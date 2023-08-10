FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 912 постов • 237 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
И туалет на улице… Кто рискнул поселиться на маленьком частном острове, который долго не могли продать

И туалет на улице… Кто рискнул поселиться на маленьком частном острове, который долго не могли продать

Автор:
10 августа 2023 10:24
Сообщество : Жизнь
Метки: домик   жизнь4   красота   остров   природа   фото   
1010
7

Маленький частный остров Duck Ledges, о котором в своё время много писали, наконец-то нашёл своего нового владельца. Остров находится в американском штате Мэн, его активно обсуждали ещё в 2021 году – после появления объявления о его продаже многие издания написали о необычном "товаре", вписался даже Стивен Кинг, отметивший у себя в какой-то соцсети, что остров так и просится в его роман.

А "зацепило" читателей парой действительно забавных фактов. Во-первых, продать остров обещали только тому, кто согласится перед покупкой провести ночь в единственном на острове домике. И это, заметим, несмотря на ценник в 339 тысяч долларов!

Это заявление продавца (владельца острова) по имени Билли Милликен больше походило на рекламный трюк, но объяснялось вполне достойно.

Он говорил, что ему важно, чтобы будущий владелец острова по-настоящему заценил это место – ландшафт, "соседей" в виде тюленей и уток, ну и вообще был готов "иметь дело со всеми его причудами" (такой вот туман в стиле Стивена Кинга).

×
×

На самом деле Дак Леджес находится в 10 минутах ходу от побережья, но в плюсах пребывания здесь упоминалось то, что огни города здесь уже не видны, а видны – и очень хорошо – ночные звёзды.

А ещё то, что на острове нет ни одного дерева – ничего не мешает любоваться морем (верней, водами залива Уохоа, где находится остров) во всей зоне видимости.

Но вторым "выдающимся" фактом, который активно обсуждался в соцсетях, стали не эти звёзды, и не море, а... уличный туалет. Это как-то вдохновляло и удивляло людей больше, чем отсутствие отопления и горячей воды.

Ну да, на острове есть небольшой дом, он стоит буквально в метре от воды, в нём спокойно могут жить не менее четырёх человек, для гостей были припасены надувные матрасы и всё такое.

Но вот туалет построен немного вдали от дома, можно сказать, на максимальном отдалении – потому что типичная деревянная будка стоит на другом конце острова.

К слову, общая площадь острова – чуть больше 60 соток. Из чисто "технических" моментов стоит отметить ещё одну уникальную особенность этого места – согласно новым правилам, в США уже нельзя строить дома так близко к воде, пусть это даже маленький частный остров. Но и построенное сносить не требовали, конечно.

Билли Милликен, живший на острове с 2007 года (ну точней, владевший им – как мы выяснили, круглый год на острове жить сложновато), решил, что передать свой остров может только достойному претенденту, заслужившему его уважение.

Тогда же сообщалось, что кто-то уже провёл на острове ночь, несколько человек уже стояли в очереди... В общем, похоже, искал он покупателя долго и ему никто не нравился всё это время.

Потому что новость о продаже острова Дак Леджес появилась только недавно, а сама сделка, как пишут американские издания, состоялась в июле 2022 года. Теперь у знаменитого острова – не владелец, а владелица, некая женщина по имени Шарлотта Гейл.

Известно, что Шарлота – из Нью-Джерси, причём она пропустила тот момент, когда все обсуждали остров, и нашла информацию о его продаже совершенно обычным путём, на сайте объявлений.

Пишут, что у неё был свой бизнес, что-то вроде массажного салона, но из-за известных событий, локдаунов и т.д. его пришлось прикрыть. После чего она решила переехать в другое место, продала свой дом и, собственно, оказалась на острове Дак Леджес.

Почему-то Билли Милликен поверил в эту женщину и продал ей остров. Шарлотта Гейл, насколько можно понять, не живёт на нём постоянно, но проводит тут много времени.

Забавно, что первое, что она сделала, это попыталась посадить цветы (в проданном её старом доме у неё был целый сад), но они тут не растут – поэтому она наставила на острове больших горшков с цветами (кажется, это называется садовые вазоны).

Второе – сообщила, что ей не очень подходит название Duck Ledges, которое, кстати, можно перевести как "Утиные уступы". Поэтому для себя она стала называть его Wohoa Bay Island – по названию залива.

Впрочем, женщина оказалась предприимчивой и уже сдаёт домик в аренду по цене в 250 долларов за ночь. Правда, говорят, этот бизнес тоже продвигается не очень успешно – слишком далеко и сложно добираться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: домик   жизнь4   красота   остров   природа   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
сеньор Леонсио Час назад
Из плюсов, что соседей нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sanchesS80 21 минуту назад
Такой островок на каком-нибудь озере - классно. А вот в Атлантическом океане - как-то стрёмно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

795437



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Травма из детства

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#забавно#в мире#авто аварии#знаменитости#новости#сарказм#актеры
#Прикол#автомобили#животные#ДТП#аварии#кино#факты#улыбнуло#история#путешествия
#Юмор#автомир#США#позитив#интересно#Автовсячина#фильм#подборка#интересное#СССР
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться