Таксисты избили и ограбили пассажира во Владивостоке

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Для 39-летнего жителя Владивостока поездка на такси стала самой дорогой – 800 тысяч рублей. Трое таксистов избили мужчину и забрали у него деньги, телефон и украшения.
Мужчина привлек внимание таксиста внешним видом: перстень с бриллиантами, изобилие дорогих украшений и телефон последней модели. Водитель подговорил двух коллег напасть на пассажира, когда тот достаточно напьётся и выйдет из клуба. Но всё пошло не по плану.
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