Ценный «хлам»: вещи прямиком из СССР, представляющие наибольшую ценность

Желающих как купить, так и продать вещи прямиком из советского прошлого всегда хватало, и будет хватать. Причём скупают абсолютно всё: от одежды и игрушек до автомобилей. Правда, важно знать, на чём действительно можно заработать и не расстаться с якобы «хламом» за бесценок.
Какие же вещи из СССР могут принести самую приятную выгоду?
Казалось бы, не так давно виниловые пластинки были единственным способом слушать музыку, а сегодня это выгодный заработок. Причём самыми дорогими считаются те, что были выпущены до 1940 года. Так что их вполне можно сбыть за весьма привлекательные суммы, учитывая, что мода на винил периодически возвращается.
В общем-то, как и интерес к различным моделям радиол, стоимость которых, что логично, зависит от их состояния.
В десятки тысяч оценивают и советскую послевоенную оптику, пользующуюся особым спросом не только у коллекционеров. Ведь наверняка у многих найдётся дома чей-то из родственников старый советский бинокль.
Сегодня многие из нас хранят дома огромные библиотеки советских книг. Правда, большинство из них стоят копейки. Конечно, если речь идёт не об ограниченных тиражах, «запрещёнке» или изданиях, выпущенных после Революции и до Великой Отечественной войны. Тогда их стоимость может доходить до нескольких сотен тысяч.
Примерно та же история и с советскими игрушками, стоимость которых определить ещё сложнее. Ведь можно продать её как за 100 рублей, так и за 200 тыс., как было сделано с миниатюрной копией микроавтобуса РАФ-2907.
Сложнее всего (но возможно) заработать на продаже советских денег, ведь тут во многом всё зависит исключительно от удачи. Большинство из них не представляет никакой ценности, тогда как за некоторыми тиражами нумизматы ведут ярую охоту. Например, 10 и 15 копеек 1942 года или 50 копеек 1929 года. Такие монеты могут стоить от сотен тысяч или миллионов рублей.
Ну и, конечно, похожая история наблюдается с марками, в продаже которых легко можно прогадать. Но даже если что-то из перечисленного есть у вас, многие просто откажутся от продажи, поскольку чаще всего этот предмет хранит в себе важную память.
А есть ли в вашем доме дорогие вещи из советской эпохи, которые вам просто жалко было бы продать?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я сильно думал, купить значок за 15 коп и присовокупить на полотнище на стену или слопать пару мороженок? :)
Мама деньги давала, откуда у сопляка деньги на значки и марки уж...
Бутылки собирали, макулатуру собирали... это для вкусняшек. Детство то такое было, хлеб намазанный вареньем, куда там макдаку ))