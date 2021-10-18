Подростки из Мордовии нашли гранатомет «Муха»

17-летние парни обнаружили гранатомет в заброшенном здании. И не придумали ничего лучше, чем сдать его на металлолом.
«Оружие возмездия» подростки нашли в заброшенном здании села Атемар. И сразу же захотели сдать его и подзаработать денег. Правда, с этим не срослось.
Чтобы не тащить здоровенную дуру целиком, юные умельцы решили разобрать гранатомет и сдать его по частям. Но не рассчитали и оружие жахнуло прямо у одного их них в руках. К счастью, парень отделался сильным ожогом рук и испугом. С этим его и доставили в больницу. Там он быстро оклемался и теперь общается со следователями из прокуратуры. К беседе подключили и его напарника по нелегкому «металлическому» бизнесу.
Опасное это дело - сбор металлолома.
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На фотках ниже РПГ-18 «Муха» в походном положении и Гранатомёт многоразового применения, его ещё называли "поганка" или "семёрка".
На первом фото этого поста как раз "семёрка", но никак не "Муха".
https://old.fishki.net/3977219-v-mordovii-granatomet-muha-srabotal-v-rukah-u-podrostka.htmlhttps://old.fishki.net/3977219-v-mordovii-granatomet-muha-srabotal-v-rukah-u-podrostka.html
вот примерно такой окоп, только деревом не укреплен
плюс еще раз говорю, судя по наличию номерка, это точно полигон. расскажи мне о полигонах со стогами сена
А то, что что-то загорится - да и йух с ним. Тысячу раз наблюдал, как граната из РПГ пролетает мимо мишени, улетает в е&еня, а там толпа солдат-первогодок со всеми причиндалами пожарных бегут, как стадо бухих мамонтов - тушить возгорание.
Тат и тут - ну, пыхнет скошенная трава рядом с зольдером - затопчут и забудут. Да и видно по соседней ячейке, что за спиной там у них ничего нет, если гранатомётом не водить по сторонам (бывало и такое ) - ничего там не случится.
больше в деревне никто не живет"
Жахнуло сильно, но не убило.
Руки на месте, яйца тоже,
Премия Дарвина тут не положена..
Сдать на металл ее с другом пошел.
Долго лечиться с ожогами рук
Будет теперь недалекий писдюк...
Премия Дарвина тут не положена. " Вот так будет в рифму лучше.
Больше в деревне ни кто не живёт!
Вот почему так несправедливо?(((
Где найти такое чудо?