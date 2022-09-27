Странности талантливых людей: от боязни яиц Хичкоком до «туалетного юмора» Моцарта

Говорят «у богатых своих причуды», однако не меньше их и у просто талантливых в чём-то людей. По крайней мере, эти известные исторические личности продемонстрировали, что помимо порой нестандартного мышления им присущи весьма странные привычки, фобии или интересы…
Томас Эдисон известен как изобретатель-самоучка, причастный к созданию телеграфа, кинооборудования и телефона. Разумеется, в своём нелегком деле ему нельзя было без ассистента. Правда, отбирал он их весьма странно. Он не устраивал им долгих расспросов, а просто приглашал на обед, где угощал чашкой супа.
Если кандидат добавлял приправы в суп до того, как его попробовал, Эдисон сразу отвечал отказом. Свой каприз он объяснял тем, что не любит людей, предпочитающих делать поспешные выводы и остающихся в плену ничем не доказанных предрассудков.
Говоря об учёных, нельзя обойти стороной Альберта Эйнштейна. Талантливый физик был убеждён, что в ношении носков нет никакого смысла, поскольку большой палец всё равно его продырявит. При этом твёрдо следовал своей привычке, что можно заметить по фотографиям, где учёный изображен в полный рост.
Правда, на торжественных мероприятиях он скрывал отсутствие носков высокой обувью.
А вот Джордж Вашингтон был ярым поклонником садоводства, собирая на своём солидном участке абсолютно разные растительные культуры. Если верить его дневнику, в его коллекции хранился и каннабис. При этом американского президента волновал вопрос, как отделить мужские растения от женских.
Бенджамин Франклин уж очень любил воздушные ванны, и в этом нет ничего предосудительного. Если бы не одно НО. Всё дело в том, что политический деятель проводил от получаса до часа своего времени у открытого окна абсолютно голым, нередко приводя этим в шок своих соседей.
Нет ничего удивительного в любви к кофе, правда, некоторые предпочитают пить его весьма странно. Например, Людвиг ван Бетховен заваривал каждое утро ровно 60 кофейных зёрен, предварительно и самолично отсчитывая их для новой порции.
Но если Бетховен делал кофе из 60 зёрен, то Оноре де Бальзак, считавший, что ничего бы не написал без этого бодрящего напитка, выпивал аж по 50 чашек в день. Непонятно, как спать, если весь день находишься под воздействием кофеина, но писателю не мешало это просыпаться в час ночи и сразу садиться за работу.
А вот Чарльзу Диккенсу было непросто сесть за работу из-за его чрезмерного перфекционизма. Мало того, что ему требовалась идеальная тишина, на его столе должен был быть безупречный порядок. Если принадлежности лежали не в нужной последовательности, писатель не садился за стол. Как и не начинал работу, если его волосы были взлохмачены, из-за чего он постоянно носил в кармане гребень.
Не секрет, что Сикстинская капелла – творение Микеланджело. Правда, сам он в быту был далёк от подобной красоты из-за непризнания гигиены. Мало того, что художник спал в одежде и сапогах, не снимая по нескольку дней, он всячески избегал душа, считая его опасным для здоровья. Правда, это не помешало ему дожить до 89 лет.
Альфред Хичкок за свои фильмы получил звание короля саспенса, и, казалось бы, сам ничего не должен бояться. Вот только в жизни его фобии были весьма непредсказуемы. Мало того, что он пугался своих же фильмов, на него по-настоящему наводили ужас обыкновенные яйца. Причём настолько, что вид крови ему казался более привлекательным, нежели вытекающего желтка.
Может показаться, что Моцарт, вошедший в историю классической музыки как гениальный композитор, был высококультурным. Вот только в жизни он очень любил туалетный юмор, шутя про задницы и испускание газов в своих письмах. К слову, в его арсенале даже есть пьеса, носящая название «Leck mir den Arsch fein recht schön sauber» (перевод, пожалуй, посмотрите сами).
Писателям нужен источник вдохновения, поэтому неудивительно, что был он и немецкого драматурга Фридриха Шиллера. Правда, весьма странный, о чём стало известно благодаря его коллеге Иоганну Гёте. Оказывается, что писатель не мог садиться за работу, если на его столе не было гнилых яблок, амбре от которого помогал ему сосредоточиться.
Ну и закончим человеком, от которого можно было ожидать всё, что угодно. Конечно, речь идёт о Сальвадоре Дали, который ездил на машине полной цветной капусты, а также гулял по Парижу с муравьедом на поводке. Так что неудивительно, что свою супругу он поместил в купленный замок, который можно было посещать исключительно по письменному приглашению. Вот уж у кого точно «свои причуды».
Источник:
АНТИФИШКИ
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