Трудности перевода: ФАС пригрозила ресторанам «Ёбидоёби» судебным иском

Жители Волгограда обратились в Управление Федеральной антимонопольной службы с жалобами на рекламные щиты сети ресторанов «Ёбидоёби».
Реклама сети ресторанов «Ёбидоёби», размещенная в жилом районе, рядом с остановкой общественного транспорта, недалеко от школы, детских садов и колледжа так возмутила жителей Волгограда, что они были вынуждены обратиться с жалобами в Федеральную антимонопольную службу.
Реклама содержала изображение одного из суши-сетов сети и текст: «Не материмся и вкусно готовим. Набор «КуниЛи» 2 кг. ЁбиДоёБи Sushi &Rolls».
В результате Волгоградское управление ФАС признало рекламу компании нарушающей требования закона из-за использования производных от бранных слов и непристойных выражений, возбудило дело и теперь собирается предложить Федеральной налоговой службе инициировать иск об изменении названия сети.
Владелец местной сети ресторанов рассказал, что работает по франшизе и рекламные материалы ему предоставляет головной офис ООО «Ёбидоёби», название которого, кстати, в переводе с японского означает безобидное «День недели — суббота».
Не смотря на это обстоятельство, теперь компании грозит штраф от 100 000 до 500 000 рублей. Об этом агентству ТАСС сообщила заместитель руководителя волгоградского управления ФАС Ирина Никуйко.
Кстати, в 2019 году Роспатент отказался регистрировать в качестве товарного знака слово «ёбидоёби», как противоречащее общественным интересам.
Сооснователь «Ёбидоёби», между тем, сообщил Forbes, что компания будет обжаловать решение УФАС. Он отметил, что не видит законных оснований для смены названия сети.
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Победителю - кунили!
Уфф, к чему все эти понты, все ведь прекрасно понимают, что это название - дешевая провокация и пиар.
Только за счёт названия и вылезают.