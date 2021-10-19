Не одной Москвой едины: какие заведения достойны попасть в Красный Гид Мишлена

Зеленая звезда – знак, который получают заведения, использующие фермерские продукты, готовящие здоровую пищу, участвующие в благотворительных эко-акциях. При этом заведения должны соответствовать всем экологическим стандартам.

Также существует еще один специальный значок, в виде скрещенных вилки и ложки. Максимальное количество таких значков напротив названия ресторана -5 штук. Если заведение получает 5 из 5 возможных, то оно считается роскошным. Судя по всему, элитарность и помпезность заведения не всегда является залогом успеха, чтобы получить звезду.

Пустая тарелка – номинанты в звезду Мишлена, которым не удалось ее получить, но они были близко.

Звезды

Звезду Мишлен могут присвоить как ресторану, так и шеф-повару лично – если ресторанного критика поразила именно его авторская кухня. Интересно, что при изменении своего рабочего места титулованный шеф-повар забирает свою звезду с собой. И весь мир знает этих выдающихся поваров как «обладателей звезды Мишлен».