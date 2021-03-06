18 актеров , которые раньше выглядели совсем не так, как мы привыкли

Многие известные люди придерживаются определённого внешностного образа, не отклоняясь от него многие годы. Мерилин Монро известна как блондинка, Боба Марли сложно представить без дредов на голове, а Фёдора Бондарчука — вообще хоть с какой-то причёской. Однако существуют фотографии всех троих перечисленных, где они предстают совсем другими.