Призраки павших героев Гражданской войны США восстали, чтобы о чём-то предупредить живых

Как и многие люди, посетившие мемориал на месте самой кровопролитной битвы, войны Севера и Юга в Геттисберге, штат Пенсильвания, Грег Юллинг и его семья были наслышаны о привидениях, однако относились к этим рассказам, как и все современные люди уверовавшие в "бога Науку", весьма скептически. Однако увиденное и услышанное той ночью, заставило Юллинга кардинально пересмотреть свои взгляды, он чувствовал, что мертвецы хотели ему, что-то сказать.
Понимая недоверие читателей к "теме приведений", спешим сообщить, что нижеприведённый ролик разместило на своём ресурсе не какое-то третьеразрядное издательство, а уважаемая газета The New York Post, репутация которой не позволяет публиковать что попало, без серьёзной предварительной проверки.
Вот что рассказал в интервью газете автор видео Грег Юллинг:
«Мы приехали в Геттисберг не как охотники за привидениями, а как обычные туристы – я хотел познакомить семью с важной страницей истории нашей страны и рассказать о Гражданской войне на поле, где когда-то гремело сражение. Ночью не спалось и было решено прокатиться по проезжей части мемориала. В пути мы открыли окна в машине, чтобы ощутить ночную прохладу, и вдруг услышали слабый шум идущий как бы со всех сторон. Я пытался разобрать звуки слева, а мой дядя слышал что-то справа. А ещё я помню туман, но туман какой-то необычный – он был сконцентрирован облаком только на одном участке, в то же время поблизости его больше нигде не было. И вот тогда мы и разглядели эти фигуры, двигающиеся среди пушек в темноте».
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Честно признаюсь – стало так страшно, что сердце было готово выскочить из груди. Перепуганный дядя сразу убрал голову от окна и понял боковое стекло. Но самое странное произошло потом, когда мы пытались подробней разглядеть запись, выведя её на большой экран. У меня появилось зловещее ощущение, как будто призрак заставляет меня вернуться к месту съёмки, чтобы что-то сообщить. Я уговаривал дядюшку туда вернуться, но он наотрез отказался, а в одиночку сунуться в объятия к призракам я не решился», - сообщил корреспондентам Юллинг
Известно, что в битве при Геттисберге, округ Адамс, штат Пенсильвания, проходившей 1—3 июля 1863 года, за три дня кровопролитных боёв пало с обеих сторон около 50 тысяч человек. Такие места даже спустя 150 лет сенситивные люди ощущают, как аномальные, но если призраки сами начинают прыгать на камеру - на это должна быть веская причина. И учитывая происходящие в настоящее время внутриамериканские протестные безобразия, она, должно быть, присутствует.
А как считают наши уважаемые читатели - что хотели бы сказать современным американцам павшие солдаты Гражданской войны США?
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ему пытались сообщить, чтоб он стекло лобовое помыл и не *бал мозг окружающим
Поэтому, вместо того, чтобы съе.б.ы.вать оттуда побыстрее, мы остановились.
Ай да молодцы!
лучше бы зомби на капот прыгнули, я бы ещё поверил
Более того, в рамках одного из экспериментов ученым удалось "убедить" волонтеров, что рядом с ними витает бестелесный дух.
Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology
Спасибо, поржал. Ну и, конечно, мы видим фейк - "призраки" как бы прилипли к лобовому стеклу и перемещаются в след за ним.
Письма солдат-северян той войны просто полны фраз типа: "Если нам объявят, что мы сражаемся за свободу негров - половина нашей роты открыто говорит, что тут же дезертирует".