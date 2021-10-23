Десять необычных домашних питомцев, принадлежавших историческим личностям

На снимке: Сальвадор Дали подписывает контракт на издание книги на своем 14-месячном оцелоте по кличке Бабу, 13 мая 1965 г.



Эксцентричного художника Сальвадора Дали видели даже с муравьедом на поводке, но уверенности в том, что это был не рекламный ход, нет. А вот домашний оцелот (хищный зверь из семейства кошачьих) у Дали точно был, и звали его Бабу. Художник брал с собой Бабу в рестораны, а когда посетители выражали свое недовольство, рассказывал им байку о том, что это обычный кот, которого он просто разрисовал в стиле оп-арта. Так, чтобы создать полную иллюзию того, что это оцелот. Самое смешное, что люди верили.



Однако актер Карлос Лозано, друг Дали, чувствовал, что оцелоту гламурная жизнь не очень-то нравилась. В своих мемуарах он писал: "Я видел улыбку оцелота только однажды, в тот день, когда в ресторане Meurice он сбежал и все посетители забились по углам, как крысы, в поисках укрытия".