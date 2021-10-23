Малоизвестные факты о сьемках фильма "Аватар"

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Видео сверху, а пост внутри :)
Бюджет фильма «Аватар» составлял 237 млн долл., а кассовые сборы 2,8 млрд долларов США, что по сей день держит фильм на первом месте в списке «Самых кассовых фильмов», а прошло уже на секунду 12 лет!
После появления Голлума на больших экранах в 2002 году Джеймс Кэмерон был убежден, что эффекты CGI прогрессировали достаточно, чтобы сделать его фильм максимально реалистичным, но не менее трудоёмким, так как некоторые сцены CGI рендеринга занимали в среднем 47 часов.
Каждая минута фильма занимала 17,28 гигабайтов, то есть для создания мира На'ви понадобился петабайт – это 1024 терабайта дискового пространства. В работе над картиной было задействовано четыре тысячи серверов, процессоры которых насчитывали 35 тысяч ядер.
На внешний облик На’ви повлиял сон матери Кэмерона, в котором она наблюдала четырёхметровую женщину с синей кожей. Кэмерон говорил: «Мне нравится синий. Это хороший цвет… к тому же есть параллель с индуистскими божествами…» Подобные существа появились в его первом сценарии, написанном в 1976—1977 годах, в котором фигурировала планета, населённая синими инопланетянами. Они же и стали основой для образа На’ви.
Язык На'ви был создан с нуля лингвистом доктором Полом Фроммером. Кэмерон нанял его для создания языка, который актерам было бы легко произносить, но который не будет похож ни на один человеческий язык. Фроммер создал около 1000 слов.
Сэм Уортингтон, австралиец, сказал в интервью, что ему было легче овладеть языком на'ви, чем американским акцентом.
Сэм Уортингтон, австралиец, сказал в интервью, что ему было легче овладеть языком на'ви, чем американским акцентом.
Все «живые» сцены «Аватара» снимались в новозеландском городе Веллингтон, где были возведены огромные декорации. Для их конструирования была создана огромная субструктура с привлечением 150 строителей-подрядчиков. Реальные декорации включают в себя комнату связи с саркофагами, при помощи которых сознание человека переносится в тело аватара; биолабораторию — там работают ученые и хранятся резервуары с амниотической жидкостью, необходимой для тел аватаров, достигших состояния зрелости за шесть лет путешествия с Земли на Пандору; центр управления и военный бастион Armor Bay.
Атрофированные ноги Джейка были протезами, отлитыми из ног настоящего паралитика. Настоящие ноги Сэма Уортингтона были спрятаны в инвалидной коляске и удалены в цифровом виде в пост-продакшн. А вот сигарета, которую «курит» персонаж Уивер, генерируется компьютером.
Дыхательные маски в Аватаре были без стекла.
Если персонажи в фильме были в масках, то эти маски были без стекла. CGI стекло к дыхательным маскам добавлялось как еще один слой спецэффектов. Такая мера была необходима, поскольку главные герои часто снимались в окружении зеленого фона, который бы создавал зеленые блики на стекле.
Если персонажи в фильме были в масках, то эти маски были без стекла. CGI стекло к дыхательным маскам добавлялось как еще один слой спецэффектов. Такая мера была необходима, поскольку главные герои часто снимались в окружении зеленого фона, который бы создавал зеленые блики на стекле.
Джунгли на Пандоре вырастили в прямом значении этого слова.
Используя программу для управления толпой - Massive сотрудники из Weta Digital вырастили леса на Пандоре.
Сначала большинство деревьев были смоделированы вручную. Потом еще около 2000 сгенерировали процедурно. Все растения и деревья были привязаны, поэтому они могли легко взаимодействовать с любыми объектами и их можно было анимировать с помощью динамики.
Далее была написана программа, которая на основании кучи параметров контролировала рост леса на созданной местности. К примеру, сначала росли крупные деревья. Они заслоняли свет и маленькие растения, лишенные света, умирали. Поэтому растения искали оставшиеся солнечные места. И все это можно было контролировать и симулировать снова и снова, пока не получились бы нужные джунгли.
Используя программу для управления толпой - Massive сотрудники из Weta Digital вырастили леса на Пандоре.
Сначала большинство деревьев были смоделированы вручную. Потом еще около 2000 сгенерировали процедурно. Все растения и деревья были привязаны, поэтому они могли легко взаимодействовать с любыми объектами и их можно было анимировать с помощью динамики.
Далее была написана программа, которая на основании кучи параметров контролировала рост леса на созданной местности. К примеру, сначала росли крупные деревья. Они заслоняли свет и маленькие растения, лишенные света, умирали. Поэтому растения искали оставшиеся солнечные места. И все это можно было контролировать и симулировать снова и снова, пока не получились бы нужные джунгли.
Большинство звуков животных, услышанных в фильме, представляют собой переработанные звуки динозавров из Парка юрского периода (1993), в частности, T-Rex и Raptors '.
Знаменитые горы-острова на планете Пандора из фильма "Аватар" были созданы по образу реального места на Земле. Это чудо называется горы Улинъюань, расположенных в Национальном парке в Китае. В 2010 году гора, название которой переводится как «южный небесный столб» и которая якобы являлась прототипом ландшафта Пандоры, была переименована в «Аллилуйя, Аватар». Идея изменить название горы связана с желанием местных властей заработать на успехе фильма: они рассчитывали, что это привлечет в регион туристов. Эта новость вызвала массовое негодование: администрацию города обвинили в желании подзаработать и преклонении перед западной культурой. Чиновники назвали произошедшее недоразумением. Горе вернули первоначальное имя, а название «Аллилуйя, Аватар» было принято, как дополнительное.
Необходимо отметить, что в Китае широкий прокат фильма был запрещён цензурой. Фильм вышел ограниченным тиражом только в 3D-формате в нескольких кинотеатрах. Отдел пропаганды ЦК КПК решил, что фильм может подстрекать к насилию.
Необходимо отметить, что в Китае широкий прокат фильма был запрещён цензурой. Фильм вышел ограниченным тиражом только в 3D-формате в нескольких кинотеатрах. Отдел пропаганды ЦК КПК решил, что фильм может подстрекать к насилию.
Авторский пост
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Метки: аватар видео как снимали кино факты фильм
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