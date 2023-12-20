11 знаменитых брендов, которые сменили логотипы в 2023 году

Показываем вам самые заметные смены имиджа известных брендов и компаний, которые решились на редизайн своих логотипов в 2023 году. Кое-какие проводят этот обряд раз в несколько лет, а кто-то сделал это впервые за очень долгое время. Глядя на эти примеры, можно сделать, что в тренде сейчас минимализм, сочные цвета и в некоторых случаях некое возвращение к истокам.