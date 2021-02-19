Коты из приютов: снимки до и после обретения семьи

249
18
Понять, как разительно меняется зверь после обретения любящего хозяина, можно только посмотрев на фотографии "до" и "после". Эти снимки растопят ваши сердца!
Вчера был пост о том, что пользователи ТикТока запустили флешмоб, в котором решили показать, как их собаки выглядели, когда были в приюте, и как они выглядят теперь. Хозяева котов просто не могли не присоединиться к этому движению, и тоже решили показать, как изменились их любимцы, попав из приютов в тёплые дома и квартиры.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Мастер фотошопа показал, каким станет мир, если его захватят коты
- 7 действий хозяина, которые испортят отношения с кошкой
- Пегги - пухленькая котейка, похожая на пингвина
- Точно в цель: молниеносная реакция кота на брошенный снежок
- Бездомные собаки из приюта: снимки до и после обретения семьи
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...