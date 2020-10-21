Самолеты Emirates открывают СПА-салоны для VIP-пассажиров

Пассажиры первого класса авиакомпании Emirates снова могут пользоваться почти королевскими удобствами на борту! Как сообщила авиакомпания, с 1 ноября в авиалайнерах А-380 вновь заработают СПА-салоны и лаунж-бары для пассажиров первого класса.
Пассажиры первого класса авиакомпании Emirates теперь знают, за что платят большие деньги! После долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в лайнерах А-380, принадлежащих авиакомпании, с 1 ноября для пассажиров первого класса вновь откроются СПА-салоны и лаунж-бары. Как сообщает руководство авиакомпании, для этого приняты беспрецедентные меры, призванные обеспечить охрану здоровья пассажиров.
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В СПА-салоне пассажирам будут предлагать люксовый набор средств по уходу за кожей, в который войдут органические кремы и масла от ирландского бренда Voya. Средства будут предоставляться в индивидуальной упаковке. Полотенца и халат также входят в пакет услуг. Дополнительные услуги в СПА предоставляются по запросу.
В лаунж-баре, куда откроют доступ пассажирам не только первого, но и бизнес-класса, к их услугам - напитки, включая спиртное, и закуски, которые будут предлагаться, в том числе, навынос - то есть. для употребления в комфортных креслах в салоне первого класса. В баре будет соблюдаться социальное дистанцирование, предупреждает авиакомпания, в связи с чем его вместимость будет ограничена. По просьбе пассажиров, еду и напитки из бара им принесут стюарды.
В лаунж-баре, куда откроют доступ пассажирам не только первого, но и бизнес-класса, к их услугам - напитки, включая спиртное, и закуски, которые будут предлагаться, в том числе, навынос - то есть. для употребления в комфортных креслах в салоне первого класса. В баре будет соблюдаться социальное дистанцирование, предупреждает авиакомпания, в связи с чем его вместимость будет ограничена. По просьбе пассажиров, еду и напитки из бара им принесут стюарды.
В самолете также будет открыта зона отдыха с закусками в индивидуальных упаковках. Там также будет соблюдаться социальное дистанцирование.
С 1 ноября авиакомпания Emirates возвращает обслуживание к прежнему стандарту. Пассажирам будет предоставляться обед из нескольких блюд и широкий выбор напитков, включая пиво, виноЮ соки и кофе. Пассажиры первого и бизнес-классов смогут также заказать коктейли. У пассажиров первого класса будет выбор из 11 вин, включая португальские портвейны, десертные вина и шампанское Dom Perignion. Кроме того, пассажиров премиум-классов будут угощать специально созданным приветственным фирменным витаминным коктейлем "Жизненная сила".
"Наши повара и диетологи разработали рецепт коктейля "Жизненная сила" - освежающей смеси яблочного сока, имбиря и гибискуса, - заявил представитель авиакомпании. - Этот напиток призван поддержать их здоровье в полете: он питателен, подходит веганам, в нем много антиоксидантов, нет глютена и сахаров. Мы будем регулярно обновлять рецепт, добавляя новые вкусы. Кроме того, пассажиры смогут выбрать другой приветственный напиток - например, шампанское".
Представитель авиакомпании добавил, что с помощью обновленного приложения пассажиры теперь смогут ознакомиться с меню заранее, причем не только на борту, но и на земле, еще до полета.
Представитель авиакомпании добавил, что с помощью обновленного приложения пассажиры теперь смогут ознакомиться с меню заранее, причем не только на борту, но и на земле, еще до полета.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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