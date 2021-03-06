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18 актеров , которые раньше выглядели совсем не так, как мы привыкли

18 актеров , которые раньше выглядели совсем не так, как мы привыкли (19 фото)

Автор:
06 марта 2021 09:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   внешность   знаменитости   полосы   тогда и сейчас   фото   
1498
19
Да многие известные люди могут удивить вас своими старыми фотографиями, где они выглядят странно и непривычно из-за выбранного стиля.
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Метки: актеры   внешность   знаменитости   полосы   тогда и сейчас   фото   
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9k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Федя отвратителен одинаково - с волосами на голове или без...все что он делает-откровенное гавно...
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7k
Cornho Час назад
"Не так как мы привыкли"?

Я Боба Марли с другой причёской и не представлял.

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