Известные места, которые за годы своего существования претерпели заметные изменения

Время ничего не оставляет вечным, и мы можем с интересом сравнивать фото одних и тех же улиц и городов, сделанные в разные столетия, подмечая детали.
С помощью нашего любимого формата тогда/сейчас демонстрируем вам то, как глобализация, урбанизация, мировые войны и технический прогресс сказались на знаменитых сооружениях, которые существуют уже как минимум 50 лет и больше.
Некоторые изменения имеют негативный оттенок, однако кое-какие памятники наоборот стали только лучше. В определённых местах преображение коснулось не самих строений, а окружающего их пространства.
1. Площадь Святого Петра в Ватикане в 1910 году и сейчас
2. Набережная Наций в Париже во время всемирной выставки 1900 года и сейчас
На фото слева можно увидеть здания, построенные специально для выставки гостями из США, Османской империи, Боснии и Герцеговины, Бельгии, Германии, Испании и Монако. После окончания выставки все они были демонтированы.
3. Тадж-Махал, Индия — конец 19 века и сейчас
Оказывается, ещё относительно недавно мавзолея-мечети почти не было видно из-за густой растительности.
4. Железнодорожный мост Кьесен в Норвегии — 1927 и 2008 годы
Поезда меняются, а мост всё тот же!
5. Здание объединённой методистской церкви в Клермонте, США — 1960 и 2018 годы
6. Здание Королевы Виктории, Сидней, Австралия — 1960-е и 2016 годы
7. Мост Александра III с Эспланадой инвалидов времён Всемирной выставки в Париже 1900 года и современное фото
8. Гимназия в городе Оснабрюк, Германия — 1870 и 2015 годы
9. Нотр-Дам-де-Пари, Франция, вид сзади — 1850 и 2019 годы
Как мы можем видеть, готического шпиля в середине 19 века не было. Его установили чуть позже, а в 2019 году он был утрачен в результате того самого пожара.
10. Река Одра в городе Щецин, Польша, и не существующий ныне деревянный мост — 1900 год и сейчас
11. Индуистский храм Улун Дану на берегу озера Братан, Индонезия — 1933 годы и сейчас
12. Мечеть Масджид-Джаме в Куала-Лумпуре, Малайзия — 1910 и 2016 годы
Из-за выросших сзади высотных зданий мечеть выглядит как макет мечети. Кстати, это самая старая мечеть в Куала-Лумпуре.
13. Ват Чеди Лиам, Таиланд — 1948 и 2016 годы
14. Обсерватория Гриффит на фоне Лос-Анджелеса — 1930-е и 2019 годы
15. Центральный вокзал, Сидней, Австралия — 1960-е и 2017 годы
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