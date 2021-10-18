Подростки из Мордовии нашли гранатомет «Муха»

«Оружие возмездия» подростки нашли в заброшенном здании села Атемар. И сразу же захотели сдать его и подзаработать денег. Правда, с этим не срослось.

Чтобы не тащить здоровенную дуру целиком, юные умельцы решили разобрать гранатомет и сдать его по частям. Но не рассчитали и оружие жахнуло прямо у одного их них в руках. К счастью, парень отделался сильным ожогом рук и испугом. С этим его и доставили в больницу. Там он быстро оклемался и теперь общается со следователями из прокуратуры. К беседе подключили и его напарника по нелегкому «металлическому» бизнесу.

Опасное это дело - сбор металлолома.