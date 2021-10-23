25 фотодоказательств того, что у Вселенной есть чувство юмора

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Иногда случаются ситуации, к которым как нельзя лучше подходит выражение "ирония судьбы". Согласитесь, это забавно, когда в магазине по продаже роботов-пылесосов полы подметаются вручную. Или когда коробки с "Домино-пиццей" падают друг на друга как фишки домино. Вот целая фотоподборка на эту тему, наслаждайтесь.
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3. Плакат и мусорное ведро как бы говорят нам: "Ошибки - доказательство того, что ты мусор"
9. Бумажка из печенья с предсказаниями: "Нет работы настолько простой, чтобы ее нельзя было сделать неправильно". И действительно!
10. Смена ролей: кто-то везет в детской коляске собаку, а кто-то держит своего ребенка на поводке
12. Надпись на грузовике: "К успеху нет легких и быстрых путей". Вот и у него не получилось срезать
14. Надпись на камне гласит: "Ничто не высечено на камне" ("нет ничего, что нельзя изменить")
17. Знак, призывающий людей "дать пространство велосипедистам", занимает то самое пространство
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Совпадение? не думаю Юмор забавные моменты забавные надписи ирония ирония судьбы так уж совпало
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