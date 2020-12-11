10 любопытных явлений, которые происходят повсеместно

Это случилось в Китае в 2013 году. В одну из ночей, что-то странное и вонючее начало сочиться из середины дороги. Через некоторое время эта зловонная пена вернулась в ту же узкую трещину, откуда появилась. Никто не смог определить, что же это было такое. Правительство официально заявило, что это был ил, который просочился сюда с близлежащей строительной площадки метро. Но в эту версию мало кто поверил.