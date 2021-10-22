Известные места, которые за годы своего существования претерпели заметные изменения

С помощью нашего любимого формата тогда/сейчас демонстрируем вам то, как глобализация, урбанизация, мировые войны и технический прогресс сказались на знаменитых сооружениях, которые существуют уже как минимум 50 лет и больше.

Некоторые изменения имеют негативный оттенок, однако кое-какие памятники наоборот стали только лучше. В определённых местах преображение коснулось не самих строений, а окружающего их пространства.

1. Площадь Святого Петра в Ватикане в 1910 году и сейчас