Хипари и панки - бледные поганки: советские молодежные субкультуры в фотографиях

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Расцвет молодежных субкультур пришелся в СССР на середину 1980-х - начало 1990-х годов. Советская идеология рушилась, и ее место занимало то, что десятью годами раньше именовалось "западной заразой". Старшее поколение ужасалось, а западные журналисты снимали неформалов как "советскую экзотику" наравне с матрешками. Давайте взглянем на старые фото и вспомним, как это было.
Молодежные субкультуры в Советском Союзе, стране, отрезанной от Запада железным занавесом, были формой открытого молодежного протеста против идеологического и культурного застоя. Стиляги, готы, хиппи, байкеры, панки, рокеры и металлисты сформировали контркультуры, которые часто вызывали гнев советских коммунистических властей. Советские государственные СМИ называли эти группы ленивыми паразитами, пиявками общества и даже фашистами. Но скоро советским идеологам стало не до молодежных движений: СССР рухнул, а субкультуры остались.
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Так называемые стилиги были молодежным контркультурным движением с 1950-х по 1980-е годы, главной отличительной чертой которого была яркая и привлекающая внимание одежда. Западные журналисты переводили это слово английским выражением, дословно означавшим «охотники за стилем».
Стиляги в первую очередь отличались модной одеждой - предпочтительно иностранной марки, приобретенной у фарцовщиков. Они были увлечены заграницей, современной западной музыкой и модой, соответствующей моде поколения битников. Стиляги очень любили свинг и буги-вуги. Женщины носили платья и обувь на высоком каблуке, а мужчины выбирали узкие клетчатые брюки и яркие рубашки. Хотя их стиль со временем немного изменился, стиляги всегда носили откровенно смелые фасоны и яркие цвета.
Стиляги в первую очередь отличались модной одеждой - предпочтительно иностранной марки, приобретенной у фарцовщиков. Они были увлечены заграницей, современной западной музыкой и модой, соответствующей моде поколения битников. Стиляги очень любили свинг и буги-вуги. Женщины носили платья и обувь на высоком каблуке, а мужчины выбирали узкие клетчатые брюки и яркие рубашки. Хотя их стиль со временем немного изменился, стиляги всегда носили откровенно смелые фасоны и яркие цвета.
Движение хиппи в Советском Союзе росло рука об руку с черным рынком. В то время как их американские современники были заняты осуждением консьюмеризма, советские хиппи жаждали джинсов в американском стиле и доступа к запрещенной музыке. Факторы, мотивирующие советских хиппи, несколько отличались от тех, которые двигали их американскими собратьями. В то время как американские хиппи восстали против того, что они считали упадочной и коррумпированной потребительской культурой, советские хиппи выступили против государственной дисциплины.
Хиппи в Советском Союзе арестовывали на концертах и преследовали за употребление наркотиков и западные ценности. И все же они доказали, что у Востока и Запада много общего, задолго до того, как пал железный занавес.
Хиппи в Советском Союзе арестовывали на концертах и преследовали за употребление наркотиков и западные ценности. И все же они доказали, что у Востока и Запада много общего, задолго до того, как пал железный занавес.
Основоположником русского панка считается Егор Летов со своей группой «Гражданская оборона», которая начала выступать в начале 80-х. В конце 1980-х сформировался «Сектор Газа», также вскоре достигший культового статуса. Они создали жанр «колхозный панк», который смешал элементы деревенской жизни с панк-музыкой. Еще одной культовой группой несколькими годами позже стал «Король и Шут», представлявший хоррор-панк, используя костюмы и тексты в форме сказок и басен. Они стали одной из самых продаваемых групп в истории русского рока.
С ростом популярности запрещенной зарубежной музыки альтернативные жанры, в том числе хэви-метал, вошли в моду среди молодых советских граждан. Такие хэви-метал группы, как Black Sabbath, Iron Maiden, Metallica, Judas Priest и Megadeth были очень популярны среди мятежной советской молодежи. Их фанаты стали называться металлистами.
С ростом популярности запрещенной зарубежной музыки альтернативные жанры, в том числе хэви-метал, вошли в моду среди молодых советских граждан. Такие хэви-метал группы, как Black Sabbath, Iron Maiden, Metallica, Judas Priest и Megadeth были очень популярны среди мятежной советской молодежи. Их фанаты стали называться металлистами.
Еще одна интересная субкультура - байкеры. К началу 1980-х количество молодых людей, ездящих на мотоциклах по улицам, заметно выросло. Хотя советские байкеры, как правило, не создавали преступных группировок, им, однако, нравилась та же же тяжелая рок-музыка, что и их западным коллегам. Они обычно собирались вечером по выходным, обычно где-то недалеко от парков или других общественных мест. Им нравилось кататься по сонным улицам ночью, и поэтому они стали предметом пристального внимания полиции. В то же время полицейские мотоциклы часто были устаревшими и нередко отставали от байкеров.
В конце 1980-х о советских неформалах много писала западная пресса. Вот статья из английского журнала...
Молодежные субкультуры существуют и сегодня, однако ощущение новизны и дух протеста в них, конечно, уже не столь ярки. В этом смысле 1980-е уже не повторить.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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