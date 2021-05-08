Ветеран Великой Отечественной войны Николай Невзоров 50 лет не подходивший к арт-системам, будучи приглашённым на учения артиллеристов, унюхав пороховую гарь и оружейную смазку расчувствовался и как в пылающих сороковых, достал из ящика боеприпас, зарядил орудие и, потянув за шнур, долбанул из пушки в ознаменование 76-летия Великой Победы.