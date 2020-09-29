Призраки павших героев Гражданской войны США восстали, чтобы о чём-то предупредить живых

Понимая недоверие читателей к "теме приведений", спешим сообщить, что нижеприведённый ролик разместило на своём ресурсе не какое-то третьеразрядное издательство, а уважаемая газета The New York Post, репутация которой не позволяет публиковать что попало, без серьёзной предварительной проверки.

Вот что рассказал в интервью газете автор видео Грег Юллинг:

«Мы приехали в Геттисберг не как охотники за привидениями, а как обычные туристы – я хотел познакомить семью с важной страницей истории нашей страны и рассказать о Гражданской войне на поле, где когда-то гремело сражение. Ночью не спалось и было решено прокатиться по проезжей части мемориала. В пути мы открыли окна в машине, чтобы ощутить ночную прохладу, и вдруг услышали слабый шум идущий как бы со всех сторон. Я пытался разобрать звуки слева, а мой дядя слышал что-то справа. А ещё я помню туман, но туман какой-то необычный – он был сконцентрирован облаком только на одном участке, в то же время поблизости его больше нигде не было. И вот тогда мы и разглядели эти фигуры, двигающиеся среди пушек в темноте».