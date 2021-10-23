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Десять необычных домашних питомцев, принадлежавших историческим личностям

Десять необычных домашних питомцев, принадлежавших историческим личностям (11 фото)

Автор:
23 октября 2021 13:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: домашние животные   знаменитые люди   интересно   исторические личности   необычные питомцы   факты из прошлого   хочу все знать   экстравагантность   
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Люди заводят самых разных домашних питомцев - не только кошек и собак, но и грызунов, рептилий и насекомых. Но даже на фоне мадагаскарских тараканов наш экскурс в прошлое домашнего животноводства впечатляет: список небольшой, но в нем есть и пьяный лось, и белый слон, и легендарная муха. Все они стали известны благодаря своим хозяевам.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние животные   знаменитые люди   интересно   исторические личности   необычные питомцы   факты из прошлого   хочу все знать   экстравагантность   
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