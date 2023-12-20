FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8968 постов • 855 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
11 знаменитых брендов, которые сменили логотипы в 2023 году

11 знаменитых брендов, которые сменили логотипы в 2023 году

Автор:
20 декабря 2023 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: бренд   было стало   в мире   изменение   компания   логотип   ребрендинг   фото   
1114
13

Давайте посмотрим, как выглядят логотипы известных компаний до и после свежего ребрендинга.

Показываем вам самые заметные смены имиджа известных брендов и компаний, которые решились на редизайн своих логотипов в 2023 году. Кое-какие проводят этот обряд раз в несколько лет, а кто-то сделал это впервые за очень долгое время. Глядя на эти примеры, можно сделать, что в тренде сейчас минимализм, сочные цвета и в некоторых случаях некое возвращение к истокам.

×
×

Самое радикальное изменение логотипа среди всех и точно самое нашумевшее в этом году.

Логотип изменили в честь 125-летия компании.

Компания сменила лого впервые за 60 лет!

Как видите, напитки в этом году все хором решили сменить логотипы.

Киностудия стильно вернулась к корням в честь своего столетия.

Яйцо было символом компании аж с 2006 года.

Как и в случае с Reddit, символ стал более реалистичным, объёмным и как будто ожил.

А вот представители LG пошли как раз в противоположном направлении — их символ перестал быть объёмным.

Все новые проекты студии в этом году выходят со специальной начальной заставкой, которая напоминает, что в 2023 году легендарному Диснею исполняется 100 лет!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: бренд   было стало   в мире   изменение   компания   логотип   ребрендинг   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
217
ruslan d 45 минут назад
С МТС поржал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
996
investas 5 секунд назад
мтс ппц)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Robin Hood Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

387020



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сотрудники ФСБ задержали главу МЧС Самарской области
Сотрудники ФСБ задержали главу МЧС Самарской области
«Огромное количество мусора нанесли на его могилу»: в Алтайском крае открыли Сталин-центр
«Огромное количество мусора нанесли на его могилу»: в Алтайском крае открыли Сталин-центр
Набирающие популярность в сообществах
В Бергене (Норвегия) каждый год проводят выставку пряничных строений
В Бергене (Норвегия) каждый год проводят выставку пряничных строений
Настенные часы советского времени. У вас были такие?
Настенные часы советского времени. У вас были такие?
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый признак беременности

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#люди#аварии#Автовсячина#Россия#подборка#Китай#природа
#машина#интересно#в мире#ДТП#авто аварии#фильм#кошка#история#конфликт#драка
#автомобили#животные#интересное#Прикол#факты#Ynews#кино#забавно#новый год#кот
Если его вовремя не установить, человеку придет конец Если его вовремя не установить, человеку придет конец 17 первых логотипов известных брендов 17 первых логотипов известных брендов 14 фото самых знаковых достопримечательностей во время строительства 14 фото самых знаковых достопримечательностей во время строительства «Я бы даже не догадался, что это один и тот же человек»: 18 примеров кардинальных перевоплощений во внешности «Я бы даже не догадался, что это один и тот же человек»: 18 примеров кардинальных перевоплощений... 16 знаменитостей, которые в молодости выглядели несколько иначе 16 знаменитостей, которые в молодости выглядели несколько иначе Как бы выглядели известные места без своих достопримечательностей Как бы выглядели известные места без своих достопримечательностей

На что жалуетесь?

Вернуться