11 бытовых предметов, у которых есть скрытые функции

Мы настолько привыкаем к вещам, которые используем в быту постоянно, что даже не задумываемся, как они появились и почему выглядят именно так. Например, зачем в тетради добавили поля, для чего на самом деле изобрели пузырчатую пленку и что же все-таки делает синяя сторона ластика. Читайте дальше, если хотите приоткрыть завесу тайны!
Изначально у этого треугольника было две задачи: во-первых, с ним толстовка долгие годы сохраняла свою форму. Также благодаря ему можно было спокойно расширить ворот, если у владельца не пролезала голова. Во-вторых, этот треугольник впитывал пот, который скапливается в этой области, когда человек тренируется. Сейчас большинство компаний перестали использовать этот элемент дизайна, а те, кто пока еще от него не отказались, добавляют его в основном в декоративных целях.
Эти канавки похожи на сколы, но на самом деле они выполняют полезную функцию. Согласно сайту IKEA, они нужны, чтобы вода легче стекала после мойки. Когда вы ставите вымытую чашку вверх дном, сверху на дне всегда скапливается вода. А с этими щербинками по бокам вода может спокойно вытечь.
Вопреки популярному мнению, производители не пытаются таким образом вас обмануть. Это нужно для того, чтобы сухая лапша не раскрошилась при транспортировке. С какой бы силой чашка ни упала, лапша внутри остается целой. А еще благодаря этому горячая вода будет лучше циркулировать.
Эти ремешки служат не только для украшения: они придуманы для того, чтобы удерживать сумку на плече. Так она не упадет, и ее будет сложнее сорвать, если кто-то решит вас ограбить. Еще они фиксируют ремень сумки на одном месте, чтобы ее не приходилось постоянно поправлять. Раньше люди постоянно пользовались этими ремешками, но с годами забыли про их истинное назначение.
История этого таинственного кармашка зародилась в Англии, когда всадникам нужно было где-то хранить мелочь для оплаты сборов за проезд. В последствии мужчины хранили в этом кармашке билеты на поезд, когда ездили на работу, чтобы не расстегивать каждый раз пиджак. В настоящее время этот элемент дизайна используется только в декоративных целях.
В прошлом писатели использовали каждый миллиметр бумаги. Однако вскоре они заметили, что края тетрадей постоянно обгрызали крысы, навсегда уничтожая ценные записи. Так появилась идея добавить поля, которые позволили бы сохранить основную часть текста, даже если бы крысы решили немного перекусить. В наше время, конечно же, это уже неактуально, и поля в тетрадях используют только учителя.
Микроволновки так быстро нагревают еду, потому что используют микроволновое излучение. Сетка на дверце не позволяет вредному излучению просочиться через стекло и покинуть пределы микроволновки, экранируя его. При этом она не блокирует стекло полностью и позволяет видеть, что происходит внутри.
Эту пленку разработали в 1957 году два инженера, которые хотели создать уникальные фактурные обои. Эта идея не увенчалась успехом, поэтому они попытались найти своему продукту новое применение и стали предлагать его для изоляции теплиц. Когда и эта затея провалилась, они решили использовать свое изобретение в качестве упаковочного материала. Хотя с 1971 года изобретатели заработали всего лишь 5 миллионов долларов при отсутствии чистой прибыли, в 2000 году они заработали на пленке 3 миллиарда долларов.
Подушечка для иголок предназначена не только для того, чтобы просто хранить иголки и булавки. Самый лучший материал для такой подушечки – стальная вата, которая, к слову, очень дешевая. Она не только удержит все иголки и булавки в одном месте, но и будет постоянно их затачивать. Еще она очень устойчива к ржавчине и убережет от нее швейные принадлежности.
В 1920-е годы люди искали способ избавиться от сажи, которую угольные печи оставляли на обоях. Именно для этой цели тогда изобрели этот пластилин. Он продавался исключительно в одном, грязно-белом цвете, и люди раскатывали его по обоям в тех местах, где скапливалась сажа. И только в 1949 году, когда появились более эффективные средства для чистки обоев, пластилин стали рекламировать как игрушку для детей.
Все мы когда-то думали, что синий кончик ластика стирает чернила, и все уже успели в нем разочароваться. На самом деле он предназначен для плотных сортов бумаги, а красная сторона ластика – для тонких. А еще у красной половины заостренный кончик, который нужен для того, чтобы стирать маленькие помарки между словами, где особо не развернешься.
Источник:
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Блин, а у меня такие ремешки на текстильной куртке...И че делать теперь?