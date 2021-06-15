Доступная среда: 20 гениальных концептов и реализованных проектов

Система QR Code для слепых тротуаров - это новое инновационное, но недорогое решение для ориентации людей с нарушениями зрения. Он состоит из двух частей: 1. Палочка для слепых с камерой и наушником. 2. Кубики или наклейки с QR-кодом. Камера на слепой палке автоматически сканирует QR-код на земле, и информация будет передана на наушники через Bluetooth. Информация, содержащаяся в QR-коде, может быть местоположением, предупреждением о приближающейся ситуации (светофор или спуск по лестнице). В случае больниц или аэропортов QR-код также может указывать направление палаты или номер выхода на посадку.