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Малоизвестные факты о сьемках фильма "Аватар"

Малоизвестные факты о сьемках фильма "Аватар" (12 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2021 08:53
Метки: аватар   видео   как снимали кино   факты   фильм   
897
12
1
Видео сверху, а пост внутри :)

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Метки: аватар   видео   как снимали кино   факты   фильм   
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2
Cooking Instructions 4 часа назад
очень интересно! спасибо за пост))
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13k
Михаил Гвоздик Час назад
А при чем тут Голум?
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1k
БУЛЬБАШ 2 часа назад
Интересно а Кемерона заставили всунуть в фильм разное гендерное дерьмо ?????
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