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На Кубани выпускников лётного училища пытались отравить тортом с ядом

На Кубани выпускников лётного училища пытались отравить тортом с ядом

Автор:
23 октября 2023 08:26
Сообщество : Жить в России
Метки: АВВАКУЛ   Армавир   Диверсия   ЧП   летчики   отравление   полиция   торт   
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К офицерам приехал курьер с посылкой, в которой был торт и спиртное. По сообщениям в СМИ, и то, и другое было отравлено.

Празднование 20-летней годовщины выпуска в Армавирском высшем военном авиационном Краснознаменном училище едва не закончилось трагедией. Переданный неизвестным отправителем 20-килограмовый десерт и ящик спиртного, к счастью, не успели попробовать. Сначала лётчики пытались выяснить, кто инициатор подарка, но курьер быстро ушёл, и отправителя посылки найти не удалось. Торт уже было разрезали, но потом, заподозрив неладное, его есть не стали, а отправили на экспертизу.


Также решили найти курьера. Отсмотрев видеокамеры, передали кадры с них спецслужбам. Те оперативно нашли злоумышленника в момент покупки билета на самолет. Доставщик оказался уроженцем Мелитополя. Позже, как сообщают СМИ, он признался, что торт и спиртное было отравлено.


Сейчас оперативники разыскивают кондитеров, изготовивших торт. О случившемся сообщили в Telegram-канале Fighterbomber, и официального подтверждения этой информации пока нет.

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Метки: АВВАКУЛ   Армавир   Диверсия   ЧП   летчики   отравление   полиция   торт   
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15  комментариев
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5k
Alex Час назад
Вот ведь поганые мрази!
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0
. Минуту назад
"ЛОЖЬ,ГРАБЁЖ,ПРОСТИТУЦИЯ-ВОТ И ВСЯ МОЯ КОНСТИТУЦИЯ "
В.В. ПУТИН.
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−7
/ 14 минут назад
что только не придумает залупутинская мразь что бы оправдать фашизм ...
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0
. SmartCat101 2 минуты назад
сосни х- уйца у пу тлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте .


твой всех живых и мЄртвых E-бал.
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6k
Андрей Крылов 20 минут назад
Пора возвращать смертную казнь. Для таких вот отравителей - самое правильное наказание.
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3k
SmartCat101 Полчаса назад
какие же вы мерзкие и подлые твари !!! укробляди!!!
праильно СВО начали, теперь долбить до последней укромрази надо!!!
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−7
/ SmartCat101 14 минут назад
твой мамин рот и сраку E-бал . твой всех живых и мЄртвых E-бал. сучара ты под-залупная .я твой всю породу на х-уе вертел.в твой мамин гроб насрал . соси фюре своему п-идар гнойный .
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0
. SmartCat101 2 минуты назад
я твой мамины гланды через жопу е бал ...
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1k
Мист 57 минут назад
на кол прилюдно мразоту
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10k
Billi_Bons Час назад
Надеюсь, курьера накормили десертом и заставили запить.
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