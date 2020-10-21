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Самолеты Emirates открывают СПА-салоны для VIP-пассажиров

Самолеты Emirates открывают СПА-салоны для VIP-пассажиров (6 фото)

Автор:
21 октября 2020 18:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Emirates   ynews   авиа-СПА   авиакомпания   новости   первый класс   самолет   удобства   
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Пассажиры первого класса авиакомпании Emirates снова могут пользоваться почти королевскими удобствами на борту! Как сообщила авиакомпания, с 1 ноября в авиалайнерах А-380 вновь заработают СПА-салоны и лаунж-бары для пассажиров первого класса.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Emirates   ynews   авиа-СПА   авиакомпания   новости   первый класс   самолет   удобства   
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Караганда 15 минут назад
вас даж трахнут за ваши деньги.
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