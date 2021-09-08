Если бы не увидел – не поверил бы! Кадры из которых сочится ирония

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Как так могло случиться, что будущее наступило, но оно оказалось каким-то не таким?!
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Против системы... Этот сюр когда-нибудь закончится?
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Мужик пожаловался другу, что у него болит рука. Друг ему говорит:
- А вот тут в магазине автомат поставили, и он по одному анализу мочи за
десятку определяет что с тобой, да еще и рекомендации дает.
Попробуй!
Ну, мужик думает: "Не может быть", но проверить охота; пописал в
баночку, принес. Засунул десятку, залил мочу в специальное отверстие,
автомат зашуршал, на нем загорелись огоньки, и выскочила бумажка Там
напечатано: "У вас привычный вывих локтя. Делайте теплый компресс,
избегайте поднятия тяжестей. Через 2 недели все доложно пройти".
Мужик думает: "Ни фига, до чего дошла техника!" Всю дорогу домой думал,
может, все-таки этот агрегат можно перехитрить? Дома попросил жену
пописать немного в баночку, потом дочку, смешал все это, нашел в
кошачьем туалете какашку, бросил туда, разбавил водой из-под крана и в
довершение еще и сонанировал туда.
Ну, думает, держись, робот хренов, ни в жизнь ничего не угадаешь!
Приходит в магазин, бросает в автомат десятку, заливает свою адскую
смесь и ждёт.
Автомат снова зашуршал, опять загорелись разноцветные лампочки, и, как
положено выскочила бумажка. Берет ее мужик и читает "В вашей воде
слишком много железа. Купите специальный фильтр. У вашей кошки глисты.
Купите таблетки в вет. лечебнице. Ваша дочь кокаинщица. Скорее отправьте
её в реабилитационную клинику. Ваша жена беременна близнецами. Отец не
вы. Найдите хорошего адвоката. Ну а сам-то ты, мужик, если не
перестанешь дрочить, вывих никогда не пройдет.