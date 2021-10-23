Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее анонимную регистрацию в мессенджерах. С весны 2022 года сделать это можно будет только по паспорту. Документ опубликован на портале правовой информации.
Компания-владелец мессенджера обязана будет запросить у оператора мобильной связи данные о клиенте. Оператор проинформирует о его наличии или отсутствии в своей телефонной базе. Персональные данные передаваться не будут. Подтвердить достоверность номера оператор должен в течение 20 минут с момента запроса. Если идентификация не пройдена, владелец мессенджера не разрешит регистрироваться пользователю.
Если данные абонента изменились, в течение суток произойдет повторная идентификация.
Постановление вступит в силу с 1 марта 2022 года.
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Оператор связи просто подтверждает наличие договора с клиентом. И вовсе не факт, что этим номером по этому договору пользуется именно тот владелец паспорта.
Ну хоть не стали врать, как либерасты, что будут запрашивать данные паспорта.
Типа антитеррор? Хрен в стакан!
У 95% гастарбайтеров левые сим карты.
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Всё это направлено на выявление людей, которые пишут плохое о российской власти!
Добро пожаловать в 1937й год!
Ответственности за анонимную регистрацию в мессенджере пока еще не предусмотрено. Так что все чисто добровольно: хочешь регистрируйся по паспорту, не хочешь - не регистрируйся.
половина сайтов в инете идёт через регистрацию по телефону, а значит по паспорту, неужели не хватает ума и фантазии это понять?
обычному человеку наплевать, что рега будет через паспорт, обычный человек ничего не пишет криминального, а либерастов надо додавить до конца!
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Совершенно не значит.
Мишустин узбагойся, п.с. меня в соцсетях вообще нету, хотя в нете с 95-го года.
Да и в конце концов, все это делается совсем не для того, чтобы обеспечить граждан безопасными каналами передачи информации. Скорее наоборот: если в РФ какой-то мессенджер совершенно легален, то следовательно, он небезопасен, так как сообщения, передаваемые по нему, оператор обязан предоставлять по запросу всяких органов. А значит, использовать такой канал для передачи конфиденциальной или финансовой информации явно не стоит.
да и Путин сказал(а никто не заметил) что с телегой они договорились