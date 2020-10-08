Подразделение МО завершило запланированный на 2020 года объём работ по очистке острова Врангеля от отходов оставленных доблестными полярниками за время освоения этих северных территорий. Территорий с уникальной природой и биосферным разнообразием, признанных в качестве ценнейшего объекта мирового природного наследия ЮНЕСКО в 2004 году.
Лом подготовили к вывозу собрав и разместив в районе бухты Сомнительная (аэродром Звёздный).
В 2021 году за ним пришлют судно гражданской организации. «Кроме того, в этом районе развёрнут стационарный лагерь для проживания военнослужащих экологического подразделения ВВО», — сообщили военные.
В этом году на острове трудились более 45 военнослужащих, в их распоряжении находилось около десяти единиц техники и специального технологического оборудования, включая бульдозер, самосвалы, погрузчик, автомобильные краны, оборудование для резки металлолома, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
Мусор и металлические бочки и другие отходы, остались на острове от объектов Минобороны, полярных станций, научно-исследовательских баз.
В настоящий момент, на острове Врангеля временно проживают метеорологи, военные и сотрудники заповедника, постоянного населения здесь нет.
Работы по сбору металлолома здесь идут не первый год. Так как очистка территории государственного природного заповедника «Остров Врангеля» от техногенного мусора была одним из условий включения в 2004 году острова Врангеля в Список Объектов Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО.
К примеру, в 2018 году экологическая экспедиция МО для реализации намеченных мероприятий привлекало 50 военнослужащих и порядка 10 единиц специальной техники. За несколько месяцев было собрано и вывезено морским транспортом в порт Петропавловск-Камчатский свыше 330 тонн мусора. Груз в основном состоял из ёмкостей из-под горюче-смазочных материалов, металлических тросов и элементов железных конструкций.
Как сообщало ТАСС, всего с 2015 по 2019 год с острова Врангеля военнослужащими ВВО было вывезено более 2,2 тыс. тонн лома цветных и чёрных металлов.
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На эту "хню", обычные гражданские мусорщики, вызывают взрывотехников и решают вопрос на месте.
В посте говорится как раз о военных, выполняющих роль мусорщиков.
Есть стройбат, занимающийся этими функциями, но только за приборкой военных объектов, дабы не нарушать режим секретности.
Я говорил о "целесообразности" вывоза чермета.