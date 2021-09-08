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«Сбои в матрице» случается не только в виртуальном мире

«Сбои в матрице» случается не только в виртуальном мире (16 фото)

Автор:
08 сентября 2021 08:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   матрица   подборка   природа   сбой   сбой в матрице   фото   
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15 удивительных фотографий, на которых мир выглядит как компьютерная игра, причём кое-где ещё и заглючившая.

Вот вы наверняка думаете, что человечество обладает монополией на словосочетание «технические сбои», так как оно связано с рукотворными цифровыми механизмами? Но не тут-то было! Природа глючила ещё задолго до того, как это стало мейнстримом, и глючит до сих пор. А так называемые глитч-эффекты, созданные человеком, это лишь жалкая пародия, а неповторимые оригиналы принадлежат окружающему нас миру!


1. Часть облака будто бы отобразилось в низком разрешении

×


2. Здание выглядит как одна единственная стена из окон


3. Из-за мебели в этой комнате фотография выглядит как кадр из видеоигры


4. Эта кирпичная стена выглядит так, будто она была неправильно прорисована


5. Из-за тумана город с высоты выглядит как картинка, которая не догрузилась


6. Эта мечеть в Стамбуле выглядит как комната из видеоигры


Особенно выделяются колонны, а точнее отсутствие отбрасываемых ими теней.


7. Этот забор выглядит как граница внутри видеоигрового мира


8. Небоскрёб немного заглючил


9. Отражения на стене здания создают эффект плохой графики



10. Да, это реальная жизнь! Хотя и выглядит как кадр из видеоигры, запущенной на минимальных настройках


11. Надо немного пождать, и дома прогрузятся


12. Выглядит как не прогрузившийся и потому плоский город


На самом деле это фермерские поля в Колорадо, на которых лежит снег, сдуваемый ветром.


13. Создатели этой игры явно экономили на прорисовке деревьев



14. Minecraft в реальной жизни



15. Ваши глаза ведь тоже это испытывают, правда?


Фото сделано внутри одной из мечетей в индийском городе Ахмедабад.


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Метки: в мире   матрица   подборка   природа   сбой   сбой в матрице   фото   
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Antilles Полчаса назад
Я сегодня спустился в метро. Только что ушел поезд, на деревянной скамье лежит газета, ее ветром немного потрепыхало. Я подумал "Какая детальная графика" и пошел дальше. В комп игры не играл уже года 4...
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