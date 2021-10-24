Интересные факты о съемках фильма "Интерстеллар"

FISHKINET
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) 9 весьма сомнительных кастинг-решений Голливуда 9 весьма сомнительных кастинг-решений Голливуда В Тюмени женщина самостоятельно разобралась с нелегальным игровым автоматом В Тюмени женщина самостоятельно разобралась с нелегальным игровым... Иранский губернатор получил пощечину во время церемонии инаугурации Иранский губернатор получил пощечину во время церемонии инаугурации Знакомые вещи под другим углом Знакомые вещи под другим углом КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые... Интересные факты о сьемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Интересные факты о сьемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя Самые странные магазины СССР Самые странные магазины СССР Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко 30 обломанных надежд и горьких разочарований из серии "Ожидание и реальность" 30 обломанных надежд и горьких разочарований из серии "Ожидание и... Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь Ace of Base. Как распалась самая модная поп-группа 90-х Ace of Base. Как распалась самая модная поп-группа 90-х "Руки, растите!": прохожий мгновенно исцелил калеку в центре Киева "Руки, растите!": прохожий мгновенно исцелил калеку в центре Киева Ретро фотографии Ретро фотографии Скончался режисер «Особенностей национальной охоты» Скончался режисер «Особенностей национальной охоты» Хирурги успешно пересадили человеку почки свиньи Хирурги успешно пересадили человеку почки свиньи Африканец подрался с пассажирами автобуса в Воронеже Африканец подрался с пассажирами автобуса в Воронеже
Интересные факты о съемках фильма "Интерстеллар"

Интересные факты о съемках фильма "Интерстеллар" (23 фото + 2 видео)

Автор:
24 октября 2021 18:27
Метки: Интерстеллар   видео   как снимали кино   фильм   
1097
23
2
Видео сверху, а пост внутри :)

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Интерстеллар   видео   как снимали кино   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1
ДИМОН 2 часа назад
....робот был обделан алюминием...)))))))) ржу не могу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
520
Мы Ул 4 часа назад
Интересно, но когда очень часто - то зайобывает.
А еще... ну так, чисто копирнул из правил:
"Раскрутка собственного ютуб канала, путем публикаций постов с этого канала. Предупреждение со снятием поста из ленты. При повторной публикации- блокировка аккаунта."
Источник: https://fishki.net/rules/#banshttps://fishki.net/rules/#bans © Fishki.net
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
uutb 4 часа назад
Добавлю:
- Доктор Кип Торн выиграл научное пари у Стивена Хокинга заключенное на астрофизическую теорию, лежащую в основе фильма «Интерстеллар». В результате Хокингу пришлось подписаться на журнал «Пентхаус» на год. Эта знаменитая ставка была изображена в фильме «Вселенная Стивена Хокинга» (2014).
- Кристофер Нолан хотел снимать настоящие кукурузные поля, но не знал сколько времени займёт выращивание новых локаций. К счастью, он вспомнил, что Зак Снайдер уже занимался этим для своей картины «Человек из стали» (2013). Дальше последовал звонок другу: выяснилось, что у того уже есть несколько сотен акров. Там Нолан и построил необходимый фермерский дом. Когда всё было закончено, урожай кукурузы собрали и, по словам Нолана, неплохо на этом заработали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Автор крика из "Мортал Комбат" рассказал историю создания знаменитого саундтрека Автор крика из "Мортал Комбат" рассказал историю создания знаменитого саундтрека «Миссия невыполнима 7»: сцена крушения паровоза «Миссия невыполнима 7»: сцена крушения паровоза Боец UFC спародировал Сильвестра Сталлоне Боец UFC спародировал Сильвестра Сталлоне 7 западных фильмов, снимавшихся в России 7 западных фильмов, снимавшихся в России "Эй, моряк, ты слишком долго плавал!" Хулиганская песня из "сомнительного" фильма "Эй, моряк, ты слишком долго плавал!" Хулиганская песня из "сомнительного" фильма
Мик

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3858



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову
2
55
КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову
Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк актрису отправили на 3 месяца в колонию
1
317
Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк актрису отправили на 3 месяца в колонию
Набирающие популярность
Пассажирский коптер
0
9
Пассажирский коптер
Кеша побывал на выставке
8
14
Кеша побывал на выставке
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#история#кино#СССР#приколы#Ynews#страна#комментарии#ретро
#факты#люди#животные#познавательно#актеры#фотографии#Рецепт#роль#кулинария#сарказм
#фото#фильм#подборка#картинки#gif#как приготовить#кухня#искусство#новости#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться