Удивительная история первого директора Лувра

История Доминика Вивана, барона Денона – пример, когда увлеченный и обаятельный человек оказывается на плаву при любом режиме и правителе.





Художник, путешественник, коллекционер, дипломат «по особым поручениям» при Людовике XV и Людовике XVI, один из первых египтологов, благодаря которому Европа влюбилась в культуру Древнего Египта – но при этом современники порой отзывались о Виване как о «легкомысленном дилетанте».