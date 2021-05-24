FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4403 поста • 748 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
25 главных городов Челябинской области

25 главных городов Челябинской области (26 фото)

Автор:
24 мая 2021 10:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   города   интересно   фото   челябинск   
168
26

Челябинская область является одним из центров российской экономики. Благодаря богатым залежам полезных ископаемых и развитой промышленности, здесь находится множество городов.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   города   интересно   фото   челябинск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
kamanch 2 часа назад
Полмира объездил, грязнее Челябы не видел.
Серость, грязь, строительные заборы, стоящие не один десяток лет.
Город, застрявший в 90-х с быдло-населением.
И что самое грустно, что им это кажется смешным, "гордятся" этим.
На вопрос о культуре, красоте, чистоте, делают удивленные глаза и с гыканьем произносят: Это Челяба, детка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
10k
Енот Полиграфович 10 минут назад
В Бакале самый приличный вид на фото?)))...А Карабаш то где?))) А если честно, в тему про Че с его серостью и откровенной разрушенной слаженной работой коммунальных служб...тут надо сказать, огромное "спасибо"- суке дубровскому и тефтелю. В городе очень много желающих набить им еб..ник, а Юревича вспоминают с грустью.Было время когда даже приезжие [мат] говорили-"работать надо в [мат], а жить в Челябе!" Индеец в курсе что Че по количеству книжных магазинов занимает одно из первых мест в стране? Даже такой магазин как "Библиоглобус" есть в Москве на Лубянке и ...в Челябинске! В Челябинске также одно из крупнейших , удобных и лучших зданий железнодорожного вокзала в стране! ...В городе есть "кузница кадров отечественного хоккея"-ХК "Трактор". Достаточно просто сравнить поведение болельщиков в Че по отношению к гостям и в "нерезиновой"...Есть свои прекрасные места для отдыха, где москвичи даже квартиры себе покупают что бы отдохнуть сьездить. В Че развит культ бани. Ходят семьей, компаниями, женщины не уступают мужчинам. Часто, в субботу, бывало не найти знакомых на месте- они в бане!...Есть негатив, есть и прекрасные хорошие стороны...В каждом городе есть свой ленинский район....статья пустая и шаблонная, человек который ее состряпал, очень далек от реальности, и пользовался википидорией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео) Главный бич любого выпускного (1 фото+видео) 45 главных достопримечательностей Коломны 45 главных достопримечательностей Коломны 10 главных городов Якутии 10 главных городов Якутии 25 крупнейших городов Финляндии 25 крупнейших городов Финляндии 45 главных достопримечательностей Твери 45 главных достопримечательностей Твери Самые большие города Хорватии Самые большие города Хорватии
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

245568



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему в США и Канаде запрещают собирать дождевую воду?
3
195
Почему в США и Канаде запрещают собирать дождевую воду?
Загадочное резанное озеро в Нидерландах
1
24
Загадочное резанное озеро в Нидерландах
﻿
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео)
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Понятно
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#факты#прикол#животные#в мире#прикольные#дети#российская империя#школа
#фото#люди#СССР#подборка#кино#сатира#страна#позитив#шоу бизнес#выпускной
#история#картинки#фотографии#Россия#новости#сша#Крым#приколы#города

На что жалуетесь?

Вернуться