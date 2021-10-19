Трудности перевода: ФАС пригрозила ресторанам «Ёбидоёби» судебным иском

Реклама сети ресторанов «Ёбидоёби», размещенная в жилом районе, рядом с остановкой общественного транспорта, недалеко от школы, детских садов и колледжа так возмутила жителей Волгограда, что они были вынуждены обратиться с жалобами в Федеральную антимонопольную службу.

Реклама содержала изображение одного из суши-сетов сети и текст: «Не материмся и вкусно готовим. Набор «КуниЛи» 2 кг. ЁбиДоёБи Sushi &Rolls».



