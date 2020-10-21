Самолеты Emirates открывают СПА-салоны для VIP-пассажиров

В СПА-салоне пассажирам будут предлагать люксовый набор средств по уходу за кожей, в который войдут органические кремы и масла от ирландского бренда Voya. Средства будут предоставляться в индивидуальной упаковке. Полотенца и халат также входят в пакет услуг. Дополнительные услуги в СПА предоставляются по запросу.

В лаунж-баре, куда откроют доступ пассажирам не только первого, но и бизнес-класса, к их услугам - напитки, включая спиртное, и закуски, которые будут предлагаться, в том числе, навынос - то есть. для употребления в комфортных креслах в салоне первого класса. В баре будет соблюдаться социальное дистанцирование, предупреждает авиакомпания, в связи с чем его вместимость будет ограничена. По просьбе пассажиров, еду и напитки из бара им принесут стюарды.