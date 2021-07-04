FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 3958 постов • 956 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
20 необычных карт с интересными данными

20 необычных карт с интересными данными (21 фото)

Автор:
04 июля 2021 12:14
Сообщество : Факты
Метки: данные   интересно   карты   необычно   статистика в картинках   факты   хочу все знать   
1025
21
Не будет преувеличением сказать, что карту в том или ином виде можно составить для чего угодно, если есть хоть какая-то статистика. Карты, которыми мы пользуемся чаще всего, рассказывают нам о границах стран или о дорогах и автомагистралях. Но есть множество других карт, которые могут дать массу любопытной информации - и вот несколько примеров.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: данные   интересно   карты   необычно   статистика в картинках   факты   хочу все знать   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
stabskapitan 2 часа назад
А почему физические карты упорно именуют топографическими?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
184
3,14здун-фантаст 3 минуты назад
Комментарий к фото
хохлы и сябры по водяре...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
NeDron 19 минут назад
Такие снимки появились после того, как кому-то в голову пришло, что ночные снимки из космоса могут наглядно показать уровень развития (индустриализации) стран.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
582
Алексей Попов 20 минут назад
А с.уяли Крым -Хохляндия? И схренали - Спирт - автор про массандру, коктебель, качу и т.п. не слышал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
184
3,14здун-фантаст Алексей Попов 47 секунд назад
а ты на тех заводах бывал? давно ректификатом бадяжат сусло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
jonnyD 37 минут назад
В каждой стране видят карты по своему.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
211
阿鋒 2 часа назад
Гренада как бы под СэШэА давно прогнулась. Какая там ещё может быть своя армия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 30+ невероятных фактов в копилку ваших знаний 30+ невероятных фактов в копилку ваших знаний 50 примеров того, как увлекателен, необычен и разнообразен наш мир 50 примеров того, как увлекателен, необычен и разнообразен наш мир 40 карт, которые откроют перед вами мир с неожиданной стороны 40 карт, которые откроют перед вами мир с неожиданной стороны 30 удивительных и забавных законов со всего мира 30 удивительных и забавных законов со всего мира Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

537082



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 загадочных фото из нашего прошлого, которые просят, чтобы их объяснили
5
59
20 загадочных фото из нашего прошлого, которые просят, чтобы их объяснили
Инопланетная плесень, которую не берет даже нож
1
21
Инопланетная плесень, которую не берет даже нож
﻿
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#СССР#фотографии#животные#удивительно#дтп#комментарии#авария
#фото#люди#история#спорт#забавно#прикольные#картинки#новости
#Юмор#Россия#подборка#в мире#приколы#познавательно#кино#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться