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Мелодия тишины: 25 примеров заброшенной музыки

Мелодия тишины: 25 примеров заброшенной музыки (20 фото)

Автор:
29 апреля 2021 15:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: заброшка   красота   музыка   музыкальные инструменты   урбанистика   фото мир   
621
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Человек приходит, человек делает, человек строит, человек уходит и бросает все, что построил и сделал. Дома, машины, мебель, заводы, фабрики и... музыкальные инструменты, которые теперь в одиночестве и тишине вспоминают мелодии их жизни.

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Метки: заброшка   красота   музыка   музыкальные инструменты   урбанистика   фото мир   
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