Нашли человека, который дольше всех в мире болел Covid-19

В конце концов ее вылечили. О чем подробно написали в статье — можете ознакомиться. Правда она, к сожалению, на «буржуазном», поэтому здесь излагаю ее суть.

За три года до этой женщины переболела раком. И у нее снижен уровень В-клеток, которые вырабатывают антитела. Выходит, что она перенесла онкологию, иммунитет был откровенно хреновым, но от ковидлы она не померла. Кстати, в статье указано, что ее не подключали к аппарату ИВЛ и не давали сильнодействующие препараты. Стандартное лечение и наблюдение.

Переболела и все. Теперь уже дома. Может тогда и не все так страшно?

Понятно, что у всех по-разному. Например, мой знакомый, 45 лет: этой весной переболел короной, через четыре месяца получил инсульт и умер не приходя в сознание. У кого-то из вас тоже наверняка есть такие невеселые случаи, но все же это «край». Большинство-то приходит в себя и живут как ни в чем не бывало. Кстати, тот знакомый был гипертоником и мог умереть и без всякой ковидлы.

Но в СМИ нагнетают ужасы: смертность растет, все мы скоро умрем, последствия могут быть ужасными, лучше сидите дома! Как только объявляют о грядущем локдауне, то цифры смертности всегда подскакивают. Вот статистика смертности от Covid-19 на 22.10.21: