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11 бытовых предметов, у которых есть скрытые функции

11 бытовых предметов, у которых есть скрытые функции (12 фото)

Автор:
07 августа 2021 08:03
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: быт   интересное   как это работает   как это сделано   познавательное   
9889
12

Мы настолько привыкаем к вещам, которые используем в быту постоянно, что даже не задумываемся, как они появились и почему выглядят именно так. Например, зачем в тетради добавили поля, для чего на самом деле изобрели пузырчатую пленку и что же все-таки делает синяя сторона ластика. Читайте дальше, если хотите приоткрыть завесу тайны!

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Метки: быт   интересное   как это работает   как это сделано   познавательное   
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18  комментариев
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7k
Тудаблин Час назад
"Эти ремешки служат не только для украшения: они придуманы для того, чтобы удерживать сумку на плече." - попробуйте. Очередной набор фантазий высосанный из пальца.
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456
Отец Пигидий Полчаса назад
Более лютого бреда про лапшу не слышал. И как бедные производители доширака транспортируют свою продукцию.
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582
Гапцацуй 54 минуты назад
на чашке вырез, для того, чтобы если ты пролил чай в блюдце во время размешивания сахара, она не прилипла к блюдцу!!
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13k
Александр 59 минут назад
"Ремешки"... Обыкновенные погоны! Они и создавались ещё в ХVll веке именно для поддержания всяких сумок и заплечных мешков, в основном у военных...
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158k
☭Cheкаво☭ Час назад
Комментарий к фото
И что, как он спаасает от пота, за швы треугольника ему не дает перетекать?)
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26
Дядя Витя Час назад
Поля в тетрадях и книгах для того чтоб не уставал глаз!
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44k
doker 2 часа назад
А я думал, что поля в тетради для пометок и комментариев. А это от крыс защита...
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14k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"4. Ремешки на плечах кожаной куртки"
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Блин, а у меня такие ремешки на текстильной куртке...И че делать теперь?

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