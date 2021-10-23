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В&nbsp;России запретили анонимность в&nbsp;мессенджерах&nbsp;

В России запретили анонимность в мессенджерах  (1 фото)

Автор:
23 октября 2021 17:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: месенджер   минустинустин   правительство   
699
1

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее анонимную регистрацию в мессенджерах. С весны 2022 года сделать это можно будет только по паспорту. Документ опубликован на портале правовой информации.

Компания-владелец мессенджера обязана будет запросить у оператора мобильной связи данные о клиенте. Оператор проинформирует о его наличии или отсутствии в своей телефонной базе. Персональные данные передаваться не будут. Подтвердить достоверность номера оператор должен в течение 20 минут с момента запроса. Если идентификация не пройдена, владелец мессенджера не разрешит регистрироваться пользователю.

Если данные абонента изменились, в течение суток произойдет повторная идентификация.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2022 года.

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Метки: месенджер   минустинустин   правительство   
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33  комментария
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4k
Алекс Крайчек 4 часа назад
Дык, где "только по паспорту"?
Оператор связи просто подтверждает наличие договора с клиентом. И вовсе не факт, что этим номером по этому договору пользуется именно тот владелец паспорта.
Ну хоть не стали врать, как либерасты, что будут запрашивать данные паспорта.
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1k
ПравдоРуб 43 секунды назад
Для чего это делается?
Типа антитеррор? Хрен в стакан!
У 95% гастарбайтеров левые сим карты.
.
Всё это направлено на выявление людей, которые пишут плохое о российской власти!

Добро пожаловать в 1937й год!

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3k
Andrew_Nice 4 минуты назад
А что там по источнику у нас, автор?
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9k
Михаил Полчаса назад
а чего вы боитесь?
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1k
Андрей Ы. Час назад
Люди, которые добровольно и с песней, выкладывают компромат на себя в соцсетях, обеспокоены деанонимизацией мессенджеров?
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3k
* You All 2 часа назад
в гробу я их с их [мат] законами всех видел
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1k
azuver 2 часа назад
Мы все давно под колпаком.Теперь уже официально.
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28k
Антон 2 часа назад
Пользуйтесь иностранными сервисами, не пожелавшими делиться списками зарегистрированных пользователей с властями России. Таких море - сеть фейсбук, линкедин, твиттер. Власть же не просто так озаботилась - гайки закручиваются, недовольных всё больше, а контролировать их им хочется.
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1k
Сергей 2 часа назад
какой смешной ТСка...
половина сайтов в инете идёт через регистрацию по телефону, а значит по паспорту, неужели не хватает ума и фантазии это понять?
обычному человеку наплевать, что рега будет через паспорт, обычный человек ничего не пишет криминального, а либерастов надо додавить до конца!
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23
Михайло Потапыч 2 часа назад
Левых симок море. Оформленных на покойников, гастарбайтеров, просто встречных-поперечных. Знаменитые разводилы из тюрем закупают их тысячными лотами.
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23
Михайло Потапыч Антон 2 часа назад
А толку? Даже если целых 2/3 юзеров оформили симку на себя (на самом деле, скорее меньше) - это не контроль, а говно.
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9k
kaboza 3 часа назад
Бред бл....я симку похерил, был в деревне, ближайший салон в райцентре, попросил соседа купить симку, оформлена на него...и что теперя? в "салоне связи" от руки анкету заполняли и скан по электронке опсосу отправили, дык в ЛК заколотили данные с АШИПКАМИ....
Мишустин узбагойся, п.с. меня в соцсетях вообще нету, хотя в нете с 95-го года.
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20k
Слепой Пью 3 часа назад
Может, станет возможным тем, кто любит оскорблять в сетях, морду в натуре бить! Искать легче будет!
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307
Денис Веселов 3 часа назад
Верните телефоныи за две копейки)))
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4k
tamin 3 часа назад
Знаете за что я не люблю либеастов? За их поверхностно отношение к делу, неумение читать документы, пубертатный возраст судя по эмоциям. В статье есть обязательная идентификация абонента путем сравнения его с номером телефона олень. Это критично отличие. Делается это для легализации сообщений в месскнджере. Теперь это такой же канал, как и с с и на законодательном уровне
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28k
Антон 4 часа назад
Мессенджеры по телефонному номеру никогда и не были анонимными, вы как с Луны упали.
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58k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
вообще пофиг . мне скрывать нечего поэтому мне на..ть кто там что запрашивает .
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709
poбт 4 часа назад
аффтар а какой такой мессенджер сейчас анонимный, я чето прое*бал тему?
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