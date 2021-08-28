"Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара

Наши люди уникальны во всем, и если захотят оставить отзыв о купленном товаре или услуге, будьте уверены: постараются на все 100%. Иные образчики творческой мысли так хороши, что после прочтения их так и подмывает купить вещь, даже если она абсолютно не нужна.

0 Источник: В наш век прежде чем приобрести товар, покупатели чаще всего начинают читать на него отзывы. И правильно делают, ведь пользователи врать не станут: и достоинства, и недостатки вещи обрисуют с тщанием и мельчайшими подробностями.

Ни дня без политики! 0 Источник:

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Ожидание - реальность 0 Источник:

А этой покупательнице, кажется, подошло, и она товаром довольна 0 Источник: Дам хлебом не корми - дай запостить свою фоточку,

0 Источник: Главное, чтобы подруга в отзывы не заглянула.

Лошади? 0 Источник:

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Отзывы с фото - особый смак! 0 Источник:

Когда не знаешь, чему радоваться больше: штанам или отсутствию беременности 0 Источник: Авторам следующих отзывов романы бы писать...

0 Источник: Некоторые комментаторы так многословны, что им бы романы писать.

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Очумелые ручки в действии Рубрика ‘отзывы с алиэкспресс’ pic.twitter.com/K8BlrmZLnE — губошлепочка (@KanArpels) May 12, 2019

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Л-Логика 0 Источник:

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Покупатели товаров из ассортимента секс-шопа рекомендуют 0 Источник:

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Главное - гармония в отношениях 0 Источник:

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Любителям халявы посвящается 0 Источник:

0 Источник: Читать отзывы с фото животных - особое удовольствие.

Отзывы на товары для животных - самые милые 0 Источник:

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0 Источник: Скотч и изолента - всему голова!

0 Источник: Казалось бы, причем тут кролики?