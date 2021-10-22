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Известные места, которые за годы своего существования претерпели заметные изменения

Известные места, которые за годы своего существования претерпели заметные изменения (16 фото)

Автор:
22 октября 2021 08:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   в мире   изменение   места   подборка   спустя время   фото   
1496
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Время ничего не оставляет вечным, и мы можем с интересом сравнивать фото одних и тех же улиц и городов, сделанные в разные столетия, подмечая детали.

С помощью нашего любимого формата тогда/сейчас демонстрируем вам то, как глобализация, урбанизация, мировые войны и технический прогресс сказались на знаменитых сооружениях, которые существуют уже как минимум 50 лет и больше.

Некоторые изменения имеют негативный оттенок, однако кое-какие памятники наоборот стали только лучше. В определённых местах преображение коснулось не самих строений, а окружающего их пространства.


1. Площадь Святого Петра в Ватикане в 1910 году и сейчас

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2. Набережная Наций в Париже во время всемирной выставки 1900 года и сейчас

На фото слева можно увидеть здания, построенные специально для выставки гостями из США, Османской империи, Боснии и Герцеговины, Бельгии, Германии, Испании и Монако. После окончания выставки все они были демонтированы.


3. Тадж-Махал, Индия — конец 19 века и сейчас

Оказывается, ещё относительно недавно мавзолея-мечети почти не было видно из-за густой растительности.


4. Железнодорожный мост Кьесен в Норвегии — 1927 и 2008 годы

Поезда меняются, а мост всё тот же!


5. Здание объединённой методистской церкви в Клермонте, США — 1960 и 2018 годы

6. Здание Королевы Виктории, Сидней, Австралия — 1960-е и 2016 годы

7. Мост Александра III с Эспланадой инвалидов времён Всемирной выставки в Париже 1900 года и современное фото

8. Гимназия в городе Оснабрюк, Германия — 1870 и 2015 годы

9. Нотр-Дам-де-Пари, Франция, вид сзади — 1850 и 2019 годы

Как мы можем видеть, готического шпиля в середине 19 века не было. Его установили чуть позже, а в 2019 году он был утрачен в результате того самого пожара.


10. Река Одра в городе Щецин, Польша, и не существующий ныне деревянный мост — 1900 год и сейчас

11. Индуистский храм Улун Дану на берегу озера Братан, Индонезия — 1933 годы и сейчас

12. Мечеть Масджид-Джаме в Куала-Лумпуре, Малайзия — 1910 и 2016 годы

Из-за выросших сзади высотных зданий мечеть выглядит как макет мечети. Кстати, это самая старая мечеть в Куала-Лумпуре.


13. Ват Чеди Лиам, Таиланд — 1948 и 2016 годы

14. Обсерватория Гриффит на фоне Лос-Анджелеса — 1930-е и 2019 годы

15. Центральный вокзал, Сидней, Австралия — 1960-е и 2017 годы

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Метки: было стало   в мире   изменение   места   подборка   спустя время   фото   
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1  комментарий
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Denis Полчаса назад
А Париж был красивее
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