На Кубани выпускников лётного училища пытались отравить тортом с ядом

Также решили найти курьера. Отсмотрев видеокамеры, передали кадры с них спецслужбам. Те оперативно нашли злоумышленника в момент покупки билета на самолет. Доставщик оказался уроженцем Мелитополя. Позже, как сообщают СМИ, он признался, что торт и спиртное было отравлено.





Сейчас оперативники разыскивают кондитеров, изготовивших торт. О случившемся сообщили в Telegram-канале Fighterbomber, и официального подтверждения этой информации пока нет.