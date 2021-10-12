27 необычных применений обычных вещей

"Сгущенное молоко помогает при хронической тошноте и рвоте. Оно не только отлично подходит для готовки: один фармацевт посоветовал мне добавить в нее немного воды, чтобы получилась консистенция густого супа, и медленно напоить ею больного. Это поможет сократить рвотные позывы и даст лекарству время добраться до желудка и начать работать, а также сгущенка содержит необходимый сахар. Я пробовал этот способ на взрослых и детях, и каждый раз срабатывало на отлично".