В Татарстане разбился самолёт с парашютистами

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ЧП произошло в 9 часов утра 10 октября.
Легкомоторный самолет L-410, принадлежавший мензелинскому аэроклубу, должен был совершить плановый полет с 21 парашютистом из местного аэроклуба. Но после взлета 2 пилота практически сразу перестали выходить на связь.
Через несколько минут после взлета борт совершил жёсткую посадку на территорию базы РЭС. В результате приземления корпус самолета практически раскололся на две части.
Сильно искорежена носовая часть. Один из парашютистов смог самостоятельно покинуть салон еще до прибытия спасателей.
В настоящий момент проводится спасательная операция. Пока удалось извлечь только 7 человек, они госпитализированы с различными травмами. По предварительным данным 16 человек погибли. В том числе и оба пилота.
Let L 410 "Turbolet" - лёгкий многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий. Разработан в 1966-1967 годах конструкторским бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice.
Самолёт, потерпевший аварию в Татарстане был выпущен в 1987 году.
Самолёт, потерпевший аварию в Татарстане был выпущен в 1987 году.
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Метки: Татарстан видео крушение парашютисты самолет
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Вы до сих пор считаете, что СССР был хуже?
4 тандемщика разбились, хотели получить классных ощущений, жалко их.
У меня и жена и ребёнок в тандеме прыгают, я всегда за самолёт больше переживаю чем за работу инструктора.
Регулярно просматриваю ваш корреспондент,каждый день в сводках: "В Польше погибли украинцы","В Польше убили...забили до смерти...избили....попали в аварию....украинец/украинцы....
Тоже радуешься таким новостям,идиот?
А вообще, хватит кормить тролля.