Сначала заболеваемость растёт, а уж потом объявляют карантин.
И ещё: подумай сам, вот нахрена правительству, не только нашему, все эти заморочки с карантином ? С финансовыми потерями, с социальной напряжённостью. От нечего делать ?

"Так вот, там сказано, что вакцинированные двойной дозой «чудо-зелья» заболевают чаще, чем невакцинированные. НО! Этот источник не проверен, поэтому здесь никаких данных приводить не буду."
А за это тебя вообще надо привлекать к ответственности как за саботаж ! Если источник не проверен, на кой чёрт ты это пишешь ?!
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4k
Shtoppi 3 часа назад
<<...Правда она, к сожалению, на «буржуазном», поэтому здесь излагаю ее суть.>>
Это как "на буржуазном"? Слишком много высокопарных фраз и умных слов, которые простому обывателю не понять?))))
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268
Игорь Иванов 3 часа назад
В Казахстане сделали вакцину от ковидлы для кошек
Как тебе такое, дорогой наш Илон...
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29k
Fat Lynx 3 часа назад
"Этот источник не проверен, поэтому здесь никаких данных приводить не буду" - но все же привел...
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