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Археологи раскрыли тайну странного подводного леса в Канаде

Археологи раскрыли тайну странного подводного леса в Канаде (7 фото)

Автор:
16 октября 2021 18:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: археологи   ванкувер   интересно   история   находки   орудия труда   рыболовства   факты   
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Тайна густого подводного леса из прямых деревянных кольев, обнаруженных археологами у берегов острова Ванкувер в Канаде, наконец, раскрыта. Тысячи вкопанных в ряд у берега крепких палок насчитывают 1300 лет и являются, по мнению экспертов, одной из самых сложных рыболовных ловушек, когда-либо созданных аборигенами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археологи   ванкувер   интересно   история   находки   орудия труда   рыболовства   факты   
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Domax3000 Час назад
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Свирепый Бамбр Полчаса назад
Все проще.
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