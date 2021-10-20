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Как изменились актеры фильма "Американский пирог"

Как изменились актеры фильма "Американский пирог" (12 фото)

Автор:
20 октября 2021 08:44
Сообщество : Кино
Метки: актеры   американский пирог   тогда и сейчас   
2323
12
Комедия «Американский пирог» вышла в 1999 году и быстро стала классикой. На волне бешенного успеха в дальнейшем было отснято еще три сиквела. Последняя часть картины «Американский пирог: все в сборе» - вышла в 2012 году и собрала 235 млн. долларов в прокате, что довольно неплохо. Сюжет был довольно простым: спустя 10 лет все основные персонажи картины встречаются и вспоминают былые времена.
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Метки: актеры   американский пирог   тогда и сейчас   
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14  комментариев
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39k
dima423 4 часа назад
Бедная Тара Рид, смотреть страшно что с ней стало)
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Serj81 37 минут назад
Друг про Надю спрашивал, а она мол где?
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5k
Ya 45 минут назад
Самая узнаваемая это мама Стифлера(хотя никто не знал её реальной фамилии), а не Тара Рид.
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jug 2 часа назад
Эх Тара, мечта моих студенческих лет. До чего же себя довела-то.
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Лесли 🥰 2 часа назад
Короче мужики сохранились лучше))))
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
а где же Надя?
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10k
Lev Asriev 3 часа назад
Сдается мне, у Криса Оуэна с папой не все чисто)))
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57k
pynh 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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587
Антон 3 часа назад
А Мина Сувари как похорошела
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60k
Опиум для народа 3 часа назад
Чё за болезнь? ОйЯЖирная Головного Мозга?
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