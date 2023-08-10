И туалет на улице… Кто рискнул поселиться на маленьком частном острове, который долго не могли продать

Маленький частный остров Duck Ledges, о котором в своё время много писали, наконец-то нашёл своего нового владельца. Остров находится в американском штате Мэн, его активно обсуждали ещё в 2021 году – после появления объявления о его продаже многие издания написали о необычном "товаре", вписался даже Стивен Кинг, отметивший у себя в какой-то соцсети, что остров так и просится в его роман.
А "зацепило" читателей парой действительно забавных фактов. Во-первых, продать остров обещали только тому, кто согласится перед покупкой провести ночь в единственном на острове домике. И это, заметим, несмотря на ценник в 339 тысяч долларов!
Это заявление продавца (владельца острова) по имени Билли Милликен больше походило на рекламный трюк, но объяснялось вполне достойно.
Он говорил, что ему важно, чтобы будущий владелец острова по-настоящему заценил это место – ландшафт, "соседей" в виде тюленей и уток, ну и вообще был готов "иметь дело со всеми его причудами" (такой вот туман в стиле Стивена Кинга).
На самом деле Дак Леджес находится в 10 минутах ходу от побережья, но в плюсах пребывания здесь упоминалось то, что огни города здесь уже не видны, а видны – и очень хорошо – ночные звёзды.
А ещё то, что на острове нет ни одного дерева – ничего не мешает любоваться морем (верней, водами залива Уохоа, где находится остров) во всей зоне видимости.
Но вторым "выдающимся" фактом, который активно обсуждался в соцсетях, стали не эти звёзды, и не море, а... уличный туалет. Это как-то вдохновляло и удивляло людей больше, чем отсутствие отопления и горячей воды.
Ну да, на острове есть небольшой дом, он стоит буквально в метре от воды, в нём спокойно могут жить не менее четырёх человек, для гостей были припасены надувные матрасы и всё такое.
Но вот туалет построен немного вдали от дома, можно сказать, на максимальном отдалении – потому что типичная деревянная будка стоит на другом конце острова.
К слову, общая площадь острова – чуть больше 60 соток. Из чисто "технических" моментов стоит отметить ещё одну уникальную особенность этого места – согласно новым правилам, в США уже нельзя строить дома так близко к воде, пусть это даже маленький частный остров. Но и построенное сносить не требовали, конечно.
Билли Милликен, живший на острове с 2007 года (ну точней, владевший им – как мы выяснили, круглый год на острове жить сложновато), решил, что передать свой остров может только достойному претенденту, заслужившему его уважение.
Тогда же сообщалось, что кто-то уже провёл на острове ночь, несколько человек уже стояли в очереди... В общем, похоже, искал он покупателя долго и ему никто не нравился всё это время.
Потому что новость о продаже острова Дак Леджес появилась только недавно, а сама сделка, как пишут американские издания, состоялась в июле 2022 года. Теперь у знаменитого острова – не владелец, а владелица, некая женщина по имени Шарлотта Гейл.
Известно, что Шарлота – из Нью-Джерси, причём она пропустила тот момент, когда все обсуждали остров, и нашла информацию о его продаже совершенно обычным путём, на сайте объявлений.
Пишут, что у неё был свой бизнес, что-то вроде массажного салона, но из-за известных событий, локдаунов и т.д. его пришлось прикрыть. После чего она решила переехать в другое место, продала свой дом и, собственно, оказалась на острове Дак Леджес.
Почему-то Билли Милликен поверил в эту женщину и продал ей остров. Шарлотта Гейл, насколько можно понять, не живёт на нём постоянно, но проводит тут много времени.
Забавно, что первое, что она сделала, это попыталась посадить цветы (в проданном её старом доме у неё был целый сад), но они тут не растут – поэтому она наставила на острове больших горшков с цветами (кажется, это называется садовые вазоны).
Второе – сообщила, что ей не очень подходит название Duck Ledges, которое, кстати, можно перевести как "Утиные уступы". Поэтому для себя она стала называть его Wohoa Bay Island – по названию залива.
Впрочем, женщина оказалась предприимчивой и уже сдаёт домик в аренду по цене в 250 долларов за ночь. Правда, говорят, этот бизнес тоже продвигается не очень успешно – слишком далеко и сложно добираться.
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