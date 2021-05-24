25 главных городов Челябинской области

Каждый год в них приезжает множество туристов, благодаря местным историческим культурным памятникам, а также живописной природе Челябинской области. История городов области богата промышленными и экономическими успехами, благодаря большому количеству природных ресурсов.

Большинство населённых пунктов Челябинской области были основаны в XVIII-XIX веках. В них запечатлена история последних столетий. В городских памятниках и архитектуре туристы могут увидеть следы событий, отразившихся на истории всего российского государства. А природные памятники показывают богатство экосистем Южного Урала и их многообразие.

Челябинск

Крупный промышленный центр Южного Урала, основанный в 1736 году. Изначально Челябинск был крепостью, но благодаря развитию железных дорог и добыче полезных ископаемых, уже в XIX веке стал одним из самых развитых российских городов. В наши дни здесь расположено множество музеев, театров и памятников архитектуры. Одними из самых интересных и масштабных являются исторический Музей Южного Урала и Дом-аквариум с огромной коллекцией рыб, пресмыкающихся и земноводных.

Население – 1202 тысяч человек.