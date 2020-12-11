FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1371 пост • 651 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Наука 
10 любопытных явлений, которые происходят повсеместно

10 любопытных явлений, которые происходят повсеместно (11 фото)

Автор:
11 декабря 2020 23:35
Сообщество : Наука
Метки: Повсеместно   загадки   любопытные   природа   силы   тайны   явления   
1693
11

Планета, на которой мы живём, таит в себе много загадок. Она даже страннее, чем мы можем себе представить! Земля полна удивительных происшествий , которые заставляют нас верить в магические силы Матери-Природы. Иногда они прекрасны, а иногда от одного взгляда на них, по спине пробегает холодок. О некоторых тайнах и пойдёт речь в этом посте.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Повсеместно   загадки   любопытные   природа   силы   тайны   явления   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
550
Владимир 50 минут назад
Я вчера соседа впервые в жизни трезвым увидел. Вот это поразило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
Фомич Владимир Полчаса назад
Велик и могуч русский язык! Из этой фразы непонятно...то ли сосед вчера трезвый был, то ли Вы сами )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leo Sun Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов 15 потрясающих воображение фотографий, доказывающих, что природа полна тайн 15 потрясающих воображение фотографий, доказывающих, что природа полна тайн 7 необычных мест планеты, загадки которых до сих пор не раскрыты 7 необычных мест планеты, загадки которых до сих пор не раскрыты Пожарные задумались о высших силах, столкнувшись с&nbsp;тем, чего не может быть Пожарные задумались о высших силах, столкнувшись с тем, чего не может быть 15 снимков, доказывающих, что у природы всегда есть туз в рукаве 15 снимков, доказывающих, что у природы всегда есть туз в рукаве 10 самых "загадочных" мест России по мнению китайцев 10 самых "загадочных" мест России по мнению китайцев
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

140937



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
1
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Электро против Дизеля
3
510
Электро против Дизеля
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Взаимосвязь спорта и веса: почему при регулярных тренировках увеличивается масса тела?
0
3
Взаимосвязь спорта и веса: почему при регулярных тренировках увеличивается масса тела?
Бойкот Олимпиады-1980 в Москве: отправная точка, непростые решения, сомнительная польза
0
21
Бойкот Олимпиады-1980 в Москве: отправная точка, непростые решения, сомнительная польза
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#история#подборка#разное#дтп#в мире#забавно#криминал#абсурд
#фото#животные#россия#авария#авто авария#люди#собака#китай#позитив#авария дня
#прикол#интересное#факты#картинки#автомобили#автомир#Душевное#креатив#природа#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться