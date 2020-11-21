Изображения Человека-паука и Капитана Америки заменили на шейха Мансура и Ахмата КадыроваИстория с детским развивающим центром в городе Курчалой получила продолжение. Вместо безобидных героев Marvel, на стенах изобразили участников Кавказской войны конца XVIII-XIX веков, воевавших...