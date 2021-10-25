FISHKINET
Сообщество Криминал 900 постов • 274 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Таксисты избили и ограбили пассажира во Владивостоке

Таксисты избили и ограбили пассажира во Владивостоке (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 16:16
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   Россия   в мире   видео   владивосток   избиение   криминал   такси   таксист   
528
1
1
Для 39-летнего жителя Владивостока поездка на такси стала самой дорогой – 800 тысяч рублей. Трое таксистов избили мужчину и забрали у него деньги, телефон и украшения.
Мужчина привлек внимание таксиста внешним видом: перстень с бриллиантами, изобилие дорогих украшений и телефон последней модели. Водитель подговорил двух коллег напасть на пассажира, когда тот достаточно напьётся и выйдет из клуба. Но всё пошло не по плану.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: 360подмосковье   Россия   в мире   видео   владивосток   избиение   криминал   такси   таксист   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
tamin Час назад
Яндекс, быстрее беспилотники запускайте!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван Час назад
Это про 90-тые?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) В Москве ФСБ накрыла нарколабораторию на борту буксира-толкача В Москве ФСБ накрыла нарколабораторию на борту буксира-толкача Пинал по лицу и таскал за волосы: мужчина избил спутницу в подъезде Пинал по лицу и таскал за волосы: мужчина избил спутницу в подъезде Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан Камера наблюдения зафиксировала в ночи чудо пробуждения совести или... Камера наблюдения зафиксировала в ночи чудо пробуждения совести или... Зоозащитники и ветеринары вновь спасли ежа, попавшего под колёса газонокосилки Зоозащитники и ветеринары вновь спасли ежа, попавшего под колёса газонокосилки
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

689978



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему они больше не могут говорить слово "женщина": в США очередная отмена
4
198
Почему они больше не могут говорить слово "женщина": в США очередная отмена
Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя
2
114
Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя
Набирающие популярность в сообществах
Возвращение бывшего: почему они постоянно напоминают о себе?
0
8
Возвращение бывшего: почему они постоянно напоминают о себе?
Авария дня. Столкновение троллейбуса с маршруткой в Омске
0
3
Авария дня. Столкновение троллейбуса с маршруткой в Омске
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото)
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#Юмор#фильм#прикол#познавательно#аварии#авто аварии#спорт#актеры#автомобили
#интересно#люди#Ynews#животные#новости#дтп#прикольные#Россия#страна#дети
#фото#история#кино#фотографии#СССР#картинки#подборка#в мире#gif#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться