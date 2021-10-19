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Трудности перевода: ФАС пригрозила ресторанам «Ёбидоёби» судебным иском

Трудности перевода: ФАС пригрозила ресторанам «Ёбидоёби» судебным иском (3 фото)

Автор:
19 октября 2021 15:15
Сообщество : Жизнь
Метки: бренд   рестораны   суд   суши   фас   
2265
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Жители Волгограда обратились в Управление Федеральной антимонопольной службы с жалобами на рекламные щиты сети ресторанов «Ёбидоёби».

Реклама сети ресторанов «Ёбидоёби», размещенная в жилом районе,  рядом с остановкой общественного транспорта, недалеко от школы, детских садов и колледжа так возмутила жителей Волгограда, что они были вынуждены обратиться с жалобами в Федеральную антимонопольную службу.

Реклама содержала изображение одного из суши-сетов сети и текст: «Не материмся и вкусно готовим. Набор «КуниЛи» 2 кг. ЁбиДоёБи Sushi &Rolls».


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В результате Волгоградское управление ФАС признало рекламу компании нарушающей требования закона из-за использования производных от бранных слов и непристойных выражений, возбудило дело и теперь собирается предложить Федеральной налоговой службе инициировать иск об изменении названия сети.

Владелец местной сети ресторанов рассказал, что работает по франшизе и рекламные материалы ему предоставляет головной офис ООО «Ёбидоёби», название которого, кстати, в переводе с японского означает безобидное «День недели — суббота».


Не смотря на это обстоятельство, теперь компании грозит штраф от 100 000 до 500 000 рублей. Об этом агентству ТАСС сообщила заместитель руководителя волгоградского управления ФАС Ирина Никуйко.

Кстати, в 2019 году Роспатент отказался регистрировать в качестве товарного знака слово «ёбидоёби», как противоречащее общественным интересам.

Сооснователь «Ёбидоёби», между тем, сообщил Forbes, что компания будет обжаловать решение УФАС. Он отметил, что не видит законных оснований для смены названия сети.

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Метки: бренд   рестораны   суд   суши   фас   
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21  комментарий
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2k
boom Час назад
Никуйко VS [мат]
Победителю - кунили!
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649
ya_pavel 9 минут назад
Прекрасный ход службы маркетинга! За штраф в 100 тысяч рублей они обеспечили себе рекламу на всю Русь матушку. Я сегодня про это на радио слушал утром, теперь на Фишках пишут.
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4k
tayrt 21 минуту назад
Ссылка youtu.be
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5k
Наталья 22 минуты назад
у нас тоже открыли. Так себе суши
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74
Александр Умка Черушев Полчаса назад
А как воспринимают англоговорящие нашу команду "Факел" никто не думал?
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416
Мы Ул 37 минут назад
На них уже золупались в москве года 3-4 назад. ФАС дружным стрем пошел .нахуй ! И тут так же будет.
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24k
Dobry vojak Svejk 39 минут назад
У моего племянника фамилия Чмырь. Теперь на него в ФАС родители в школе подадут ? Ведь истинное значение этого слова помнят только те, кто со времён Руси до сих пор живёт )
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7k
Ivan 52 минуты назад
Ссылка youtu.be
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4k
Shtoppi 54 минуты назад
Видимо [мат]идоёби только у фас монополия причем до всех подряд))))
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22k
Юрьевич Час назад
"заместитель руководителя волгоградского управления ФАС Ирина Никуйко" Они сговорились там что ли? «@бидо@би» Никуйко!
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185
ОВКР КРТП Час назад
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59
@photoaQyn Час назад
Forbes то тут причём?
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858
SavageTi Час назад
Да, без задней мысли такое название придумали, обжаловать будем...
Уфф, к чему все эти понты, все ведь прекрасно понимают, что это название - дешевая провокация и пиар.
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249
Андрей @ Час назад
Молодцы ФАС, нашли нужную статью, а то все понимают, что ребята провоцируют, на сделать ничего не могут.
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110
ЛИЦЕМЕ́Р Час назад
Об этом агентству ТАСС сообщила заместитель руководителя волгоградского управления ФАС Ирина Никуйко.Никуёвая у неё фамилия
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149
Михаил Час назад
А заместителя руководителя волгоградского управления ФАС за фамилию не надо оштрафовать?
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15k
dimitr Час назад
Продукция у них, кстати, полное Г.
Только за счёт названия и вылезают.
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