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Доступная среда: 20 гениальных концептов и реализованных проектов

Доступная среда: 20 гениальных концептов и реализованных проектов (20 фото)

Автор:
15 июня 2021 14:51
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   гениальное   доступная среда   идея   инвалиды   удобство   урбанистика   
1928
20

К людям с ограниченными возможностями наконец-то стали прислушиваться и разрабатывать интересные концепты, а также реализовывать их на улицах городов. И когда везде будет так, то всем будет хорошо, включая и тех. кто здоров, молод, бодр и весел

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Метки: Фабрика идей   гениальное   доступная среда   идея   инвалиды   удобство   урбанистика   
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7  комментариев
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9k
Максим Час назад
Лестница для всех.. А с одной стороны ступеньки с другой лесенку нельзя? Или поржать над слаломом инвалидов хотели?
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229
Suq Muddiq 3 минуты назад
Смотрю подобный посты и понимаю свою никчемность в плане фантазии и креатива, по сравнению с теми, кто такое придумывает...
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−47
Лучший Друг 22 минуты назад
Лестница для всех должна называться "здравствуй, травмпункт"
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4k
livaneth 23 минуты назад
Если бы автор коляски посадил в нее старика - вопросов бы не было. Старость - не радость. Если бы для рекламмы инвалидной коляски взяли изувеченного войной солдата -тоже бывает.
Но видеть прикованной к инвалидной коляске молодую девушку - это очень мрачно.
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4k
livaneth Полчаса назад
Лучше бы придумали, как сделать так, чтоб женщине не приходилось платить ТАКУЮ цену за ребенка.
В конце концов малышу нужна здоровая мама.
А его отцу здоровая жена.
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