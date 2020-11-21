Культура возведения памятников и монументов связана не только с увековечиванием чего-нибудь героического или исторически важного. Иногда памятник — это просто искусство, которое может быть комичным, ироничным или вовсе несколько дурашливым. Да и увековечивать можно не только людей, но и абстрактные явления и образы, которые не связаны с подвигами, но точно связаны с обычной жизнью людей.