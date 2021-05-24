25 главных городов Челябинской области

Челябинская область является одним из центров российской экономики. Благодаря богатым залежам полезных ископаемых и развитой промышленности, здесь находится множество городов.
Каждый год в них приезжает множество туристов, благодаря местным историческим культурным памятникам, а также живописной природе Челябинской области. История городов области богата промышленными и экономическими успехами, благодаря большому количеству природных ресурсов.
Большинство населённых пунктов Челябинской области были основаны в XVIII-XIX веках. В них запечатлена история последних столетий. В городских памятниках и архитектуре туристы могут увидеть следы событий, отразившихся на истории всего российского государства. А природные памятники показывают богатство экосистем Южного Урала и их многообразие.
Челябинск
Крупный промышленный центр Южного Урала, основанный в 1736 году. Изначально Челябинск был крепостью, но благодаря развитию железных дорог и добыче полезных ископаемых, уже в XIX веке стал одним из самых развитых российских городов. В наши дни здесь расположено множество музеев, театров и памятников архитектуры. Одними из самых интересных и масштабных являются исторический Музей Южного Урала и Дом-аквариум с огромной коллекцией рыб, пресмыкающихся и земноводных.
Население – 1202 тысяч человек.
Магнитогорск
Второй по численности населения город области. Крупный промышленный и деловой центр. Благодаря развитой металлургии, стал одним из её экономических центров и получил название «Металлургической столицы России». Город разделён рекой Урал на промышленный и жилой районы. Именно в жилом сосредоточена большая часть достопримечательностей. Наиболее известными и интересными являются Парк Металлургов и Немецкий квартал, ставший архитектурным памятником города.
Население – 416 тысяч человек.
Златоуст
Город был основан в XVIII веке, на месте залежей железной руды. Златоуст быстро стал центром металлургии и производства оружия. Город расположен в горах, на высоте более 400 метров над уровнем моря. В Златоусте построено множество церквей и храмов, установлено большое количество памятников, посвящённым рабочим города. Рядом со Златоустом находится национальный парк «Таганай», площадью более 550 тысяч гектаров.
Население – 168 тысяч человек.
Миасс
С конца XVIII века на месте современного города велась добыча меди. Но гораздо более сильный импульс развитию Миасса дали золотодобыча и строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. Туристов в Миасс привлекают горнолыжные комплексы, а также Ильменский заповедник и его музей, где собрано множество экспонатов, связанных с историей города.
Население – 151 тысяча человек.
Копейск
Посёлок, ставший впоследствии городом Копейском, был основан примерно в одно время с Челябинском. Позже здесь были открыты угольные залежи, благодаря которым началось промышленное развитие Копейска. Большая часть достопримечательностей города являются развлекательными и организованы в советский период. Среди них стоит выделить городской парк отдыха с комплексом аттракционов. А главной исторической достопримечательностью Копейска является Краеведческий музей.
Население – 148 тысяч человек.
Озёрск
Город был основан в 1945 году. Главной целью его постройки было конструирование и испытание первого советского атомного реактора. До 1994 года Озёрск не имел названия и не отмечался на картах, являясь секретным городом. Здесь расположено множество памятников, посвящённых Великой Отечественной и героям войны. Также популярной достопримечательностью является Озёрский краеведческий музей.
Население – 79 тысяч человек.
Троицк
Троицкая крепость, позже ставшая городом, была основана в 1743 году. Благодаря выгодному расположению рядом с торговым путём, Троицк быстро развивался, а к XIX веку город стал культурным центром Урала. Город активно развивается. В Троицке находится большое количество выдающихся памятников архитектуры, построенных с XVIII по XX века. Наиболее популярные из них – гостиница Башкирова и пассаж братьев Якушевых.
Население – 61 тысяча человек.
Снежинск
Город был основан в 1955 году и сразу же был засекречен. На территории Снежинска расположено предприятие, принадлежащее «Росатому», специализирующееся на ядерных боеприпасах. Поэтому город является закрытым. Здесь было разработано множество новых технологий в области ядерной энергетики и вооружений. На территории города расположено множество памятников советского периода.
Население – 50 тысяч человек.
Сатка
В 1756 году на месте города был построен металлургический завод, а в 1758 году вокруг него разросся населённый пункт. В конце XIX века здесь были обнаружены магнезитовые залежи, и вскоре было налажено производство огнеупоров. Главной природной достопримечательностью города является «Зюраткуль», национальный парк рядом с Саткой.
Население – 42 тысячи человек.
Чебаркуль
Крепость Чебаркуль была основана в 1736 году и стала одним из важнейших пунктов для обороны южных границ Российской империи. Во время Великой Отечественной сюда был перевезён завод из Электростали. Он дал импульс развитию города и стал градообразующим предприятием. В городе установлено множество памятников героям Великой Отечественной, а на полуострове озера Чебаркуль сформирована уникальная экосистема.
Население – 40 тысяч человек.
Южноуральск
Первоначально город являлся посёлком рабочих Южноуральской электростанции. Он был основан в 1948 году. В наши дни здесь развиты энергетика и машиностроение. На территории города расположено множество памятников советского периода, в том числе, мемориальный комплекс, посвящённый погибшим в годы Великой Отечественной.
Население – 37,8 тысяч человек.
Кыштым
В 1737 году на территории современного города был заложен посёлок, где вскоре развилось металлургическое производство. В годы Войны была налажена добыча графита. В Кыштыме построено множество церквей, являющихся памятниками архитектуры. Рядом с городом находится мраморная пещера Сугомак, привлекающая большое количество туристов.
Население – 37,5 тысяч человек.
Коркино
Город был основан в XVIII веке, на реке Чумляк. Основу его экономики составляют добыча угля и производство кондитерских изделий. Большая часть памятников и достопримечательностей в Коркино посвящены работником горнодобывающей промышленности, а в центре города находится церковь Петра и Павла и ДК «Горняк».
Население – 35 тысяч человек.
Трёхгорный
В 1952 году на территории современного города был основан приборостроительный завод, специализирующийся на производстве атомных бомб. Позже вокруг него были построены жилые дома. Город является закрытым населённым пунктом. Рядом с ним находится горнолыжный комплекс «Завьялиха», популярный среди туристов.
Население – 32 тысячи человек.
Аша
Город был построен в 1898 году, рядом с заводом по производству чугуна. Рядом с Ашой расположена Киселёвская пещера, куда каждый год отправляются экспедиции спелеологов. Рядом с городом расположено несколько музеев, которые посвящены истории края и быту древних народов Челябинской области.
Население – 30 тысяч человек.
Еманжелинск
Казачья деревня на месте современного города была построена в 1770 году. В первой половине XX века в Еманжелинске были разведаны залежи каменного угля, а вскоре была начата добыча. Угольная промышленность и в наши дни составляет основу экономики города. В городе построено несколько церквей, а в центре расположен дом культуры.
Население – 29 тысяч человек.
Карталы
Населённый пункт существует с 1810 года, но наиболее активное его развитие пришлось на конец XIX-начало XX века. В этот период здесь были обнаружены угольные залежи и построена железная дорога. Большинство достопримечательностей связано с железнодорожными путями. На территории города также расположен районный краеведческий музей и дом культуры.
Население – 28,5 тысяч человек.
Верхний Уфалей
В 1761 году предпринимателем Мосоловым был построен посёлок для работников заводов по производству железа и чугуна. В 1933 году в Верхнем Уфалее был открыт никелевый завод. В городе находится небольшой музей военной техники, а также краеведческий музей. Памятником архитектуры является мечеть Нажметдина.
Население – 27,8 тысяч человек.
Усть-Катав
Изначально город являлся посёлком работников железоделательного завода, построенного в 1758 году. В советский период был построен вагоностроительный завод. Архитектурными памятниками города являются Смоленская часовня и Церковь Рождества Христова. Одной из достопримечательностей является Брянский подвесной мост, откуда открываются живописный вид на реку Юрюзань.
Население – 22,5 тысяч человек.
Бакал
Во второй половине XVIII века здесь было открыто крупное месторождение железной руды и основано несколько посёлков. В 1951 году они были объединены в город Бакал. В наши дни идёт сбор средств на восстановление железнодорожного моста, являющегося памятником архитектуры. В центре города находится краеведческий музей, посвящённый истории Бакала и Уральского региона.
Население – 19,5 тысяч человек.
Пласт
С первой половины XIX века на месте современного города велась добыча золота. Здесь были построены рабочие посёлки, позже объединённые в город. Золотоносные пески в этой области залегают пластами, это и дало идею для названия. На центральной улице города расположено несколько бронзовых фигур. Здесь находятся фигуры Петра и Февроньи, пограничника и дерева желаний.
Население — 17,5 тысяч человек.
Куса
Посёлок на реке Кусе был построен в 1778 году, рядом с заводом, производящим чугун. Наиболее активно город развивался в XIX-XX веках. В XIX веке город являлся центром художественного чугунного литья. В наши дни литью посвящён музей в центральной части Кусы. В нескольких километрах от города открыт горнолыжный комплекс «Евразия».
Население – 17 тысяч человек.
Касли
Как и Куса, город появился на месте посёлка рядом с заводом по производству чугуна. В Касли также развилось художественное чугунное литьё. Это искусство дошло и до наших дней. Каслинские изделия популярнее кусинских, в силу того, что литьё здесь развивалось немного дольше. Главной достопримечательностью города является музей художественного литья.
Население – 16 тысяч человек.
Катав-Ивановск
Посёлок был основан в 1755 году, на месте залежей железной руды. Во время Великой Отечественной сюда был перевезён оружейный завод из Тулы. Рядом с Катав-Ивановском находится горный район, популярный среди туристов. Сюда приезжают спелеологи, альпинисты и походные экспедиции.
Население – 16 тысяч человек.
Сим
В 1759 году посёлок рабочих железоделательного завода был построен по приказу императрицы Елизаветы. Развитию города поспособствовали металлургический завод и железная дорога, проложенная позже. В городе построены несколько больших церквей, а под открытым небом расположены краеведческие музеи, посвящённые истории города.
Население – 13 тысяч человек.
Источник:
- Как в СССР строили идеальные города-коммуны
- 10 главных городов Якутии
- 45 главных достопримечательностей Твери
- 45 главных достопримечательностей Коломны
- 25 крупнейших городов Финляндии
Понравилось14
Серость, грязь, строительные заборы, стоящие не один десяток лет.
Город, застрявший в 90-х с быдло-населением.
И что самое грустно, что им это кажется смешным, "гордятся" этим.
На вопрос о культуре, красоте, чистоте, делают удивленные глаза и с гыканьем произносят: Это Челяба, детка.