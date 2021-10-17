Зачем американцы во время войны сбрасывали пианино с воздуха?

Ограничение затронули компанию Steinway & Sons, одного из создателей пианино Big Four, чье наследие насчитывало девяносто лет (на то время, когда началась война в Европе). Вместо того, чтобы закрыть свою фабрику, Steinway решила перепрофилировать свои мощности для изготовления гробов и деталей для планеров (для перевозки солдат). другие не отставали – компания Baldwin Piano перешла на изготовление деревянных крыльев самолета, а компания Gibson Guitar выпускала деревянные игрушки. Эти занятия вряд ли были прибыльными, но, по крайней мере, это давало им возможность оставаться на плаву и переждать смутное время.





Терпение Steinway было вознаграждено, когда военное ведомство США предоставило им контракт на изготовление военных пианино для офицеров. К июню 1942 года рабочие компании разработали маленькое, как бы сейчас сказали – “мобильное” пианино, шириной не более сорока дюймов и весом 455 фунтов (206 кг) – достаточно легкое, чтобы его могли нести четыре солдата. Каждое пианино было обработано специальным раствором против термитов и насекомых, и вдобавок покрыто водостойким клеем для защиты от сырости. Клавиши цвета слоновой кости были покрыты белым целлулоидом, чтобы защитить их от влияния тропического климата, а вместо меди для басовых струн использовалась мягкая стальная обмотка. Улучшения заключались в том, что в производстве пианино использовалось всего 33 фунта (15 кг) металла, примерно одна десятая от того количества, которое шло на одно стандартное пианино.





Военные пианино получили название Victory Verticals. Их паковали в ящики и часто сбрасывали с самолетов с парашютами. За всю историю Второй мировой около 2500 пианино были доставлены американским солдатам, сражающимся на войне на трех континентах.