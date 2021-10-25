Таксисты избили и ограбили пассажира во Владивостоке

Мужчина привлек внимание таксиста внешним видом: перстень с бриллиантами, изобилие дорогих украшений и телефон последней модели. Водитель подговорил двух коллег напасть на пассажира, когда тот достаточно напьётся и выйдет из клуба. Но всё пошло не по плану.