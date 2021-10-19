Не одной Москвой едины: какие заведения достойны попасть в Красный Гид Мишлена

Все прекрасно знают, что нет награды выше в ресторанном бизнесе, чем заветная звезда Мишлен. Но задумывались ли вы о том, как происходит оценка этих заведений? Вообще, в самом начале звезды ставились напротив заведений с высокими ценами.
Изначально справочник был рассчитан для отметки закусочных по пути. А следовательно, звездочка не гарантировала особую популярность среди путников. После 1930 года в Мишлен перешли на оценку в три звезды и с тех пор критерии не менялись.
А судьи кто?
Главными судьями конечно же являются люди, но система не выстроена в форме референдума и голосования. Данные форматы, как мы прекрасно знаем, легко подделать. В Мишлене есть так называемые инспекторы, которые осуществляют оценку ресторанов. При этом количество инспекторов ограничено – 90 человек, которые работают в Европе (70) Америке и Азии (суммарно 20). Да и попасть на эту работу крайне сложно. Человек должен обладать серьезным опытом работы в данной сфере бизнеса, пройти испытательный ужин с главным инспектором, составить отчет, а после чего пройти обучение, и только тогда можно будет приступать к работе.
Решение о вручении звезды ресторану принимается в головном офисе во Франции. Инспекторы отбирают рестораны, тайно посещают их, а после составляют отчеты, после чего эти отчеты анализируются в Париже, и если большинство инспекторов высоко оценили ресторан, то ему присуждают звезду. Собственно, звезда выдается не навсегда, ее могут снять, если ресторан перестанет соответствовать стандартам.
А вот чего знали не так много людей, так это то, что в системе оценок Мишлена есть не только звезды, но и другие символы.
Голова Бибендума - данный значок в ежегодном гиде ставится тем заведениям, в которых недорого и вкусно можно пообедать. Иными словами, официальный символ Michelin получают те заведения, которые соответствуют изначальной идее существования данного гастрономического справочника. А символ выбран не случайно, так как является отсылкой к изначальной и основной сфере деятельности этой компании, а именно производству шин.
Награда "Биг Гурман" – символ означает то, что в заведении можно поесть дешевле 36 евро или 40 долларов. Несомненно, кормят там не ужасно, но стандарты здесь несколько ниже, чем в предыдущем обозначении.
Зеленая звезда – знак, который получают заведения, использующие фермерские продукты, готовящие здоровую пищу, участвующие в благотворительных эко-акциях. При этом заведения должны соответствовать всем экологическим стандартам.
Также существует еще один специальный значок, в виде скрещенных вилки и ложки. Максимальное количество таких значков напротив названия ресторана -5 штук. Если заведение получает 5 из 5 возможных, то оно считается роскошным. Судя по всему, элитарность и помпезность заведения не всегда является залогом успеха, чтобы получить звезду.
Пустая тарелка – номинанты в звезду Мишлена, которым не удалось ее получить, но они были близко.
Звезды
Звезду Мишлен могут присвоить как ресторану, так и шеф-повару лично – если ресторанного критика поразила именно его авторская кухня. Интересно, что при изменении своего рабочего места титулованный шеф-повар забирает свою звезду с собой. И весь мир знает этих выдающихся поваров как «обладателей звезды Мишлен».
Michelin star.gif — очень хороший ресторан в своей категории (имеется в виду тип кухни).
Michelin star.gifMichelin star.gif — отличная кухня, ради ресторана имеет смысл сделать небольшое отступление от маршрута.
Michelin star.gifMichelin star.gifMichelin star.gif — великолепная работа шеф-повара, имеет смысл предпринять отдельное путешествие сюда.
В открытом доступе нет информации о том, каким образом присуждаются звезды, понятно лишь одно: кухня - главный критерий оценки. А дальше, дьявол кроется в деталях.
С этого года, гид выпускается и в России. В первый гид вошли 69 ресторанов Москвы.
Одну звезду получили семь московских ресторанов:
Две звезды вручили двум ресторанам:
Три звезды не получил никто.
Также в числе отмеченных оказались такие заведения, как «Техникум», «Чемодан» и «Аист»: они получили ту самую голову Бибендума.
Шеф-повар ресторана северной кухни Björn Никита Подерягин получил приз, присуждаемый молодым и талантливым поварам.
В номинации «Лучшее обслуживание» — Service Award — победил ресторан Twins Garden. В 2021 году он вошел в список 50 лучших ресторанов мира.
Вот самое интересное для среднестатистического россиянина, в список хороших ресторанов с приемлемым ценником вошли 15 московских ресторанов, и если не хотят потерять это звание после следующей проверки, то сильно завышать цены они не смогут ближайший год. Так что берите себе на заметку эти места.
«Зеленую звезду» вручили всего трем ресторанам: Björn, Twins Garden и гастробистро Biologie.
Красный гид Мишлена по заведениям выходит каждый год, а значит в следующем году список заведений может расшириться, и в него могут войти не только московские рестораны.
Инспекторы не могут пройти мимо заведений, которые имеют широкую популярность. Не локальные пять звезд, которые поставлены в Яндекс или Гугл отзывах, а заведения в первую очередь популярные у туристов. В России самым популярным для иностранцев городом на протяжении многих лет является Санкт-Петербург, предстоящий финал Лиги чемпионов, которые пройдет этим летом, может стать хорошей возможностью для того, чтобы привлечь внимание еще большего количества туристов.
Поэтому петербургским рестораторам стоит позаботиться о том, чтобы туристы выбирали именно их заведения из всех возможных.
В некоторые рестораны из списка Мишлен туриста едут специально. В России ресторанов, на столько популярных пока нет, но есть и другие поводы посетить нашу страну, особенно Санкт-Петерубрг.
Кто сказал, что, наслаждаясь красивыми видами, посещая музеи и театры, нельзя открыть для себя гастрономические прелести Северной Венеции.
Ни разу не ресторанный критик, поэтому могу порекомендовать инспекторам Мишлена только уличные кафе и лавки, которые готовят фастфуд, к тому же звезды Мишлена присуждают не только роскошным заведениям.Благо, что в Питере уйма таких маленьких заведений достаточно.
Сразу предупреждаю -это только те заведения, в которых мне довелось побывать, но гастрономическая карта Петербурга настолько велика, что в ней осталось множество серых пятен, которые мне предстоит исследовать. Делитесь своими любимыми местами, не обязательно в Петербурге или Москве, а во всех уголках нашей необъятной Родины. Красный гид Мишлена не должен лишь ограничиваться пафосными столичными заведениями или излюбленными заведениями питерской молодежи.
Кино-Шаверма
После выхода фильма «Майор Гром.Чумной доктор» на экраны кинотеатров, петербуржцы начали активно обсуждать, какая шаверма в городе все-таки самая вкусная. Но главный герой ел шаверму из ларька «Шава 24\7». Точный адрес можно найти в сети, тем более, что актер Тихон Жизневский рассказал где найти этот ларек.
First food FACTORY
Мой личный фаворит из шаверм/щварм/шаур/кебабов – это First food FACTORY. Разновидности шаверм в этом уличном заведении отличаются по национальной принадлежности. Все блюда готовятся на открытом огне, а хлеб и лаваши не покупные. Советую попробовать «Иорданскую», у нее бесподобный соус.
Гастробар «У Ларисы»
По мнению многих моих знакомых, лучшие чебуреки именно здесь. Но заведение подает не только их. Она и известна горячительными напитками.
PhoBo
«Фо-бо» — стритфуд-кафе, которым управляет этнический вьетнамец. Еда тут действительно такая же вкусная. Маленький уголок Юго-Восточной Азии придется по душе всем любителям отдыхать в этих странах.
Bekitzer
Азиатская кухня весьма специфическая, поэтому не каждому может понравиться, но если вы хотите попробовать что-то необычное, но в то же время не слишком экзотическое, то вам именно сюда. «Бекицер» — стритфуд-бар с национальной кухней Израиля. В меню много мясных и вегетарианских блюд, супы от 250 Р, салаты от 130 Р и разные закуски от 100 Р. Есть лимонады, пиво, сидр, крепкий алкоголь и коктейли.
Источник:
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