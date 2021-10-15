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Как пятьсот казаков Ермака смогли покорить Сибирь

Как пятьсот казаков Ермака смогли покорить Сибирь (5 фото)

Автор:
15 октября 2021 09:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Ермак   интересно   история   казаки   сибирь   факты   фото   
933
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Прежде всего, следует оговорить, что в расхожей фразе, вынесенной в заголовок, содержится сразу два мифа. Первый – людей у Ермака было не пятьсот, а несколько больше, и это были не только казаки. Второй – Ермак не сумел завоевать Сибирское ханство, которое, вообще-то занимало только часть Западной Сибири.

Он погиб там, и после его смерти Российскому государству пришлось ещё шестнадцать лет воевать с Сибирским ханством. А покорение русскими всей Сибири растянулось на весь XVII век и большую часть XVIII столетия.

Война против бывшего союзника

Ермак – вероятно, сокращённое имя от Ермолай, Ермоген, Еремей или Герман. По отцу он был Тимофеев, а фамилии его никто не знает. Скорее всего, фамилии у него, как у большинства простых русских людей того времени, не было. Прозвище, от которого в дальнейшем могла бы произойти фамилия у его потомков, было Токмак. Так его прозвали казаки. Прозвище это является татарским и происходит оно, скорее всего, от названия обычного орудия «казачьего промысла» — кистень или дубина.

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Ермак задолго до своего подвига ушёл «казаковать», то есть грабить всех, кто под руку подвернётся, и из таких же бродяг и сорвиголов, как он сам, сколотил шайку разбойников. За свои дела он был заочно приговорён царским судом к смертной казни.


В этих условиях Ермак решил уйти под покровительство богатых купцов Строгановых. Ещё в 1558 году царь Иван IV пожаловал им в собственность земли на Урале с дозволением варить соль, заниматься другими торговыми делами и нанимать вооружённых людей на свою защиту. А в 1574 году царь выдал им жалованную грамоту на все земли по другую сторону Урала, которые они смогут завоевать у Кучума – сибирского хана.

Пикантность ситуации заключалась в том, что Кучум с 1563 года был данником России. Но то ли он плохо платил дань, то ли Ивана Грозного особо не волновало соблюдение договоров с ним.

В 1579 году Строгановы приняли Ермака с шайкой к себе на службу. И тут они получили приказ, переданный им царским гонцом: выдать Ермака со товарищи. Желая поиметь с казаков как можно больше пользы, Строгановы поспешили отправить их за Урал на покорение царства Кучума, а гонцу велели передать царю, что Ермак ушёл и его здесь нет.


Впрочем, есть и другая легенда про Ермака. Согласно некоторым сведениям, он с дружиной волжских казаков воевал в составе русских войск на Ливонской войне и не был государственным преступником. Но это не согласуется с общепринятой датой начала его похода – осень 1581 года, тогда как, по этой версии, в это время Ермак должен был ещё находиться на войне.


Жадность Ермака сгубила

По общепринятой версии, большую роль в победе Ермака над сибирскими туземцами сыграло огнестрельное оружие. Остяки и вогулы – подданные Кучума – впервые увидели действие невидимых «громовых стрел» и были настолько им напуганы, что спешили покориться. Эта версия выставляет русских кем-то вроде испанских конкистадоров, которые тоже маленькой кучкой покоряли туземные царства Америки, ошеломляя индейцев выстрелами из пушек и аркебузов. Но она очень плохо соотносится с тем хорошо известным фактом, что монголы и татары значительно раньше русских узнали порох от китайцев.

Казаки Ермака, если это были его товарищи по разбою, были мало пригодны к полевому бою. Но больше трёхсот человек его отряда из восьмисот составили «немецкие воинские люди». Дело в том, что в составе царских войск в Ливонии воевали ногайцы. Эти ногайцы захватывали в плен немцев, шведов, литовцев, поляков, а потом уводили их в свои улусы. Строгановы выкупали у ногайцев таких пленников и использовали их потом у себя на службе. Отправляя Ермака на завоевание Сибири, Строгановы дали ему всех своих выкупленных иноземных пленников – профессиональных опытных солдат.


Наконец, представление о завоевании Ермаком Сибирского ханства, как отмечалось, преувеличено. Ермак бил царю челом Сибирью, но не мог своими ничтожными силами удержать этого завоевания. Кучум удалился в степные юрты, а после подослал к Ермаку агентов, которые вызвались быть казакам проводниками к знаменитой «золотой бабе» — идолу, отлитому якобы из чистого золота, про который ходили легенды. Ермак и его товарищи, собственно, и решились выступить в рискованный поход только ради «золотой бабы». Ни к какому золотому идолу сибирские «Сусанины», конечно, казаков не привели, а заманили их в ловушку, где Ермак и большинство его соратников и погибло.

Кучум с торжеством вернулся в свою столицу, после чего до 1601 года с переменным успехом сопротивлялся регулярным русским войскам.

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Метки: Ермак   интересно   история   казаки   сибирь   факты   фото   
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Виталий Касандров 2 часа назад
Ну все в перемежку и мифы и реальность.
Огнестрел давал преимущество тем что пробивал доспехи но вот скорострельность даже у профи была куда ниже лучника .
Учитывая что большая часть воинов у хана доспехов не носило то технологическое преимущество у казаков конечно было но не подавляющим . Другое дело что само ханство было лоскутным и его постоянно охватывали восстания и дворцовые тьфу то есть юртовые перевороты. Так что хватило менее 1000 профессиональных воинов что бы приватизировать страну. Были ли там немцы, шведы и поляки захваченные ногаями в Ливонии - не встречал таких данных.
Хотя на службе у Грозного немцы были, в битве при Молодях пятая часть войска была наемниками .
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20k
Слепой Пью 2 часа назад
А чо только картинки намалеванные - фотографии где!?!
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9k
insaider 2 часа назад
Между тем иногенты в России пытаются выставить Ермака завоевателем,хотят выставить русских людей захватчиками. По этой причине не стали называть именем Ермака аэропорт в Тобольске.
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7k
Ф Ив 2 часа назад
Мало знать о порохе, надо еще иметь технологии производства огнестрельного оружия.
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