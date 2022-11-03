Почём можно прикупить пару островов на озере в Финляндии

Озеро Сайма, расположенное на юго-востоке Финляндии, является крупнейшим озером в стране и четвертым по величине пресноводным озером в Европе. Это даже не озеро, а система озёр, среди которых 8 крупных и куча мелких. В такой системе озёр не могло обойтись без островов – их там 13 710 штук.
И некоторые из островов можно купить. Очень необычное и крупное предложение, актуальное прямо сейчас – пакет Saimaa Lake, который включает два острова, большой и поменьше, а также же часть "большой земли".
Общая площадь предлагаемой к продаже земли – больше квадратного километра. Территория уже разбита на 36 участков, на каждом из которых можно построить дома – общая "жилая площадь" таким образом составит 8500 квадратных метров.
Также сообщается, что на каждом участке можно построить по 3 дома (но не обязательно, наверное) – таким образом получится 108 домов. Теоретически предполагается, что тут можно (и должно) построить курорт, но...
Но в объявлении о продаже отмечено, что "продавцы открыты для развития роскошных и частных уединённых мест" – так что может прикупит какой-то миллионер или даже компания для вывоза сотрудников на природу.
Ценник, кстати, сравнительно невысокий, хотя и не для простых людей, конечно – 4,4 млн долларов. Но для местных предложений по продаже островов – это одно из самых дорогих предложений, есть и подешевле.
Если кто примерно ориентируется в карте Финляндии, то эти острова находятся недалеко от города Савонлинна – а город этот, собственно, расположен сравнительно недалеко от российской границы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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