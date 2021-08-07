11 бытовых предметов, у которых есть скрытые функции

Изначально у этого треугольника было две задачи: во-первых, с ним толстовка долгие годы сохраняла свою форму. Также благодаря ему можно было спокойно расширить ворот, если у владельца не пролезала голова. Во-вторых, этот треугольник впитывал пот, который скапливается в этой области, когда человек тренируется. Сейчас большинство компаний перестали использовать этот элемент дизайна, а те, кто пока еще от него не отказались, добавляют его в основном в декоративных целях.