20 необычных карт с интересными данными

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Не будет преувеличением сказать, что карту в том или ином виде можно составить для чего угодно, если есть хоть какая-то статистика. Карты, которыми мы пользуемся чаще всего, рассказывают нам о границах стран или о дорогах и автомагистралях. Но есть множество других карт, которые могут дать массу любопытной информации - и вот несколько примеров.
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Средний центр населенности США постепенно смещался на запад с 1790 года и на юг каждый год с момента появления кондиционеров в 1920-х годах
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вот с Ватиканом - "условная лажа": там есть гвардия. Пусть и численностью около роты, зато постоянная и регулярная.