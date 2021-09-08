24 человека, которые предложили гениальные решения бытовых проблем

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Некоторых людей послали на эту землю для того, чтобы они помогли упростить жизнь остальным. Эти люди точно знают, как подойти к проблеме творчески, так что запоминайте: может, что-то пригодится в жизни.
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6. "Большое спасибо человеку, который дал мне понять, что туалетная бумага в туалете закончилась до того, как я зашел в кабинку. Теперь всегда так буду делать"
10. Оберните резинкой карман спортивных шорт изнутри и можете больше не бояться потерять телефон или ключи
11. "Я чаще использую селфи-камеру, когда подключаю что-то к компьютеру на задней панели, чем для селфи"
16. Чтобы удалить прочные клейкие этикетки с пластиковых контейнеров, сперва положите их на несколько часов в морозилку
17. Для мебели IKEA: скачайте руководство, напишите название предмета мебели на оборотной стороне и прикрепите рядом шестигранник, чтобы потом легко подкрутить/разобрать
20. "Я установил пузырьковый уровень на дрель, чтобы понимать, что она находится на 90 градусов перпендикулярно земле, когда сверлить нужно вертикально"
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Метки: быт лайфхаки проблемы и решения советы
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