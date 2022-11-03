Почём можно прикупить пару островов на озере в Финляндии

И некоторые из островов можно купить. Очень необычное и крупное предложение, актуальное прямо сейчас – пакет Saimaa Lake, который включает два острова, большой и поменьше, а также же часть "большой земли".

Общая площадь предлагаемой к продаже земли – больше квадратного километра. Территория уже разбита на 36 участков, на каждом из которых можно построить дома – общая "жилая площадь" таким образом составит 8500 квадратных метров.