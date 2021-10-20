Как изменились актеры фильма "Американский пирог"

Для Мины Сувари 1999-й год выдался довольно неплохим. Она снялась в «Красоте по-американски» - который был лауреатом на премию «Оскар», и в этом же году снялась в «Американском пироге». Также до актерской карьеры актриса работала моделью для Lancome. После выхода двух ранее озвученных фильмов, она снялась еще в двух картинах и также озвучила две видеоигры. По поводу её личной жизни, то Мина дважды была замужем, детей у неё к сожалению, нет. В данный момент она активно ударилась в фемен движение и много своего времени тратит на благотворительность. За душой Мина имеет около 7 млн. долларов, но все эти деньги в основном благодаря модельным контрактам.