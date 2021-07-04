На Филиппинах разбился военный самолет с 85 людьми на борту

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Сейчас проходит спасательная операция. Из-под обломков извлекают людей. Есть выжившие.
При попытке сесть на остров Холо на юго-западе Филиппин рано утром 4 июля потерпел крушение самолет C-130.
По предварительным данным, экипаж борта пропустил взлетно-посадочную полосу аэропорта Джоло при посадке, и самолет упал неподалеку от соседнего города Патикул.
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#Philippines— Shane B. Murphy (@shanermurph) July 4, 2021
C-130 Hercules plane crash. pic.twitter.com/cp91OXKEG2 https://t.co/EhcDmE7hOU
На борту воздушного судна находились 85 человек - это военные, которых перевозили из города Кагаян-де-Оро. Из обломков удалось вытащить живыми около 40 пострадавших - об этом сообщил глава вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собежана. По сообщению агентства Reuters, не менее 17 человек уже найдены погибшими.
#Philippines #AirForce: One of the newly delivered C-130H from the US (t/n: 5125) crashed today in Sulu.— Granger (@GrangerE04117) July 4, 2021
AFP stated that it was carrying 85 people when it crashed. The plane was recently commissioned into the Philippine Air Force back in January 2021. pic.twitter.com/2Mi93htHHq
При столкновении с землей загорелся двигатель самолета. Спасателям пришлось тушить пожар. «Экстренные службы сейчас на месте, мы молимся, чтобы нам удалось спасти больше жизней», — заявил генерал Собежана.
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1 и 2 - https://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_Boeing_737_в_Кожикодеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_Boeing_737_в_Кожикоде