Доступная среда: 20 гениальных концептов и реализованных проектов

К людям с ограниченными возможностями наконец-то стали прислушиваться и разрабатывать интересные концепты, а также реализовывать их на улицах городов. И когда везде будет так, то всем будет хорошо, включая и тех. кто здоров, молод, бодр и весел
Птица-компаньон - симпатичное и функциональное решение. Он крепится к перилам лестницы, обеспечивая устойчивый и надежный эргономичный захват; оказание помощи при необходимости.
Система QR Code для слепых тротуаров - это новое инновационное, но недорогое решение для ориентации людей с нарушениями зрения. Он состоит из двух частей: 1. Палочка для слепых с камерой и наушником. 2. Кубики или наклейки с QR-кодом. Камера на слепой палке автоматически сканирует QR-код на земле, и информация будет передана на наушники через Bluetooth. Информация, содержащаяся в QR-коде, может быть местоположением, предупреждением о приближающейся ситуации (светофор или спуск по лестнице). В случае больниц или аэропортов QR-код также может указывать направление палаты или номер выхода на посадку.
Источник:
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Но видеть прикованной к инвалидной коляске молодую девушку - это очень мрачно.
В конце концов малышу нужна здоровая мама.
А его отцу здоровая жена.