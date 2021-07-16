Не показывайте людям с ЧСВ: пост о самоиронии

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Хорошо, когда люди смотрят на мир без розовых очков. Но у некоторых "правдивость" переходит некую черту, превращаясь в забористую самоиронию.
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