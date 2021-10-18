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Первоклассница из Оренбуржья отравилась суррогатным алкоголем

Первоклассница из Оренбуржья отравилась суррогатным алкоголем (2 фото)

Автор:
18 октября 2021 12:35
Сообщество : Криминал
Метки: оренбургская область   отравление   первоклассница   полиция   суррогатный алкоголь   
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К счастью, девочка выжила.

В городе Гае Оренбургской области семилетняя девочка попала в больницу, попробовав палёную водку, которой её угостили старшие товарищи.


«17 октября в 08.00 в приемный покой детской городской больницы города Новотроицка с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем» доставлена и госпитализирована 7-летняя жительница Гайского городского округа», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.


Как стало известно, первоклассницу на улице угостили алкоголем 17-летняя подруга и 15-летний подросток. Причем последний приобрел водку у 58-летней бабушки пострадавшей.

В отношении бабушки, родителей и знакомых первоклассницы правоохранители составили несколько административных протоколов. Однако проверка по факту отравления малолетнего ребенка продолжается. Вполне возможно, что некоторые статьи переквалифицируют на уголовные.


Что касается пострадавшей, то её жизни ничего не угрожает. Как только ей стало плохо, она пожаловалась маме и та сразу вызвала скорую. После оказания необходимой помощи ребенка выписали домой.


Напомним, 7 октября в Оренбургской области началась волна отравлений самопальным алкоголем, которая унесла жизни 35 человек. Позавчера история повторилась в Екатеринбурге. На сегодняшний день там скончалось уже 18 людей.

Источник:

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Метки: оренбургская область   отравление   первоклассница   полиция   суррогатный алкоголь   
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323
Мы Ул Полчаса назад
Родители виноваты! Не дают денег на нормальный алкоголь, вот они и травятся суррогатом.
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22k
Андрей 43 секунды назад
Проверить хотели, палёная или нет. А вобще не смешно, сколько людей травится, спивается и всё равно покупают и пьют! Ладно сами, а то и других "угощают".
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435
Павел Сергиевский 4 минуты назад
Уголовная ответственность наступает с 14 лет, насколько я помню...
Так что сесть могут и бабка, и подружка, и подросток.
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12k
Евгений 7 минут назад
Уровень абсурда зашкаливает
Бабка чуть не угробившая внучку.
15 летний шкет с 17 летней подругой не понимающие, что детям алкоголь в принципе нельзя.
Родители которые всё это допустили.
Сплошной адок.
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20k
Matrosskin 15 минут назад
В этой новости "прекрасно" всё: и 15-ти летняя подруга, и бабушка, торгующая палевом. Но лучше всех - родительница, не заметившая что ребёнок бухал.
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4k
Andrey Abramov 16 минут назад
А всего то надо, за распространение фальсифтката способного нанести вред здоровью, давать сроки как за наркоту, от 10 лет и выше.
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12k
Великий Кормчий 17 минут назад
Слушайте, ну пусть люди самовыпиливаются!
Ну хочешь выжрать, бывает, ну купи в магазине да и прибухни.
Естественный отбор ещё никто не отменял.
А эта первоклашка по стопам родителей пошла видимо, чего жалеть то таких?
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60k
Опиум для народа 18 минут назад
Х"ясе как хитро работает закон кармы.)))
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9k
insaider 22 минуты назад
Бабку и 17-летнюю "подругу" на нары,15-летнего на учёт по делам несовершеннолетних,и готовить документы к взрослой колонии,если ещё о себе напомнит.
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