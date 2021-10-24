Интересные факты о съемках фильма "Интерстеллар"

Как я уже говорил, над фильмом работал Кип Торн и он был не просто консультантом, которого режиссер мог бы вызвать, когда у него возникнет научный вопрос. Торн лично провел огромное количество исследований и вычислений, чтобы убедится, что то, что было показано в фильме, научно обосновано. Ярче всего это проявляется в кадрах с черной дырой. Нолан отправил в помощь Торну супервайзера по визуальным эффектам – Пола Франклина. Вместе они разработали уравнение, которое имитировало физику реального мира для программного обеспечения их эффектов. Собственно, по этому уравнению и была создана черная дыра в фильме. Между прочем, воссоздание эффекта потребовало год работы и команды из более чем 30 человек. Одна из самых больших проблем, с которой столкнулась команда – это заставить программу рендеринга обрабатывать свет так, как если бы он путешествовал по изогнутым путям, потому что находился рядом с массивным объектом. Учитывая новые инструкции, компьютеру потребовалось более 100 часов для рендеринга определенных кадров, но это явно того стоило, потому что результатом является одна из величайших и самых запоминающихся сцен с визуальными эффектами в истории кино.

2021-10-24T18:27:23+03:00