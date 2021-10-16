Археологи раскрыли тайну странного подводного леса в Канаде

Плетеные панели впускали воду, но не позволяли рыбе выбраться на волю, так что, когда прилив поднимался, рыба с потоком воды попадала в центр ловушки, а когда прилив отступал, рыба оказывалась на мели в неглубоких водоемах, и ее можно было собирать голыми руками. В ловушки попадались сельдь и лосось. Эти сооружения даже позволяли древним рыболовам управлять скоростью нереста в местных системах ручьев. Даже если в ловушки попадалось очень много рыбы, они вылавливали столько рыбы, сколько было нужно для удовлетворения своих потребностей - для торговли и питания - оставляя остальную рыбу на воле. А если рыбы было мало, и местные общины оценивали скорость нереста как низкую, они предпочитали не ловить рыбу в этот сезон, предоставив ей возможность размножаться.

Согласно выводам экспертов, эта традиция и стоящая за ней история были потеряны из-за прибытия западных исследователей, торговцев и поселенцев. Они принесли в местные прибрежные общины болезни и вынудили их покинуть землю на территории нынешней Британской Колумбии. До 90 процентов местного населения погибли от неведомых раньше вирусов и бактерий, что привело к потере знаний и навыков.

По словам исследователей, традиция сохранилась только в устных историях, воспоминаниях об этих решетках, действующих как «продуктовые магазины» для поколений людей.Причем разные племена строили ловушки по разному: к примеру, к'омоки использовали колья и решетчатые заборы, а хул'куми'нум использовали низкие каменные стены, которые также возводили на мелководье.