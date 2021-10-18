Первоклассница из Оренбуржья отравилась суррогатным алкоголем

К счастью, девочка выжила.
В городе Гае Оренбургской области семилетняя девочка попала в больницу, попробовав палёную водку, которой её угостили старшие товарищи.
«17 октября в 08.00 в приемный покой детской городской больницы города Новотроицка с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем» доставлена и госпитализирована 7-летняя жительница Гайского городского округа», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Как стало известно, первоклассницу на улице угостили алкоголем 17-летняя подруга и 15-летний подросток. Причем последний приобрел водку у 58-летней бабушки пострадавшей.
В отношении бабушки, родителей и знакомых первоклассницы правоохранители составили несколько административных протоколов. Однако проверка по факту отравления малолетнего ребенка продолжается. Вполне возможно, что некоторые статьи переквалифицируют на уголовные.
Что касается пострадавшей, то её жизни ничего не угрожает. Как только ей стало плохо, она пожаловалась маме и та сразу вызвала скорую. После оказания необходимой помощи ребенка выписали домой.
Напомним, 7 октября в Оренбургской области началась волна отравлений самопальным алкоголем, которая унесла жизни 35 человек. Позавчера история повторилась в Екатеринбурге. На сегодняшний день там скончалось уже 18 людей.
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Так что сесть могут и бабка, и подружка, и подросток.
Бабка чуть не угробившая внучку.
15 летний шкет с 17 летней подругой не понимающие, что детям алкоголь в принципе нельзя.
Родители которые всё это допустили.
Сплошной адок.
Ну хочешь выжрать, бывает, ну купи в магазине да и прибухни.
Естественный отбор ещё никто не отменял.
А эта первоклашка по стопам родителей пошла видимо, чего жалеть то таких?