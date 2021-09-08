«Сбои в матрице» случается не только в виртуальном мире

Вот вы наверняка думаете, что человечество обладает монополией на словосочетание «технические сбои», так как оно связано с рукотворными цифровыми механизмами? Но не тут-то было! Природа глючила ещё задолго до того, как это стало мейнстримом, и глючит до сих пор. А так называемые глитч-эффекты, созданные человеком, это лишь жалкая пародия, а неповторимые оригиналы принадлежат окружающему нас миру!

1. Часть облака будто бы отобразилось в низком разрешении