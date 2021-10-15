Как пятьсот казаков Ермака смогли покорить Сибирь

Пикантность ситуации заключалась в том, что Кучум с 1563 года был данником России. Но то ли он плохо платил дань, то ли Ивана Грозного особо не волновало соблюдение договоров с ним.

В 1579 году Строгановы приняли Ермака с шайкой к себе на службу. И тут они получили приказ, переданный им царским гонцом: выдать Ермака со товарищи. Желая поиметь с казаков как можно больше пользы, Строгановы поспешили отправить их за Урал на покорение царства Кучума, а гонцу велели передать царю, что Ермак ушёл и его здесь нет.

Впрочем, есть и другая легенда про Ермака. Согласно некоторым сведениям, он с дружиной волжских казаков воевал в составе русских войск на Ливонской войне и не был государственным преступником. Но это не согласуется с общепринятой датой начала его похода – осень 1581 года, тогда как, по этой версии, в это время Ермак должен был ещё находиться на войне.

Жадность Ермака сгубила

По общепринятой версии, большую роль в победе Ермака над сибирскими туземцами сыграло огнестрельное оружие. Остяки и вогулы – подданные Кучума – впервые увидели действие невидимых «громовых стрел» и были настолько им напуганы, что спешили покориться. Эта версия выставляет русских кем-то вроде испанских конкистадоров, которые тоже маленькой кучкой покоряли туземные царства Америки, ошеломляя индейцев выстрелами из пушек и аркебузов. Но она очень плохо соотносится с тем хорошо известным фактом, что монголы и татары значительно раньше русских узнали порох от китайцев.