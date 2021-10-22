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Хипари и панки - бледные поганки: советские молодежные субкультуры в фотографиях

Хипари и панки - бледные поганки: советские молодежные субкультуры в фотографиях (37 фото)

Автор:
22 октября 2021 15:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   молодежные субкультуры   неформалы   неформалы СССР   факты   факты в фотографиях   фотоархив   
448
37
Расцвет молодежных субкультур пришелся в СССР на середину 1980-х - начало 1990-х годов. Советская идеология рушилась, и ее место занимало то, что десятью годами раньше именовалось "западной заразой". Старшее поколение ужасалось, а западные журналисты снимали неформалов как "советскую экзотику" наравне с матрешками. Давайте взглянем на старые фото и вспомним, как это было.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   молодежные субкультуры   неформалы   неформалы СССР   факты   факты в фотографиях   фотоархив   
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11  комментариев
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1k
александр Час назад
Советских байкеров догоняли советские миллиционеры на советских мотоциклах, а не какие-то там попицейские
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17k
Serg2001 Полчаса назад
Прекрасно помню, как в середине 80-х на ВДНХ любера с металлистами друг за дружкой толпами бегали... Сначала любера подскочили: "Вы тут металлистов не видели?!! Если что, зовите... это редкостные дебилы!". Через полчаса металлисты подходят такой же толпой: "Вы тут люберов не видели? Аккуратнее, это натуральные отморозки. Зовите, если что!"... )) Вот пацанам делать было нечего... )
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1k
Sandmännchen (DDR) 43 минуты назад
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718
poбт 44 минуты назад
и вот эти животные сейчас чето 3.14здят на бузову и моргернштерна
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40k
dima423 58 минут назад
интересно было бы щас на этих чуваков и телочек посмотреть))) как они там на пенсии выглядят
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2k
kappaneed Час назад
Про этих забыли?))
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