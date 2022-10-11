Ценный «хлам»: вещи прямиком из СССР, представляющие наибольшую ценность

Сложнее всего (но возможно) заработать на продаже советских денег, ведь тут во многом всё зависит исключительно от удачи. Большинство из них не представляет никакой ценности, тогда как за некоторыми тиражами нумизматы ведут ярую охоту. Например, 10 и 15 копеек 1942 года или 50 копеек 1929 года. Такие монеты могут стоить от сотен тысяч или миллионов рублей.