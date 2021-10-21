А вы уже завязали? Топ интересных морских узлов для быта и прочих вещей

Если вы давно хотели что-то крепко привязать - это точно для Вас. Завязывать так завязывать.
Самое простое, что можно сделать с веревкой - привязать ее вокруг любого предмета. Повсеместное использование данного приспособления - это необходимость. Веревка является скрепляющим элементом, без чего уж точно не обойтись.
Восьмерка (Фламандская петля) - часто применяющийся узел, который помогает в более обыденных вещах, крепления. Например как средство самостраховки. Очень сложно развязать, трудно затягивать. Не женское это дело.
Альтернативное название - Такелаж. Используется для многочисленных работ на палубе,
Относится к простым узлам. Очень легко развязать после завязывания. В быту довольно-таки часто используют при перевозке груза, так как обеспечивает мобильность действий при выполнении дальнейших работ.
Узел-временщик, часто помогает завязать канат или трос для их дальнейшего удлинения. Очень просто развязывается, легко завязывается. Имеет неплохую симметрию.
Чаще всего данный узел рекомендуется для спасателей и школ безопасности. Достаточно тяжело развязывать, родственник - удавка, что говорит о том, что узел - самозатягивается.
Служит на кораблях для перевязки различных узлов на самой вершине мачты. Идеально подойдет для переноски чего-либо в быть, если данный предмет не имеет ручки или крепежной детали, за которую можно ухватиться, чтобы перенести необходимую цель.
Применялся еще в античности. Очень часто был незаменимым помощником для переноски кувшинов, также использовался в качестве "ручки".
Или же "петля-восьмерка" - частенько применяют в альпинизме, скалолазании. Имеет несколько вариации, что рождает споры о том, какой из видов "восьмерки" крепче выдержит человека.
Один из простых узлов, который часто применялся для телесных наказаний матросов в случае неподобающего поведения на корабле.
Быстроразвязываемый узел. Рассчитан исключительно на сильную тягу.
Несет обычно декоративный характер, в основе которого лежит нечто сфероподобное. Название идет от того, что действительно этот узел похож на маленький кулачок. Поэтому он так обвивает круглый предмет.
Еще один закрепляющий узел. Завязывается на круглых предметах, чтобы его можно было также легко отвязать.
Привязывается к гладкому столбу, обеспечивая фиксацию и надежность.
Совершенно точно говорящее название. Обвивающая веревка напоминает захват удава. Является родственником двойного простого узла. Выглядит просто и эффективно.
Применяется в рыболовстве. Очень трудно развязать. Иногда используется и в самодельных "тарзанках".
Распространен у шахтеров, легко работает у гладких и круглых поверхностей, потому что легко развязывается. Экономия силы и времени на развязывание - минимально, что позволяет даже не думать о затрате энергии.
Идеально подходит для стрелков из лука. Собственно, там и применяется. Для рыболовства тоже сойдет.
Соединяющий и затягивающий узел. Применяется на корабле. Сложно распутать. Использовался еще в средние века.
Источник:
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Мужик приходит к хирургу.
- Доктор, что-то мне не писается!
- Показывайте. Да тут же у вас хозяйство на узел завязано!
- Черт, опять забыл за хлебом сходить.