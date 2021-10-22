Хипари и панки - бледные поганки: советские молодежные субкультуры в фотографиях

Движение хиппи в Советском Союзе росло рука об руку с черным рынком. В то время как их американские современники были заняты осуждением консьюмеризма, советские хиппи жаждали джинсов в американском стиле и доступа к запрещенной музыке. Факторы, мотивирующие советских хиппи, несколько отличались от тех, которые двигали их американскими собратьями. В то время как американские хиппи восстали против того, что они считали упадочной и коррумпированной потребительской культурой, советские хиппи выступили против государственной дисциплины.

Хиппи в Советском Союзе арестовывали на концертах и преследовали за употребление наркотиков и западные ценности. И все же они доказали, что у Востока и Запада много общего, задолго до того, как пал железный занавес.