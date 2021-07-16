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Не показывайте людям с ЧСВ: пост о самоиронии

Не показывайте людям с ЧСВ: пост о самоиронии (15 фото)

Автор:
16 июля 2021 11:17
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   ирония   критика   подборка   прикол   самокритика   
1022
15

Хорошо, когда люди смотрят на мир без розовых очков. Но у некоторых "правдивость" переходит некую черту, превращаясь в забористую самоиронию.

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Метки: Юмор   ирония   критика   подборка   прикол   самокритика   
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7  комментариев
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2k
Дмитрий 51 минуту назад
Что ж она там за вопрос в 27 лет задала интересно?
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43k
doker 3 минуты назад
Мы все тупые. А самокритичные - это тупые и ленивые. Типа, чтобы не "доставали".

У умных времени на "фишки" нет.
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insaider Полчаса назад
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Мурчелло Полчаса назад
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2k
Meri Poppins Ufa Полчаса назад
Плюс. Самоирония, адекват -это дар. Картинка реал 15мин назад с улицы. Стоит парень на остановке. Около 35лет стильно одет, бел кросс. Смотрится в смартфон долго-долго и приглаживает волосы, лысеющие. Модная прическа полубокс. Вытащил из кармана, задымил паром, облокотившись локтем на плечо жены-подруги, маленькая, серая мышка. Визуал факта: он позволяет и ей тоже любить себя... первый раз увиден нарциссизм в дистилляте.
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