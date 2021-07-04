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На Филиппинах разбился военный самолет с 85 людьми на борту

На Филиппинах разбился военный самолет с 85 людьми на борту (8 фото)

Автор:
04 июля 2021 10:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: C-130   Lockheed C-130 Hercules   ynews   авиа   впп   крушение   самолет   филиппины   
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8
Сейчас проходит спасательная операция. Из-под обломков извлекают людей. Есть выжившие.
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Метки: C-130   Lockheed C-130 Hercules   ynews   авиа   впп   крушение   самолет   филиппины   
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1  комментарий
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9k
Владимир 52 минуты назад
Последние 3 фотографии не имеют никакого отношения.
3я снизу - вообще из парка развлечений Universal Studios.
1 и 2 - https://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_Boeing_737_в_Кожикодеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_Boeing_737_в_Кожикоде
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