Археологи раскрыли тайну странного подводного леса в Канаде

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Тайна густого подводного леса из прямых деревянных кольев, обнаруженных археологами у берегов острова Ванкувер в Канаде, наконец, раскрыта. Тысячи вкопанных в ряд у берега крепких палок насчитывают 1300 лет и являются, по мнению экспертов, одной из самых сложных рыболовных ловушек, когда-либо созданных аборигенами.
Деревянные колья на мелководье у острова Ванкувер годами сбивали с толку историков и археологов, пока новое исследование не показало, что они представляют собой изощренное древнее приспособление для рыбной ловли.
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Остатки более 150 000 кольев обнажаются во время отлива в устье Комокса, у побережья острова Ванкувер, в приливной зоне. Археологи, изучающие эти останки, пришли к выводу, что это - все, что осталось от сотен древних рыбных ловушек, установленных там коренными народами Канады. По прикидкам экспертов, их использование началось примерно 1300 лет назад, а завершилось, вероятно, немногим более чем столетие назад.
На выяснение связи деревянных сооружений с древними жителями Канады потребовались десятилетия. По мнению археологов, во время своего пика популярности ловушки для рыбы обеспечивали продовольственную безопасность до 12 000 комоксов - членов племени, обитавшего в долине Комокса.
На выяснение связи деревянных сооружений с древними жителями Канады потребовались десятилетия. По мнению археологов, во время своего пика популярности ловушки для рыбы обеспечивали продовольственную безопасность до 12 000 комоксов - членов племени, обитавшего в долине Комокса.
Археолог Нэнси Грин провела много лет, выясняя предназначение таинственных подводных кольев острова Ванкувер. До работы Грин и ее коллег сложные технологии древних жителей этих регионов оставались незамеченными западными учеными. Даже члены сообщества комоксов понятия не имели, для чего нужны были колья и как они появились. Даже обращение к старейшинам общины по поводу кольев давало мало информации.
Грин потратила месяцы, фиксируя расположение обнаженных кольев, которые варьируются от размера большого пальца на мелководье до размера ствола дерева на более глубокой воде. С командой добровольцев она переписала 13 602 открытых кола, сделанных из пихты Дугласа и красного кедра, и сама поговорила со старейшинами, чтобы получить устную информацию. Нанесение кольев на карту после проведения измерений показало, что они представляют собой одну из самых обширных и сложных из когда-либо обнаруженных промысловых ловушек. В общей сложности, как утверждает Грин, в этих местах изначально было от 150 000 до 200 000 кольев, из которых были составлены до 300 рыбных ловушек на мелководных заболоченных территориях.
Грин потратила месяцы, фиксируя расположение обнаженных кольев, которые варьируются от размера большого пальца на мелководье до размера ствола дерева на более глубокой воде. С командой добровольцев она переписала 13 602 открытых кола, сделанных из пихты Дугласа и красного кедра, и сама поговорила со старейшинами, чтобы получить устную информацию. Нанесение кольев на карту после проведения измерений показало, что они представляют собой одну из самых обширных и сложных из когда-либо обнаруженных промысловых ловушек. В общей сложности, как утверждает Грин, в этих местах изначально было от 150 000 до 200 000 кольев, из которых были составлены до 300 рыбных ловушек на мелководных заболоченных территориях.
Позже эксперты поняли, что ловушки были основаны на глубоком знании поведения рыб, а также больших диапазонов приливов и отливов в регионе. Старинные ловушки для рыбы были выполнены в двух стилях: в форме сердца и в форме шеврона, оба типа закрывались съемными плетеными из веток панелями.
Плетеные панели впускали воду, но не позволяли рыбе выбраться на волю, так что, когда прилив поднимался, рыба с потоком воды попадала в центр ловушки, а когда прилив отступал, рыба оказывалась на мели в неглубоких водоемах, и ее можно было собирать голыми руками. В ловушки попадались сельдь и лосось. Эти сооружения даже позволяли древним рыболовам управлять скоростью нереста в местных системах ручьев. Даже если в ловушки попадалось очень много рыбы, они вылавливали столько рыбы, сколько было нужно для удовлетворения своих потребностей - для торговли и питания - оставляя остальную рыбу на воле. А если рыбы было мало, и местные общины оценивали скорость нереста как низкую, они предпочитали не ловить рыбу в этот сезон, предоставив ей возможность размножаться.
Согласно выводам экспертов, эта традиция и стоящая за ней история были потеряны из-за прибытия западных исследователей, торговцев и поселенцев. Они принесли в местные прибрежные общины болезни и вынудили их покинуть землю на территории нынешней Британской Колумбии. До 90 процентов местного населения погибли от неведомых раньше вирусов и бактерий, что привело к потере знаний и навыков.
По словам исследователей, традиция сохранилась только в устных историях, воспоминаниях об этих решетках, действующих как «продуктовые магазины» для поколений людей.Причем разные племена строили ловушки по разному: к примеру, к'омоки использовали колья и решетчатые заборы, а хул'куми'нум использовали низкие каменные стены, которые также возводили на мелководье.
Согласно выводам экспертов, эта традиция и стоящая за ней история были потеряны из-за прибытия западных исследователей, торговцев и поселенцев. Они принесли в местные прибрежные общины болезни и вынудили их покинуть землю на территории нынешней Британской Колумбии. До 90 процентов местного населения погибли от неведомых раньше вирусов и бактерий, что привело к потере знаний и навыков.
По словам исследователей, традиция сохранилась только в устных историях, воспоминаниях об этих решетках, действующих как «продуктовые магазины» для поколений людей.Причем разные племена строили ловушки по разному: к примеру, к'омоки использовали колья и решетчатые заборы, а хул'куми'нум использовали низкие каменные стены, которые также возводили на мелководье.
При этом низкие каменные стены стены хул'куми'нум помогали не только в рыболовстве: они задерживали ил, что позволяло создавать «морские сады», в которых разводили моллюсков, крабов, морских окуней, осьминогов и других морских обитателей. Обширные исследования прибрежных садов, которые использовались более 3500 лет до появления западных переселенцев, были на 300 процентов более продуктивными, чем обычные дикие пляжи. Сейчас они используются как туристическая достопримечательность, приносящая доход местным коренным общинам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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