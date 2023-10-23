На Кубани выпускников лётного училища пытались отравить тортом с ядом

К офицерам приехал курьер с посылкой, в которой был торт и спиртное. По сообщениям в СМИ, и то, и другое было отравлено.
Празднование 20-летней годовщины выпуска в Армавирском высшем военном авиационном Краснознаменном училище едва не закончилось трагедией. Переданный неизвестным отправителем 20-килограмовый десерт и ящик спиртного, к счастью, не успели попробовать. Сначала лётчики пытались выяснить, кто инициатор подарка, но курьер быстро ушёл, и отправителя посылки найти не удалось. Торт уже было разрезали, но потом, заподозрив неладное, его есть не стали, а отправили на экспертизу.
Также решили найти курьера. Отсмотрев видеокамеры, передали кадры с них спецслужбам. Те оперативно нашли злоумышленника в момент покупки билета на самолет. Доставщик оказался уроженцем Мелитополя. Позже, как сообщают СМИ, он признался, что торт и спиртное было отравлено.
Сейчас оперативники разыскивают кондитеров, изготовивших торт. О случившемся сообщили в Telegram-канале Fighterbomber, и официального подтверждения этой информации пока нет.
Источник:
- В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге
- Жителей Петрозаводска напугали страшные крики девочки и они вызвали силовиков. Но когда те приехали, то сильно озадачились
- После убийства полицией 17-летнего подростка в Париже начались беспорядки
- Пьяный омский начальник полиции в столице подрался с машинистом метро
- Первоклассница из Оренбуржья отравилась суррогатным алкоголем
В.В. ПУТИН.
фашисты этокак раз вы и тебе подобные!!!
билм вас мрази наши деды -недобили, ничего мы добьем
твой всех живых и мЄртвых E-бал.
праильно СВО начали, теперь долбить до последней укромрази надо!!!
скоро вас фашистские мрази совсем не останется!!