Если бы не увидел – не поверил бы! Кадры из которых сочится ирония

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20 бунтарей, которые идут против системы

Когнитивный диссонанс: некоторые ситуации в голове не укладываются

Они считают себя невероятно крутыми, но все окружающие умирают со смеху от их фото

Невыносимая четкость бытия, или когда речь идёт о двух литрах АИ-92го

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