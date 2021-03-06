18 актеров , которые раньше выглядели совсем не так, как мы привыкли

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Да многие известные люди могут удивить вас своими старыми фотографиями, где они выглядят странно и непривычно из-за выбранного стиля.
Многие известные люди придерживаются определённого внешностного образа, не отклоняясь от него многие годы. Мерилин Монро известна как блондинка, Боба Марли сложно представить без дредов на голове, а Фёдора Бондарчука — вообще хоть с какой-то причёской. Однако существуют фотографии всех троих перечисленных, где они предстают совсем другими.
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Я Боба Марли с другой причёской и не представлял.