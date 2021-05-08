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Ветеран ВОВ приехал на полигон и вспомнив лихую молодость лично произвёл выстрел: видео

Ветеран ВОВ приехал на полигон и вспомнив лихую молодость лично произвёл выстрел: видео (3 фото)

Автор:
08 мая 2021 10:33
Сообщество : Военное
Метки: Победа   Россия   батарея   ветеран   видео   воронеж   выстрел   полигон   
929
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Ветеран Великой Отечественной войны Николай Невзоров 50 лет не подходивший к арт-системам, будучи приглашённым на учения артиллеристов, унюхав пороховую гарь и оружейную смазку расчувствовался и как в пылающих сороковых, достал из ящика боеприпас, зарядил орудие и, потянув за шнур, долбанул из пушки в ознаменование 76-летия Великой Победы.

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Метки: Победа   Россия   батарея   ветеран   видео   воронеж   выстрел   полигон   
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9k
Kucher 51 минуту назад
Я сильно извиняюсь, конечно. Но, у него форма парадная пехотная (ну пусть артилеристская, не суть) но при этом фуражка лётная.
Какое-то странное сочетание, для человека, носившего форму не один год.
Подобное допускают только дембеля-срочники, да и то не все.
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5k
NeDron 4 минуты назад
Узбекистан - 86 000 руб. (в пересчете) Ветеранам ко Дню Победы. кумир - 10 000 руб.
Выводы за вами.
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−22
xxlist 13 минут назад
Вот вы какие, а! Вдруг он на самом деле настоящий ветеран? Вы бы рискнули такое в лицо сказать человеку? Я б засцал. Да и уверенности на 100% нет. Посмотрите на некоторых "ветеранов" рок-н-ролла, например, скачат по сцене дай бог каждому в 70+ лет. А ведь скорее всего баловались веществами и алкашкой. Генетика бывает такая и везение.
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6k
dikijjim 24 минуты назад
мог автор ты нормальное видео выложить или сделать ,а то руки им оборвать за такие видосы,ветерану даже слова не дали сказать суки.
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9k
Kucher Полчаса назад
С каждым годом ветеранов остаётся всё меньше.
Зато "ветеранов" появляется всё больше.
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3k
Dmitrii Ivanov 39 минут назад
Судя по...как бы так сказать чтоб под статью не загреметь.....во, судя по эклектичности его формы это очередной аниматор победы.
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2k
Arvo Laar 57 минут назад
Ветеранам, конечно, здоровья и бодрости духа! Но, только мне показалось, что фуражка у него - военно-воздушных сил (с голубым околышом и соответствующей эмблемой на тулье), а китель и брюки - "сухопутчика" (танкиста, кажется).
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789
pitsilver Час назад
Моя бабушка 1930 года рождения, в этом году исполнилось 91 год., Во время начала войны было значит 11 лет. Бабушку навещаю почти каждую неделю, могу сравнить по движениям хотя бы, ну никак он не мог участвовать в ВОВ, молод он ещё. Если только старичкек не с авганской войны
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507
Alex Час назад
Как-то не выглядит на 80+.
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−22
xxlist Час назад
Почему сразу ряженный? Если в 45м было 18 то вполне. Принц Филипп тоже был ветеран, 99 лет. Страна фальши - как круто это звучит! Что-то психиатрическое, по-моему
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1k
Incognito Час назад
Этому "Ветерану" не более 60ти от силы. Аж лоснится весь. Какие нах 40-ые годы и где он там мог учавствовать в войне и бегать по окопам и дышать оружейным дымом?! Даже ребенком возраст не сходится?! Его там еще в проекте даже не было! Явно же родился от силы в конце 50ых в 60ых! Очередной "ряженый", коих сегодня тучи, везде фальш, и очередной тупой и лживый поцреотный пост.
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8k
Сатанеев Час назад
Ссылка youtu.be
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−86
kazakh 2 часа назад
Что-то молод "ветеран". Очередной ряженый. В России таких приветствуют, страна фальши, такие и герои.
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5k
insaider 2 часа назад
Молодец ветеран! Бодрости духа,здоровья и радости!
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