11 знаменитых брендов, которые сменили логотипы в 2023 году

Давайте посмотрим, как выглядят логотипы известных компаний до и после свежего ребрендинга.
Показываем вам самые заметные смены имиджа известных брендов и компаний, которые решились на редизайн своих логотипов в 2023 году. Кое-какие проводят этот обряд раз в несколько лет, а кто-то сделал это впервые за очень долгое время. Глядя на эти примеры, можно сделать, что в тренде сейчас минимализм, сочные цвета и в некоторых случаях некое возвращение к истокам.
Самое радикальное изменение логотипа среди всех и точно самое нашумевшее в этом году.
Логотип изменили в честь 125-летия компании.
Компания сменила лого впервые за 60 лет!
Как видите, напитки в этом году все хором решили сменить логотипы.
Киностудия стильно вернулась к корням в честь своего столетия.
Яйцо было символом компании аж с 2006 года.
Как и в случае с Reddit, символ стал более реалистичным, объёмным и как будто ожил.
А вот представители LG пошли как раз в противоположном направлении — их символ перестал быть объёмным.
Все новые проекты студии в этом году выходят со специальной начальной заставкой, которая напоминает, что в 2023 году легендарному Диснею исполняется 100 лет!
Источник:
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