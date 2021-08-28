"Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара

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Наши люди уникальны во всем, и если захотят оставить отзыв о купленном товаре или услуге, будьте уверены: постараются на все 100%. Иные образчики творческой мысли так хороши, что после прочтения их так и подмывает купить вещь, даже если она абсолютно не нужна.
В наш век прежде чем приобрести товар, покупатели чаще всего начинают читать на него отзывы. И правильно делают, ведь пользователи врать не станут: и достоинства, и недостатки вещи обрисуют с тщанием и мельчайшими подробностями.
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А этой покупательнице, кажется, подошло, и она товаром довольна
Дам хлебом не корми - дай запостить свою фоточку,
Когда не знаешь, чему радоваться больше: штанам или отсутствию беременности
Авторам следующих отзывов романы бы писать...
Очумелые ручки в действии
Рубрика ‘отзывы с алиэкспресс’ pic.twitter.com/K8BlrmZLnE— губошлепочка (@KanArpels) May 12, 2019
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