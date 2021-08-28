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"Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара

"Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара (32 фото)

Автор:
28 августа 2021 07:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   алиэкспресс   картинки   отзывы   приколы   смешно   товары   
3567
32
Наши люди уникальны во всем, и если захотят оставить отзыв о купленном товаре или услуге, будьте уверены: постараются на все 100%. Иные образчики творческой мысли так хороши, что после прочтения их так и подмывает купить вещь, даже если она абсолютно не нужна.
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Метки: Юмор   алиэкспресс   картинки   отзывы   приколы   смешно   товары   
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Кто знает: зачем курице шлем? Или это из той же серии, что и шапка для котика?
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23k
Владимир 15 минут назад
Шлем для курицы я бы взял.
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