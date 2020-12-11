10 любопытных явлений, которые происходят повсеместно

Планета, на которой мы живём, таит в себе много загадок. Она даже страннее, чем мы можем себе представить! Земля полна удивительных происшествий , которые заставляют нас верить в магические силы Матери-Природы. Иногда они прекрасны, а иногда от одного взгляда на них, по спине пробегает холодок. О некоторых тайнах и пойдёт речь в этом посте.
Это случилось в Китае в 2013 году. В одну из ночей, что-то странное и вонючее начало сочиться из середины дороги. Через некоторое время эта зловонная пена вернулась в ту же узкую трещину, откуда появилась. Никто не смог определить, что же это было такое. Правительство официально заявило, что это был ил, который просочился сюда с близлежащей строительной площадки метро. Но в эту версию мало кто поверил.
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Глаз Сахары, также известна как структура Ришат, имеет диаметр 50 км. Она расположена в мавританской части пустыни Сахары, и похожа на большой открытый глаз, отсюда и название. Изначально считалось, что структура - это кратер оставшийся после падения астероида, однако позднее отказались от этой версии. Современные учёные полагают, что Глаз Сахары - это результат действия эрозии при поднятии земной коры.
Черная трещина - это естественное образование в Национальном парке Каньонлендс, штат ЮТА. Говорят, что тропа Белого края, где она находится, использовалась в древности шахтёрами, чтобы добраться до нижних скамей каньона. В 1918 году она была превращена в тропу группой скотоводов, а в 1950-х годах расширена урановыми шахтерами. Трещина своим устрашающий видом привлекает многих туристов.
Если вы когда-нибудь задумывались, что вдохновляет людей на создание картин, вы должны увидеть Радужные горы Китая. Они расположены в геологическом парке Чжанъе Данься, и являются поистине чудесным творением природы. Слои скалистых гор формировались из песчаника, различных минералов и полезных ископаемых, на протяжении 24 миллионов лет. В 2009 году они были объявлены объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Эти деревья, в польском местечке Грыфино, выглядят как заколдованный лес. Они были посажены в 1930 году. Около четырехсот сосен выросли со странным изгибом на север. И до сих пор для всех остается загадкой, почему это произошло.
Синий цвет здесь больше не означает прохладу. Вулкан Иджен, известный своей голубой лавой, является еще одним чудом природы. Расположенный на Восточной Яве, Индонезия, он представляет собой группу сложных вулканов. Ярко-синий цвет является результатом горения серных газов при очень высокой температуре, выше 360°C. Когда эти газы вступают в контакт с кислородом, присутствующим в воздухе, они становятся синими.
Рядом с Идженом находится самое большое в мире сернокислотное кратерное озеро, образованное голубой лавой. Его великолепие лучше всего видно ночью.
Дополняя живописную красоту Маврикия, подводный водопад бросает вызов всем законам физики. Как может образоваться водопад под водой? На самом деле - это иллюзия. Это не вода падает, а песок с пляжей, сметаемый с плато океаническими течениями.
О таинственной дыре в море Уэдделла, в Южном океане, недалеко от Антарктиды, стало известно в октябре 2017 года. Ученые были в недоумении, ведь площадь отверстия сопоставима с большим городом. Исследователи изучили влияние на лед длинных и мощных потоков теплого влажного воздуха, известных как атмосферные реки, и пришли к выводу, что их частое повторение и привело к образованию "морской проруби".
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Метки: Повсеместно загадки любопытные природа силы тайны явления
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