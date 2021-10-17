Зачем американцы во время войны сбрасывали пианино с воздуха?

Представьте себе такую картину - с неба падает пианино. Это больше напоминает какой-то мультик, чем сцену времен Второй Мировой войны. А это действительно так происходило. Но зачем это делали?
На первый взгляд кажется, что пианино на месте проведения боевых действий – абсолютно лишняя вещь. Но не все, что сначала кажется неправильным, является таковым на самом деле – вспомним хотя бы советский фильм “В бой идут одни старики”. В США во время Второй мировой войны тоже был “музыкальный” прецедент.
Во время Второй мировой войны американское правительство остановило все виды производства с участием металлов, таких как сталь, медь и латунь, потому что эти металлы были необходимы для производства оружия, снарядов, танков и артиллерии. Многие изготовители музыкальных инструментов были затронуты новыми правилами, которые по сути означали, что либо они должны были изготовить что-то для военных, либо ждать окончания войны, что приблизительно означало остановку бизнеса.
Ограничение затронули компанию Steinway & Sons, одного из создателей пианино Big Four, чье наследие насчитывало девяносто лет (на то время, когда началась война в Европе). Вместо того, чтобы закрыть свою фабрику, Steinway решила перепрофилировать свои мощности для изготовления гробов и деталей для планеров (для перевозки солдат). другие не отставали – компания Baldwin Piano перешла на изготовление деревянных крыльев самолета, а компания Gibson Guitar выпускала деревянные игрушки. Эти занятия вряд ли были прибыльными, но, по крайней мере, это давало им возможность оставаться на плаву и переждать смутное время.
Терпение Steinway было вознаграждено, когда военное ведомство США предоставило им контракт на изготовление военных пианино для офицеров. К июню 1942 года рабочие компании разработали маленькое, как бы сейчас сказали – “мобильное” пианино, шириной не более сорока дюймов и весом 455 фунтов (206 кг) – достаточно легкое, чтобы его могли нести четыре солдата. Каждое пианино было обработано специальным раствором против термитов и насекомых, и вдобавок покрыто водостойким клеем для защиты от сырости. Клавиши цвета слоновой кости были покрыты белым целлулоидом, чтобы защитить их от влияния тропического климата, а вместо меди для басовых струн использовалась мягкая стальная обмотка. Улучшения заключались в том, что в производстве пианино использовалось всего 33 фунта (15 кг) металла, примерно одна десятая от того количества, которое шло на одно стандартное пианино.
Военные пианино получили название Victory Verticals. Их паковали в ящики и часто сбрасывали с самолетов с парашютами. За всю историю Второй мировой около 2500 пианино были доставлены американским солдатам, сражающимся на войне на трех континентах.
Музыка была отличным способом не дать людям сойти с ума от ужасов войны и тоски по дому, и эти пианино сыграли важную роль на фронте, предоставляя солдатам драгоценные часы развлечений, обучения, и духовного обогащения. Вот отрывок из одного письма с фронта:
“Два дня назад мы получили долгожданное развлечение, когда в лагерь прибыл джип, тянущий маленький фургон. Там было несколько прожекторов и пианино Steinway. Мама, ты бы рассмеялась, если бы увидела его, потому что этот Steinway совсем не такой, как у дяди Джейка. Он намного меньший по размерам и окрашен в оливково-зеленый цвет, как и джип. Мы все получили от этого удовольствие и, конечно же, повеселились после ужина, когда собрались вокруг пианино, чтобы спеть”.
К тому времени, когда война закончилась, Steinway выпустил около 5000 инструментов, но не все были отправлены на фронт. Примерно половину получили вооруженные силы США, а остальные были куплены религиозными организациями, учебными заведениями, отелями и другими общественными организациями.
Пианино Steinway продолжали служить военным и после окончания войны. Когда в 1961 году была построена атомная подводная лодка USS Thomas A. Edison, по просьбе ее капитана на камбузе (столовая для матросов) было установлено пианино Steinway. Музыкальный инструмент оставался на борту до тех пор, пока субмарина не была выведена из эксплуатации в 1983 году. Сейчас она нашла место в экспозиции в историческом центре ВМФ в Вашингтоне, округ Колумбия.
Источник:
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Автор совсем не русская?