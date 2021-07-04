20 необычных карт с интересными данными

Не будет преувеличением сказать, что карту в том или ином виде можно составить для чего угодно, если есть хоть какая-то статистика. Карты, которыми мы пользуемся чаще всего, рассказывают нам о границах стран или о дорогах и автомагистралях. Но есть множество других карт, которые могут дать массу любопытной информации - и вот несколько примеров.

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1. Безалкогольные напитки со всей Европы 0 Источник:

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2. Топографическая карта Римской империи, 117 г. н.э. 0 Источник:

3. Вулкан Олимп-Монс на Марсе по сравнению со штатом Аризона 0 Источник:

4. Соединенные Штаты - целиком 0 Источник:

5. Что вы думаете об этом брексите? 0 Источник:

6. В скольких округах США проживает населения больше, чем в штате Вайоминг? 0 Источник:

7. Карта Турции для новичков 0 Источник:

8. Самый употребляемый вид алкогольного напитка в Европе 0 Источник:

9. Какой звук издают лягушки на разных языках 0 Источник:

10. Карта древнеримского мира с их точки зрения, 43 г. н.э. 0 Источник:

11. Топографическая карта Африки 0 Источник:

Средний центр населенности США постепенно смещался на запад с 1790 года и на юг каждый год с момента появления кондиционеров в 1920-х годах 0 Источник:

13. Годовое потребление фруктов в кг на душу населения в Европе 0 Источник:

14. У этих стран нет постоянной армии 0 Источник:

15. Французская Республика - целиком 0 Источник:

16. Как временные зоны формируют человеческое поведение. Среднее время отхода ко сну 0 Источник:

17. Мексика примерно на 70% занята горами 0 Источник:

18. Население Египта сосредоточено вокруг реки Нил 0 Источник:

19. Карта водоразделов Германии 0 Источник: