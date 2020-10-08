Работы по сбору металлолома здесь идут не первый год. Так как очистка территории государственного природного заповедника «Остров Врангеля» от техногенного мусора была одним из условий включения в 2004 году острова Врангеля в Список Объектов Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО.