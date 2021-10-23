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25 фотодоказательств того, что у Вселенной есть чувство юмора

25 фотодоказательств того, что у Вселенной есть чувство юмора (26 фото)

Автор:
23 октября 2021 14:55
Сообщество : Юмор
Метки: Совпадение? не думаю   Юмор   забавные моменты   забавные надписи   ирония   ирония судьбы   так уж совпало   
1946
26
Иногда случаются ситуации, к которым как нельзя лучше подходит выражение "ирония судьбы". Согласитесь, это забавно, когда в магазине по продаже роботов-пылесосов полы подметаются вручную. Или когда коробки с "Домино-пиццей" падают друг на друга как фишки домино. Вот целая фотоподборка на эту тему, наслаждайтесь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Совпадение? не думаю   Юмор   забавные моменты   забавные надписи   ирония   ирония судьбы   так уж совпало   
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Света 21 минуту назад
С пылесосами и уборщицей понравилось.
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