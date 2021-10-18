Первоклассница из Оренбуржья отравилась суррогатным алкоголем

В отношении бабушки, родителей и знакомых первоклассницы правоохранители составили несколько административных протоколов. Однако проверка по факту отравления малолетнего ребенка продолжается. Вполне возможно, что некоторые статьи переквалифицируют на уголовные.





Что касается пострадавшей, то её жизни ничего не угрожает. Как только ей стало плохо, она пожаловалась маме и та сразу вызвала скорую. После оказания необходимой помощи ребенка выписали домой.





Напомним, 7 октября в Оренбургской области началась волна отравлений самопальным алкоголем, которая унесла жизни 35 человек. Позавчера история повторилась в Екатеринбурге. На сегодняшний день там скончалось уже 18 людей.