И туалет на улице… Кто рискнул поселиться на маленьком частном острове, который долго не могли продать

А "зацепило" читателей парой действительно забавных фактов. Во-первых, продать остров обещали только тому, кто согласится перед покупкой провести ночь в единственном на острове домике. И это, заметим, несмотря на ценник в 339 тысяч долларов!

Это заявление продавца (владельца острова) по имени Билли Милликен больше походило на рекламный трюк, но объяснялось вполне достойно.

Он говорил, что ему важно, чтобы будущий владелец острова по-настоящему заценил это место – ландшафт, "соседей" в виде тюленей и уток, ну и вообще был готов "иметь дело со всеми его причудами" (такой вот туман в стиле Стивена Кинга).