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В Татарстане разбился самолёт с парашютистами

В Татарстане разбился самолёт с парашютистами (3 фото + 2 видео)

Автор:
10 октября 2021 10:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Татарстан   видео   крушение   парашютисты   самолет   
1392
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ЧП произошло в 9 часов утра 10 октября.

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Метки: Татарстан   видео   крушение   парашютисты   самолет   
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16  комментариев
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15k
Maks Es 2 часа назад
Жесть какая. 10-я за год авиакатастрофа в России.
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2k
tessio 8 минут назад
Износ основных фондов.
Вы до сих пор считаете, что СССР был хуже?
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26k
Aqueronte 41 минуту назад
Жесть конечно, прыгать с парашютом безопаснее чем подняться на нем до точки выхода.
4 тандемщика разбились, хотели получить классных ощущений, жалко их.
У меня и жена и ребёнок в тандеме прыгают, я всегда за самолёт больше переживаю чем за работу инструктора.
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−15
КАЛ-БАСНЫЙ ЦЕХ Час назад
опять в путлерстане прорыв очередной. сами суки государевы на лирджетах летают ...
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400
Филимон Филимонов Час назад
Во первых этом не первая трагедия в России с данным типом самолёта,именно чешским.Во вторых этот планёр должен быть уже списан в виду окончания срока эксплуатации,и я так понимаю ,что его уже списанным купил какой то деляга из России,подшаманил и продал в аэроклуб.Правильно будет посадить хозяина этого аэроклуба за покушение на убийство одного или нескольких лиц.А в третьих не исключено ,что от кого то увлекающегося прыжками с парашютом нужно было избавиться,ну а остальные так ,прицепом пошли.
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11k
Kucher 2 часа назад
Да что ж за год то такой?!! У меня даже слов приличных не осталось, чтоб эмоции выплеснуть. Всяко бывало, и раньше падали, но чтоб вот столько практически подряд...
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29k
ACU900 2 часа назад
34 года самолету. Для автомобилей, например, это уже подченный возраст, их гораздо раньше на металлолом отправляют (разве что если это не раритетные автомобили имеющие историческую ценность),а вот самолеты такого возраста все еще летают...
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400
Филимон Филимонов Александр Сучков Час назад
А посмотрите ка статистику за последние лет пять по кукурузникам.
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−22
RUSOFOB107LVL 2 часа назад
Опять ватники дохнут в авиакатастрофах, это просто праздник какой то
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149
Brawl Dd RUSOFOB107LVL Час назад
зеленский разлогинься, ты украину просрал
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−81
AndrejRU777 RUSOFOB107LVL Час назад
живешь в говне и тявкаешь при этом включая Российский Газ !
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400
Филимон Филимонов RUSOFOB107LVL Час назад
Радуешься? Ты ещё не знаешь ,что с тобой будет завтра.
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