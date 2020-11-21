Перед вами несколько примеров необычных памятников из России, которые привлекают к себе внимание своей формой и тем, кому или чему они посвящены.
Культура возведения памятников и монументов связана не только с увековечиванием чего-нибудь героического или исторически важного. Иногда памятник — это просто искусство, которое может быть комичным, ироничным или вовсе несколько дурашливым. Да и увековечивать можно не только людей, но и абстрактные явления и образы, которые не связаны с подвигами, но точно связаны с обычной жизнью людей.
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3. Памятник потерянному бумажнику, Ярославль
Чтобы бумажник точно не смогли поднять, он вбит в землю и бетон метровым железным штырём.
4. Памятник работникам ЖЭКа, Набережные Челны
Зимой монумент превращается в «памятник утопающему».
10. Памятник букве «О», Вологда
Монумент призван увековечить характерное явление для жителей Вологды и других северных городов России — оканье.
11. Монумент «Прорыв», Нижний Новгород
Работа венгерского художника Эрвина Эрве-Лорана. Обратите внимание на собаку, и вы поймёте, насколько это масштабное сооружение.
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