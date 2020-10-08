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Российские военные экологи набрали ещё 150&nbsp;тонн металлолома на&nbsp;острове Врангеля

Российские военные экологи набрали ещё 150 тонн металлолома на острове Врангеля (8 фото)

Автор:
08 октября 2020 21:56
Сообщество : Военное
Метки: Врангеля   заполярье   металлолом   остров   россия   уборка   экология   
1926
8

Подразделение МО завершило запланированный на 2020 года объём работ по очистке острова Врангеля от отходов оставленных доблестными полярниками за время освоения этих северных территорий. Территорий с уникальной природой и биосферным разнообразием, признанных в качестве ценнейшего объекта мирового природного наследия ЮНЕСКО в 2004 году.

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Метки: Врангеля   заполярье   металлолом   остров   россия   уборка   экология   
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−64
Алещенко Олександр Час назад
А что там делает бородатый в юбке?
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580
Арам Текнеджян 5 минут назад
И вообще от железа экология почти не страдает. Только вид портит. Весь вред от остатков топлива в бочках. Их бы по уму обжечь как следует да тут же в море утопить...
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580
Арам Текнеджян 9 минут назад
Это только на берегу столько. А представьте сколько там в воде у берега железа?...
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104
Дмитрий Полчаса назад
Военные намусорили- военные и убирают. Все логично. Не логично, что мусорили.....
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34k
Бабай 42 минуты назад
А для техники солярку в чём привозить будут? Правильно - в бочках!
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611
4EPMET 51 минуту назад
Работаю в сфере оборота лома черных и цветных металлов. 150 тонн лома - это 15 дней работы площадки с 2 ломовозами-манипуляторами, 2-мя вечно пьяными газорезчиками и 4 грузчиками, а... ну и еще 1 кран. Автор снеси пост, не позорься!!! Выдаешь это как великое достижение. Пустили бы туда металлоломную компанию с обещанием предоставить только транспорт для вывоза за счет государства и остров зачистили бы за 1 лето вместо нескольких лет. Они бы и бригаду туда за свой счет сформировали и командировочные и пропан и ГСМ. Раз в 10 для страны дешевле бы стало, если не больше. Но государевы бабосы ведь надо самим освоить...
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83k
Редька с хреном Автор поста 4EPMET 41 минуту назад
Претензии не по адресу уважаемый, перейдите по ссылке на ресурс МО РФ и попросите снести их, им будет деваться некуда и они Вам обязательно ответят, сами, или попросят соседнее министерство, чтобы околоточных с дубинками прислали - тогда, даже в куче металлолома спрятаться будет проблематично.
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611
4EPMET Редька с хреном 17 минут назад
МО выставляет пост у себя на ресурсах, ибо должно это делать и не важно - читают их бред или не читают. А Вы опубликовали эту белиберду на фишках. Поэтому я к вам и обратился и указал, что это ни разу не достижение с точки зрения профессионала в этой сфере! И да... как это по нашему - чуть-что расходится с официальной политикой партии - сразу околоточных с дубьём. Демократия хули...
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62
vova old 57 минут назад
и даже блаГие дела всегда основаны на рабском труде срочников, копейки которые им платят не в счёт. зэку чтоб на такую работу попасть надо что то ужасное совершить и с администрацией враждовать, а тут мля не дал денег военкому и ты ЗАЩИТНЕГ ЭКОЛОГИИ
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2k
User_1031028 Час назад
150 тон чер мета урон экологии? вы серьёзно?? это больше урон экономики и плюс в чей-то бюджет...
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766
AGold 2 часа назад
Российские военные экологи набрали ещё 150&nbsp;тонн металлолома на&nbsp;острове Врангеля
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13k
vikklu 2 часа назад
Ну ладно военные, тут вопросов нет. Но учёные, полярники, гЭрои, блин. Не подозревал, что и они такие же засранцы.
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12k
Алексей vikklu Час назад
Полагаю, что речь идет не о "мусорящих" экспидициях, а об отсутствии обязательной утилизационной логистики, за длительный период времени.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Когда в нашей стране люди начнут заниматься своим делом, а не дешевым пиаром? Военным больше заняться нечем?
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3k
Горожанин Dobry vojak Svejk Час назад
Причем здесь убирать за военными? Армия - это инфраструктура, за которую она полностью отвечает. В статье как раз говорится, что засирали территорию не военные.
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12k
Алексей Dobry vojak Svejk 58 минут назад
"Среди лома, оставленного военными, может найтись такое, что ипанёт - и нет пол острова".
На эту "хню", обычные гражданские мусорщики, вызывают взрывотехников и решают вопрос на месте.
В посте говорится как раз о военных, выполняющих роль мусорщиков.
Есть стройбат, занимающийся этими функциями, но только за приборкой военных объектов, дабы не нарушать режим секретности.
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21k
Dobry vojak Svejk Горожанин Полчаса назад
Если бы там в своё время не было военных, там бы никого не было.
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21k
Dobry vojak Svejk Алексей Полчаса назад
Ты действительно думаешь, что в СССР на Врангеле были только отважные полярники и метеорологи? И это они поставили там базу ПВО, построили военный аэродром, а в сопках разместили склады, в которых хранили далеко не тушёнку? В девяностые остатки этих складов по всему острову растащили. Устанешь каждый вызывать специалистов.
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12k
Алексей Dobry vojak Svejk Полминуты назад
А я разве об этом говорил?
Я говорил о "целесообразности" вывоза чермета.
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