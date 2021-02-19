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Сообщество Без кота и жизнь не та 817 постов • 364 подписчика подписаться
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Коты из приютов: снимки до и после обретения семьи

Коты из приютов: снимки до и после обретения семьи (18 фото)

Автор:
19 февраля 2021 08:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: было стало   животные   изменение   кот   кошка   подборка   фото   
249
18
Понять, как разительно меняется зверь после обретения любящего хозяина, можно только посмотрев на фотографии "до" и "после". Эти снимки растопят ваши сердца!
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Метки: было стало   животные   изменение   кот   кошка   подборка   фото   
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Мечислав 47 секунд назад
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