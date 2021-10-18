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Подростки из Мордовии нашли гранатомет «Муха»

Подростки из Мордовии нашли гранатомет «Муха» (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 13:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Мордовия   Россия   гранатомет   металлолом   подростки   происшествие   
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17-летние парни обнаружили гранатомет в заброшенном здании. И не придумали ничего лучше, чем сдать его на металлолом.

«Оружие возмездия» подростки нашли в заброшенном здании села Атемар. И сразу же захотели сдать его и подзаработать денег. Правда, с этим не срослось.

Чтобы не тащить здоровенную дуру целиком, юные умельцы решили разобрать гранатомет и сдать его по частям. Но не рассчитали и оружие жахнуло прямо у одного их них в руках. К счастью, парень отделался сильным ожогом рук и испугом. С этим его и доставили в больницу. Там он быстро оклемался и теперь общается со следователями из прокуратуры. К беседе подключили и его напарника по нелегкому «металлическому» бизнесу.

Опасное это дело - сбор металлолома.

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Метки: Мордовия   Россия   гранатомет   металлолом   подростки   происшествие   
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39  комментариев
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11k
Kucher 2 часа назад
На главном фото даже близко не "Муха".
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22k
Юрьевич Полчаса назад
Краткий ликбез.
На фотках ниже РПГ-18 «Муха» в походном положении и Гранатомёт многоразового применения, его ещё называли "поганка" или "семёрка".

На первом фото этого поста как раз "семёрка", но никак не "Муха".
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337
Мы Ул 52 минуты назад
Они уже находили его вчера!
https://old.fishki.net/3977219-v-mordovii-granatomet-muha-srabotal-v-rukah-u-podrostka.htmlhttps://old.fishki.net/3977219-v-mordovii-granatomet-muha-srabotal-v-rukah-u-podrostka.html
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5k
Дмитрий Горчилин Час назад
Сдали бы в полицию- еще бы и немного денег получили бы.
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9k
Nero Час назад
На фото тоже тот ещё мудила. Стрелять из РПГ сидя в стоге сена... А дальше что было? Улепётывал из горящего стога?
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45
@photoaQyn Nero 37 минут назад
сейчас тебе специализды из диванного спецназа всё объяснят))) как ты не прав)))) Хотя в реале шашлык может получится
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8k
кот базилий 2 часа назад
"маленький мальчик нашел пулемет,
больше в деревне никто не живет"
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20k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Безмозглое чадо «Муху» пилило,
Жахнуло сильно, но не убило.
Руки на месте, яйца тоже,
Премия Дарвина тут не положена..
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89k
сапер Водичка 2 часа назад
рпг 7
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22k
Сибиряк 2 часа назад
Ссылка vk.com
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3k
Директор свежего воздуха 2 часа назад
Я чёт не понял, менты схавали эту версию?!
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27k
EvilHomer 2 часа назад
У меня в детстве была отстреленная муха. Прицел взвел и щелк:)
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189
Шурман EvilHomer 2 часа назад
Я в 90тых их из части выносил , на стене в комнате чего только не было , начиная от противопехотных мин кончая пулеметными лентами . В декабре 99 года продавали хату я просто взял и вынес это все на помойку , на следующий день по новостям сказали что на мусорном полигоне обнаружен большой арсенал :)
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189
Шурман кот базилий Час назад
Я в тот день телик не смотрел а вот по радио в машине услышал .
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4k
Weltoff 2 часа назад
Мальчик в подвале нашёл пулемёт -
Больше в деревне ни кто не живёт!
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12k
Eltiftel 2 часа назад
Маленький мальчик нашел гранатомёт, больше в дервне ни кто не живет
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
Я уж было подумал, что принесли его в школу и жахнули по кабинету директора
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9k
ScorpionDS 2 часа назад
Вот так на ровном месте присядут лет на 7, что-то мне подсказывает что умом они не сильно отличаются и вряд ли есть "покровители", так что, что бы закрыть дело их сделают крайними.
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138
Илья 2 часа назад
Теория Дарвина не сработала , но ничего мы подождём.
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Блин.
Вот почему так несправедливо?(((
Где найти такое чудо?
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8k
costa 2 часа назад
Вчера ж вроде уже находили и позавчера, не?
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