Как изменились актеры фильма "Американский пирог"

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Комедия «Американский пирог» вышла в 1999 году и быстро стала классикой. На волне бешенного успеха в дальнейшем было отснято еще три сиквела. Последняя часть картины «Американский пирог: все в сборе» - вышла в 2012 году и собрала 235 млн. долларов в прокате, что довольно неплохо. Сюжет был довольно простым: спустя 10 лет все основные персонажи картины встречаются и вспоминают былые времена.
Тара Рид
Тара Рид – это, пожалуй, самая узнаваемая актриса франшизы «Американский пирог». К сожалению, её восхождение к известности было связано не с её актерским талантом, а в большей степени с некоторыми неудачными пластическими операциями, которые в корне изменили её внешность. Сама же Тара говорит, что долгое время страдала от депрессии из-за волны негатива, которая обрушилась на неё после пластики. С актерской карьерой актриса попрощалась, а в 2009 году снялась в фотосессии для журнала Playboy, где как утверждают фанаты, её изображение было очень сильно отфотошоплено.
Джейсон Биггз
Пожалуй, самая запоминающаяся из его последних ролей – это Ларри, жених главной героини сериала «Оранжевый – хит сезона». Однако Джейсон не расстраивается, ведь в целом заработанных денег на жизнь ему хватает, а все свое свободное время он посвящает своей супруге, актрисе Дженни Моллен, с которой они женаты с 2008 года и у счастливой семьи подрастают двое сыновей.
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Элисон Ханниган
Элисон Ханниган до роли в Американском пироге успела сняться в сериале «Баффи – истребительница вампиров» и в заключение получила роль в уже ставшем культовом телесериале «Как я встретил вашу маму». 46 летняя актриса уже заработала целое состояние, которое оценивается более чем 18 млн долларов. На данный момент она замужем за Алексисом Денисофом, он был её партнером по сьемкам в сериале «Баффи», у пары двое дочерей. Элисон все же продолжает сниматься, но есть ощущение, что пик её актерской карьеры уже позади. В любом случае она счастлива и наслаждается жизнью рядом со своей семьей.
Дженнифер Кулидж
Вы мне скажите, кто не знает маму Стифлера? Мне кажется, что её знают даже те, кто никогда не смотрел Американский пирог. Сама же актриса часто снимается в комедийных сериалах, к примеру, вы могли её видеть в телешоу «Две девицы на мели» или в шестом сезоне «Хора». В сравнении с остальными актерами фильма, Дженнифер Кулидж является ветераном сцены. Сейчас ей 59 лет, а снимается она с 1983 года. За эти годы она заработала около 8 млн. долларов. Актриса по сей день не замужем, хотя романы у неё как ни странно бы случались.
Юджин Леви
Юджин Леви является самым успешным актером из серии «Американского пирога». Все, кто смотрел фильм помнят, что появляется он в кино не так часто, как хотелось бы, но каждое его появление приносило море радости ценителям хорошего юмора. Актер начал свою звездную карьеру в 1969 году и вот уже пять десятилетий он появляется на экране. Один из недавних проектов Юджина – это комедийный ситком «Шитсс Крик», в котором он участвовал как создатель, сценарист, продюсер и актер. На данный момент актеру 74 года, а его состояние составляет 18 млн. долларов.
Крис Клейн
Несмотря на то, что Крис Кляйн снимался еще в некоторых комедийных фильмах, наибольшую популярность ему принесла роль Оза в «Американском пироге». Однако после этого все равно его карьера задалась не очень, а после того как его в 2005 году арестовали за вождение в нетрезвом виде и вовсе затухла. На данный момент 41-летний Крис проводит большую часть своего свободного времени с женой и сыном. Но за него также можете не волноваться: 1.5 млн долларов он все-таки успел заработать.
Томас Иэн Николас
Томас Иэн Николас – этот актер, наверное, изменился сильней всех прочих. С возрастом он возмужал, а борода, которую он отрастил сделала его совершенно другим человеком. Томас начинал свою карьеру с кино, но в данный момент его по большей части интересует музыка. Музыка действительно его большая страсть, и даже жена Томаса – успешный диджей в Чикаго. У пары двое детей и общее состояние в 4 млн. долларов.
Шонн Уильям Скотт
А сейчас у нас Стиф Мастер собственной персоной! Шон Уильям Скотт сыграл красавчика Стифлера – персонаж который есть в любой компании молодых людей: популярный среди девушек парень, который постоянно попадает в передряги из-за своего характера. Изначально герой рассматривался для второстепенной роли, но то как ее сыграл Шон зацепило многих зрителей и его сюжетную линию пришлось расширить.
Сам актер после выхода первого «пирога» проснулся звездой, после этого он не бросил сниматься в кино, и мы можем увидеть его еще в нескольких неплохие фильмах. Также он озвучивал опоссума Крэша в мультфильме «Ледниковый период», а в 2017 он снялся в двух частях фильма «Вышибала».
Актер не спешит связывать себя узами брака, поэтому отлично живет и тратит свои 25 млн. долларов, которые ему удалось заработать, снимаясь в кино.
Сам актер после выхода первого «пирога» проснулся звездой, после этого он не бросил сниматься в кино, и мы можем увидеть его еще в нескольких неплохие фильмах. Также он озвучивал опоссума Крэша в мультфильме «Ледниковый период», а в 2017 он снялся в двух частях фильма «Вышибала».
Актер не спешит связывать себя узами брака, поэтому отлично живет и тратит свои 25 млн. долларов, которые ему удалось заработать, снимаясь в кино.
Мина Сувари
Для Мины Сувари 1999-й год выдался довольно неплохим. Она снялась в «Красоте по-американски» - который был лауреатом на премию «Оскар», и в этом же году снялась в «Американском пироге». Также до актерской карьеры актриса работала моделью для Lancome. После выхода двух ранее озвученных фильмов, она снялась еще в двух картинах и также озвучила две видеоигры. По поводу её личной жизни, то Мина дважды была замужем, детей у неё к сожалению, нет. В данный момент она активно ударилась в фемен движение и много своего времени тратит на благотворительность. За душой Мина имеет около 7 млн. долларов, но все эти деньги в основном благодаря модельным контрактам.
Эдди Кэй Томас
Эдди Кэй Томас сыграл роль «Зяблика» в «Пироге», но после исполнил еще более заметную роль в серии фильмов «Гарольд и Кумар» и только после этой роли он получил настоящее признание в качестве комедийного актера. С 2014 года он снимается в телесериале «Скорпион». Сам актер не женат, но с 2008 года встречается с Эри Грейнор. На данный момент актер не очень поменялся и выглядит так, будто фильм «Американский пирог» отсняли совсем недавно, но денег у него теперь уж точно побольше, примерно на 5 млн. долларов.
Крис Оуэн
И последний в моем списке – это Шерминатор! Роль Шермана сыграл Крис Оуэн и в целом мог бы добиться успеха в кинематографе, но он предпочел оставить профессию и работать простым официантом, хоть и появлялся в фильме ужасов «Мгла» в 2007 году. По словам самого Криса, ему не нужны слава и богатство – на жизнь ему денег хватает, а большего для счастья ему и не надо.
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