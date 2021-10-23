Десять необычных домашних питомцев, принадлежавших историческим личностям

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Люди заводят самых разных домашних питомцев - не только кошек и собак, но и грызунов, рептилий и насекомых. Но даже на фоне мадагаскарских тараканов наш экскурс в прошлое домашнего животноводства впечатляет: список небольшой, но в нем есть и пьяный лось, и белый слон, и легендарная муха. Все они стали известны благодаря своим хозяевам.
1. Тихо Браге и его пьяный лось
На рис.: Тихо Браге в своей обсерватории Ураниборге ("Небесном замке") на острове Вен, Дания, с молодым помощником и клерком. Около 1587 г.
Датского астронома Тихо Браге называют "первым компетентным умом в современной астрономии". Однако, когда дело касалось домашних животных, его вкусы были довольно эксцентричными. Одним из домашних питомцев, живших в его замке, был лось по кличке Рикс. Иногда он сопровождал хозяина в поездках и несся рядом с его каретой, как домашняя собака. Лось удивительно полюбил пить пиво, и во время званых обедов гости Браге наблюдали, как животное напивается и скачет по лестницам замка. К сожалению, однажды Рикс слегка перебрал, упал с лестницы и разбился.
Датского астронома Тихо Браге называют "первым компетентным умом в современной астрономии". Однако, когда дело касалось домашних животных, его вкусы были довольно эксцентричными. Одним из домашних питомцев, живших в его замке, был лось по кличке Рикс. Иногда он сопровождал хозяина в поездках и несся рядом с его каретой, как домашняя собака. Лось удивительно полюбил пить пиво, и во время званых обедов гости Браге наблюдали, как животное напивается и скачет по лестницам замка. К сожалению, однажды Рикс слегка перебрал, упал с лестницы и разбился.
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2. Данте Россетти и его любимый вомбат
На рис.: Россетти оплакивает смерть своего вомбата. Миссис Моррис ведет вомбата на поводке по райскому облаку. Рисунки Данте Габриэля Россетти.
Данте Габриэль Россетти (английский поэт, переводчик, иллюстратор и художник) был большим любителем домашних животных. У него были разные питомцы - кенгуру, лама, броненосец, тукан... Но самым любимым стал вомбат по кличке Топ (это был колкий намек на мужа любовницы Россетти, которого звали Топси).
Топу не подходила жизнь в Лондоне и он скончался в возрасте двух лет. Не желая с ним расставаться, Россетти приказал сделать из вомбата чучело и выставил его в своем доме. Он также написал иллюстрированное стихотворение в качестве панегирика и нарисовал изображение своей любовницы Джейн Моррис и вомбата, украшенных нимбами.
Данте Габриэль Россетти (английский поэт, переводчик, иллюстратор и художник) был большим любителем домашних животных. У него были разные питомцы - кенгуру, лама, броненосец, тукан... Но самым любимым стал вомбат по кличке Топ (это был колкий намек на мужа любовницы Россетти, которого звали Топси).
Топу не подходила жизнь в Лондоне и он скончался в возрасте двух лет. Не желая с ним расставаться, Россетти приказал сделать из вомбата чучело и выставил его в своем доме. Он также написал иллюстрированное стихотворение в качестве панегирика и нарисовал изображение своей любовницы Джейн Моррис и вомбата, украшенных нимбами.
3. Жозефина и ее орангутан
На рис.: императрица Жозефина в коронационном костюме. Картина Франсуа Жерара.
Хотя многие люди относятся к своим домашним животным как к людям, Жозефина Бонапарт пошла еще дальше и относилась к своему орангутану как к маленькому человеку. Самку орангутана по кличке Роза наряжали в маленькие белые платья и приучили есть ножом и вилкой, чтобы она могла присоединиться к Жозефине и Наполеону за ужином. Она даже спала в их постели. К сожалению, такая изнеженная жизнь пришлась Розе не по нраву, и через год ее не стало.
Хотя многие люди относятся к своим домашним животным как к людям, Жозефина Бонапарт пошла еще дальше и относилась к своему орангутану как к маленькому человеку. Самку орангутана по кличке Роза наряжали в маленькие белые платья и приучили есть ножом и вилкой, чтобы она могла присоединиться к Жозефине и Наполеону за ужином. Она даже спала в их постели. К сожалению, такая изнеженная жизнь пришлась Розе не по нраву, и через год ее не стало.
4. Сальвадор Дали и его питомец оцелот
На снимке: Сальвадор Дали подписывает контракт на издание книги на своем 14-месячном оцелоте по кличке Бабу, 13 мая 1965 г.
Эксцентричного художника Сальвадора Дали видели даже с муравьедом на поводке, но уверенности в том, что это был не рекламный ход, нет. А вот домашний оцелот (хищный зверь из семейства кошачьих) у Дали точно был, и звали его Бабу. Художник брал с собой Бабу в рестораны, а когда посетители выражали свое недовольство, рассказывал им байку о том, что это обычный кот, которого он просто разрисовал в стиле оп-арта. Так, чтобы создать полную иллюзию того, что это оцелот. Самое смешное, что люди верили.
Однако актер Карлос Лозано, друг Дали, чувствовал, что оцелоту гламурная жизнь не очень-то нравилась. В своих мемуарах он писал: "Я видел улыбку оцелота только однажды, в тот день, когда в ресторане Meurice он сбежал и все посетители забились по углам, как крысы, в поисках укрытия".
Эксцентричного художника Сальвадора Дали видели даже с муравьедом на поводке, но уверенности в том, что это был не рекламный ход, нет. А вот домашний оцелот (хищный зверь из семейства кошачьих) у Дали точно был, и звали его Бабу. Художник брал с собой Бабу в рестораны, а когда посетители выражали свое недовольство, рассказывал им байку о том, что это обычный кот, которого он просто разрисовал в стиле оп-арта. Так, чтобы создать полную иллюзию того, что это оцелот. Самое смешное, что люди верили.
Однако актер Карлос Лозано, друг Дали, чувствовал, что оцелоту гламурная жизнь не очень-то нравилась. В своих мемуарах он писал: "Я видел улыбку оцелота только однажды, в тот день, когда в ресторане Meurice он сбежал и все посетители забились по углам, как крысы, в поисках укрытия".
5. Аллигаторы в Белом доме
На снимке: майор Рассел Гаррисон (1854-1936) возле Белого дома со своими детьми. Фотографировал Фрэнсис Бенджамин Джонстон (1864-1952). Снимок датирован 1893 г.
Когда президентом США был Джон Куинси Адамс (6-й президент), в Белом доме впервые поселился аллигатор. Он был размещен в одной из ванных комнат. Животное принадлежало не президенту, а маркизу де Лафайетту, который в то время гостил в Белом доме, и занимало ванную в Восточном зале в течение двух месяцев.
Второе пришествие аллигаторов случилось уже во время правления Бенджамина Гаррисона (23-го президента США). У его семьи был целый зоопарк: сам Гаррисон держал колли, козу и двух опоссумов, а его сын Рассел (на снимке выше он со своими детьми) ухаживал за двумя аллигаторами, которых поселили в зимнем саду Белого дома.
Когда президентом США был Джон Куинси Адамс (6-й президент), в Белом доме впервые поселился аллигатор. Он был размещен в одной из ванных комнат. Животное принадлежало не президенту, а маркизу де Лафайетту, который в то время гостил в Белом доме, и занимало ванную в Восточном зале в течение двух месяцев.
Второе пришествие аллигаторов случилось уже во время правления Бенджамина Гаррисона (23-го президента США). У его семьи был целый зоопарк: сам Гаррисон держал колли, козу и двух опоссумов, а его сын Рассел (на снимке выше он со своими детьми) ухаживал за двумя аллигаторами, которых поселили в зимнем саду Белого дома.
6. Алиса Рузвельт и змея, которую она брала с собой на званые обеды
На снимке: Алиса Рузвельт со своей собакой по кличке Лео. Справа - подвязочная змея, или садовый уж
Еще один американский президент, Теодор Рузвельт, тоже устроил в Белом доме животное царство. У него были собаки разных пород, кошки, пони, барсук и маленький черный медведь, которого в итоге все же отправили в зоопарк Бронкса.
Однако особо следует упомянуть ужа по кличке Эмили Шпинат, который принадлежал неугомонной Алисе Рузвельт, дочери президента. Змея получила свою кличку, потому что "была зеленой, как шпинат, и такой же тонкой, как моя тетя Эмили". Алиса брала Эмили Шпинат с собой на вечеринки и мероприятия, и та обвивалась вокруг ее руки как браслет.
Еще один американский президент, Теодор Рузвельт, тоже устроил в Белом доме животное царство. У него были собаки разных пород, кошки, пони, барсук и маленький черный медведь, которого в итоге все же отправили в зоопарк Бронкса.
Однако особо следует упомянуть ужа по кличке Эмили Шпинат, который принадлежал неугомонной Алисе Рузвельт, дочери президента. Змея получила свою кличку, потому что "была зеленой, как шпинат, и такой же тонкой, как моя тетя Эмили". Алиса брала Эмили Шпинат с собой на вечеринки и мероприятия, и та обвивалась вокруг ее руки как браслет.
7. Чарльз Диккенс и его ручной ворон
На снимке: Чарльз Диккенс и гравюра с изображением его детей с Вороном Грипом.
Чарльз Диккенс, желая больше узнать о повадках воронов, что было нужно ему для работы, решил, что лучший вариант - завести ручного ворона. Он назвал своего нового питомца Грип, и эта птица фигурирует в книге под названием "Барнеби Радж". Грип вел себя отвратительно, особенно по отношению к детям: он щипал и кусал их. Поэтому пришлось сделать для него отдельный вагончик на улице. После смерти Грипа Диккенс заказал из него чучело, и теперь оно хранится в Публичной библиотеке Филадельфии (но не из-за связи с Диккенсом, а потому, что эта птица якобы была источником вдохновения для самого известного стихотворения Эдгара Аллана По "Ворон").
Стоит упомянуть, что одного из любимых котов Диккенса по кличке Боб после смерти ждала еще более странная участь. Его лапа превратилась в нож для открывания писем, который теперь выставлен в Нью-Йоркской публичной библиотеке.
Чарльз Диккенс, желая больше узнать о повадках воронов, что было нужно ему для работы, решил, что лучший вариант - завести ручного ворона. Он назвал своего нового питомца Грип, и эта птица фигурирует в книге под названием "Барнеби Радж". Грип вел себя отвратительно, особенно по отношению к детям: он щипал и кусал их. Поэтому пришлось сделать для него отдельный вагончик на улице. После смерти Грипа Диккенс заказал из него чучело, и теперь оно хранится в Публичной библиотеке Филадельфии (но не из-за связи с Диккенсом, а потому, что эта птица якобы была источником вдохновения для самого известного стихотворения Эдгара Аллана По "Ворон").
Стоит упомянуть, что одного из любимых котов Диккенса по кличке Боб после смерти ждала еще более странная участь. Его лапа превратилась в нож для открывания писем, который теперь выставлен в Нью-Йоркской публичной библиотеке.
8. Папа Лев X и его белый слон (похороненный под Ватиканом)
На рис.: Папа Лев X Медичи, слева. Слон Ханно, справа. Неизвестный автор - с титульной страницы Leitura Nova.
Белые слоны - чрезвычайно редкий вид слонов из Азии. В прошлом они считались предзнаменованием удачи и символом королевской власти или божественности. Так что это был идеальный подарок от короля Португалии Мануэля I Папе Льву X. Папа Лев назвал животное Ханно. Слон был хорошо обучен и умен, и вскоре стал любимым питомцем Папы. Ханно выводили на парад во время самых важных церемоний.
Прожил он всего три года. После его смерти Папа Лев похоронил слона под двором Бельведер в Ватикане. Папа сам составил эпитафию и заказал мемориальный портрет Рафаэлю (портрет, к сожалению, утерян).
Белые слоны - чрезвычайно редкий вид слонов из Азии. В прошлом они считались предзнаменованием удачи и символом королевской власти или божественности. Так что это был идеальный подарок от короля Португалии Мануэля I Папе Льву X. Папа Лев назвал животное Ханно. Слон был хорошо обучен и умен, и вскоре стал любимым питомцем Папы. Ханно выводили на парад во время самых важных церемоний.
Прожил он всего три года. После его смерти Папа Лев похоронил слона под двором Бельведер в Ватикане. Папа сам составил эпитафию и заказал мемориальный портрет Рафаэлю (портрет, к сожалению, утерян).
9. Лорд Байрон и его медведь
На рис.: портрет лорда Байрона (1788-1824), гравюра начала 1800-х годов.
Английский поэт-романтик Джордж Гордон Байрон любил диких животных, особенно лис, павлинов, обезьян и лошадей. Однако самым большим его любимцем был домашний медведь, которого он даже взял с собой в Тринити-колледж. Почему именно медведя? По правила колледжа, студентам нельзя было приводить с собой на лекции собак, а вот про медведей ничего сказано не было.
На веб-сайте Кембриджского университета есть отрывок из письма Байрона своей подруге Элизабет Пигот 26 октября 1807 года, в котором он говорит: "У меня появился новый друг, лучший в мире, ручной медведь. Когда я привел его сюда, они спросили меня, что с ним делать, и я ответил: «Ему нужно пройти экзамен для получения стипендии»".
Английский поэт-романтик Джордж Гордон Байрон любил диких животных, особенно лис, павлинов, обезьян и лошадей. Однако самым большим его любимцем был домашний медведь, которого он даже взял с собой в Тринити-колледж. Почему именно медведя? По правила колледжа, студентам нельзя было приводить с собой на лекции собак, а вот про медведей ничего сказано не было.
На веб-сайте Кембриджского университета есть отрывок из письма Байрона своей подруге Элизабет Пигот 26 октября 1807 года, в котором он говорит: "У меня появился новый друг, лучший в мире, ручной медведь. Когда я привел его сюда, они спросили меня, что с ним делать, и я ответил: «Ему нужно пройти экзамен для получения стипендии»".
10. Вергилий и его домашняя муха, получившая пышные похороны
На рис.: могила Вергилия, недалеко от Неаполя, Италия, гравюра 1788 г.
Эта история вполне может быть легендой, созданной вокруг известного римского поэта, а не реальным событием. В конце концов, после смерти Вергилия некоторые утверждали, что он основал Неаполь и был темным магом, который умел разговаривать с мертвыми (нет, не умел).
История следующая: при жизни Вергилия правительство решило, что земли богатых будут переданы ветеранам войны в обмен на их верную службу. Исключением была любая земля, на которой находилась гробница. Вергилий, применив блестящий ум и творческий подход, построил экстравагантную гробницу и устроил пышные похороны своей домашней мухи, спасая таким образом свои земли от конфискации. Даже если это байка, то байка очень красивая.
Эта история вполне может быть легендой, созданной вокруг известного римского поэта, а не реальным событием. В конце концов, после смерти Вергилия некоторые утверждали, что он основал Неаполь и был темным магом, который умел разговаривать с мертвыми (нет, не умел).
История следующая: при жизни Вергилия правительство решило, что земли богатых будут переданы ветеранам войны в обмен на их верную службу. Исключением была любая земля, на которой находилась гробница. Вергилий, применив блестящий ум и творческий подход, построил экстравагантную гробницу и устроил пышные похороны своей домашней мухи, спасая таким образом свои земли от конфискации. Даже если это байка, то байка очень красивая.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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