Малоизвестные факты о сьемках фильма "Аватар"

Джунгли на Пандоре вырастили в прямом значении этого слова.



Используя программу для управления толпой - Massive сотрудники из Weta Digital вырастили леса на Пандоре.



Сначала большинство деревьев были смоделированы вручную. Потом еще около 2000 сгенерировали процедурно. Все растения и деревья были привязаны, поэтому они могли легко взаимодействовать с любыми объектами и их можно было анимировать с помощью динамики.



Далее была написана программа, которая на основании кучи параметров контролировала рост леса на созданной местности. К примеру, сначала росли крупные деревья. Они заслоняли свет и маленькие растения, лишенные света, умирали. Поэтому растения искали оставшиеся солнечные места. И все это можно было контролировать и симулировать снова и снова, пока не получились бы нужные джунгли.