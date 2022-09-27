Странности талантливых людей: от боязни яиц Хичкоком до «туалетного юмора» Моцарта

Если кандидат добавлял приправы в суп до того, как его попробовал, Эдисон сразу отвечал отказом. Свой каприз он объяснял тем, что не любит людей, предпочитающих делать поспешные выводы и остающихся в плену ничем не доказанных предрассудков.

Говоря об учёных, нельзя обойти стороной Альберта Эйнштейна. Талантливый физик был убеждён, что в ношении носков нет никакого смысла, поскольку большой палец всё равно его продырявит. При этом твёрдо следовал своей привычке, что можно заметить по фотографиям, где учёный изображен в полный рост.