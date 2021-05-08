Ветеран Великой Отечественной войны Николай Невзоров 50 лет не подходивший к арт-системам, будучи приглашённым на учения артиллеристов, унюхав пороховую гарь и оружейную смазку расчувствовался и как в пылающих сороковых, достал из ящика боеприпас, зарядил орудие и, потянув за шнур, долбанул из пушки в ознаменование 76-летия Великой Победы.
Как сообщил источник со ссылкой на Минобороны РФ, ветеран - есть порох в пороховницах - принял участие в генеральной репетиции салюта, организованной подразделениями Западного военного округа.
Невзоров посетил военный полигон под Воронежем, где по просьбе бойцов временно взял на себя командование батареей и дал отмашку на залп орудий, прокричав команду: "Огонь!"
Кроме того, почётный гость лично запустил фейерверки из салютных установок на базе автомобиля КАМАЗ.
Невзоров в 14 лет ушёл на фронт. Ему выпало защищать Родину на северных рубежах.
Источник:
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Какое-то странное сочетание, для человека, носившего форму не один год.
Подобное допускают только дембеля-срочники, да и то не все.
Выводы за вами.
Зато "ветеранов" появляется всё больше.