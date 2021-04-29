Мелодия тишины: 25 примеров заброшенной музыки

Человек приходит, человек делает, человек строит, человек уходит и бросает все, что построил и сделал. Дома, машины, мебель, заводы, фабрики и... музыкальные инструменты, которые теперь в одиночестве и тишине вспоминают мелодии их жизни.
В мире огромное количество музыкальных инструментов
Здесь их перечень
Роль музыки в жизни людей имеет гораздо большее значение, чем можно себе представить
Мы слушаем колыбельную от наших матерей, мы играем с погремушками, мы поем песни, мы слышим множество звуков, которые создают общую мелодию природы. Да даже постучав палочкой по дереву практически каждый пытается отбить какой-то ритм
Учёные выяснили, что музыка способна влиять на психическое и даже физическое состояние человека
Например когда мы слушаем звуки скрипки, гитары и арфы, то наше сердце начинает работать лучше, а духовые инструменты способствуют улучшению кровообращения и нормализуют дыхание
Врачи советуют: Если человек испытывает проблемы с сердцем, то музыка для релаксации благотворным образом сказывается на его состоянии. Кстати, прослушивание музыки после тяжелых операций помогает быстрее реабилитироваться.
Чем больше человек прослушивает музыку, тем лучше становятся его умственные способности и память
С помощью музыки мы выражаем свои чувства и эмоции - мы грустим или мечтаем под тихую мелодичную музыку и радуемся под разухабистую, яркую и веселую.
Если в помещении, в котором живут пауки, заиграть на скрипке, насекомые тут же выползают из убежищ. Звук заставляет нити паутины колебаться, а для пауков это сигнал о добыче, за которой они сразу вылезают
В средние века крыс выводили из городов дудочкой. Существовала даже специальная профессия: дудочник-крысолов. Кстати, когда недавно в одном старинном английском замке состоялся рок-концерт, крысы из замка тоже начисто исчезли
В Средние века у гитары было всего 4 струны. На ней играли с помощью черепаховой пластины
Коровы дают больше молока, когда слушают спокойную медленную музыку
Музыка способна предотвратить потерю слуха и помочь больным быстрее восстанавливаться после операций на сердце и сердечных приступов
Прослушивание музыки во время спортивных тренировок повышает результативность на 20%. Этот эффект можно сравнить с применением допинга.
Исследователи утверждают, что прослушивание приятной музыки может увеличить вкусовые качества того или иного продукта на 60%.
Авторский пост
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