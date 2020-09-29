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Призраки павших героев Гражданской войны США восстали, чтобы о чём-то предупредить живых

Призраки павших героев Гражданской войны США восстали, чтобы о чём-то предупредить живых (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 06:19
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Геттисберг   война   гражданская   загадка   призраки   сообщение   сша   тайна   
4884
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Как и многие люди, посетившие мемориал на месте самой кровопролитной битвы, войны Севера и Юга в Геттисберге, штат Пенсильвания, Грег Юллинг и его семья были наслышаны о привидениях, однако относились к этим рассказам, как и все современные люди уверовавшие в "бога Науку", весьма скептически. Однако увиденное и услышанное той ночью, заставило Юллинга кардинально пересмотреть свои взгляды, он чувствовал, что мертвецы хотели ему, что-то сказать.

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Метки: Геттисберг   война   гражданская   загадка   призраки   сообщение   сша   тайна   
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33  комментария
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2k
Charles Montgomery Burns 2 часа назад
На видео чётко видно, что это какая то жидкость на лобовом стекле, тёмная точка внизу "призрака" капля жидкости.
На видео чётко видно, что это какая то жидкость на лобовом стекле, тёмная точка внизу "призрака" капля жидкости.
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81k
Редька с хреном Автор поста 10 минут назад
Ещё два видео для желающих разглядеть подробнее:
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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3k
Александр Зотов 11 минут назад
И вот тогда мы и разглядели эти фигуры, двигающиеся среди пушек в темноте».
-----------
ему пытались сообщить, чтоб он стекло лобовое помыл и не *бал мозг окружающим
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11k
Объект реальности 23 минуты назад
лови наркоманов
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31k
Антон 58 минут назад
Кирдык вашей америке хотели сказать.
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25k
Ashabad Час назад
Какая "интересная новость"... правда снова плохой перевод из американских источников на русском развлекательном сайте...
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6k
KOSTELLO Час назад
Честно признаюсь – стало так страшно, что сердце было готово выскочить из груди.

Поэтому, вместо того, чтобы съе.б.ы.вать оттуда побыстрее, мы остановились.
Ай да молодцы!
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24k
Aleksandr Час назад
Призраки павших героев Гражданской войны США восстали, чтобы о чём-то предупредить живых
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8k
котегRUS Час назад
Да ну.. фигня какая то..
лучше бы зомби на капот прыгнули, я бы ещё поверил
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12k
Сергей 2 часа назад
Ну и где эти звуки слева, справа? Туристы. Ага. Плюнули себе на лобовуху и давай призраков снимать...
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24k
Вован 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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10k
Проктолог-иллюзионист 2 часа назад
Нобелевку этому парню! Какая там свободна?
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271
Nane First NameLast Проктолог-иллюзионист 2 часа назад
В этом годе все. Путин с Навальным последние заняли.
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17k
SerGProS 2 часа назад
Швейцарским исследователям удалось выяснить, какая именно часть мозга создает ощущение реальности зловещих призраков.

Более того, в рамках одного из экспериментов ученым удалось "убедить" волонтеров, что рядом с ними витает бестелесный дух.

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology
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2k
KL11 2 часа назад
незамерзайку паленую купил. ИМХО.
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5k
Николай 2 часа назад
Оптическая иллюзия из-за капли воды на стекле...телефон поменяйте парню уже...20 год на дворе а он все еще на утюг снимает...
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2k
Нескучный сад 2 часа назад
У меня в дождь таких призраков полная лобовуха.
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768
Олег 2 часа назад
"а уважаемая газета The New York Post, репутация которой не позволяет публиковать что попало"

Спасибо, поржал. Ну и, конечно, мы видим фейк - "призраки" как бы прилипли к лобовому стеклу и перемещаются в след за ним.
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
большинство ниггеров в штатах это ленивые и тупые преступники!
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1k
Витя Есенин 2 часа назад
Скуби-Ду веселится.
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3k
Владимир 2 часа назад
ну и вернулся бы.надо боятся живых,а не мёртвых.дядю своего например.
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3k
yahaomsk 2 часа назад
призраки хотели признаться, что они [мат] зря против рабства воевали
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31k
Дворняга yahaomsk Час назад
Не хотели.
Письма солдат-северян той войны просто полны фраз типа: "Если нам объявят, что мы сражаемся за свободу негров - половина нашей роты открыто говорит, что тут же дезертирует".
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